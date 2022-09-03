https://ukraina.ru/20220903/1038396440.html
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ - 03.09.2022 Украина.ру
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
Как показывают обстрелы Запорожской АЭС, киевский режим является террористическим государством. Об этом и о том, каких терактов можно от него ожидать, военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-03T06:07
2022-09-03T06:07
2022-09-03T06:07
новости
евгений норин
киевский режим
диверсии
терроризм
спецоперация
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По его словам, наиболее вероятными действиями киевского режима могут быть диверсии на железной дороге, на подстанциях и на мостах. Норин отметил, что такие действия уже совершались на контролируемых РФ украинских территориях и в Крыму.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений норин, киевский режим, диверсии, терроризм, спецоперация
Новости, Евгений Норин, киевский режим, диверсии, терроризм, Спецоперация
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
Как показывают обстрелы Запорожской АЭС, киевский режим является террористическим государством. Об этом и о том, каких терактов можно от него ожидать, военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, наиболее вероятными действиями киевского режима могут быть диверсии на железной дороге, на подстанциях и на мостах. Норин отметил, что такие действия уже совершались на контролируемых РФ украинских территориях и в Крыму.
Причем Украина может осуществлять теракт куда более изощренными методами, чем чеченские боевики. Потому что у Украины для этого есть технически грамотное население и промышленно развитое государство. Да, это не Япония, но это и не Ичкерия, у которой ничего, кроме кустарных мастерских не было
Евгений Норин
Военный историк
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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