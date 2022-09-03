"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ - 03.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220903/1038396440.html
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ - 03.09.2022 Украина.ру
"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
Как показывают обстрелы Запорожской АЭС, киевский режим является террористическим государством. Об этом и о том, каких терактов можно от него ожидать, военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-03T06:07
2022-09-03T06:07
новости
евгений норин
киевский режим
диверсии
терроризм
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103220/05/1032200530_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0152d255427a0ac1972d6a7e919d0466.jpg
По его словам, наиболее вероятными действиями киевского режима могут быть диверсии на железной дороге, на подстанциях и на мостах. Норин отметил, что такие действия уже совершались на контролируемых РФ украинских территориях и в Крыму.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103220/05/1032200530_38:0:1491:1090_1920x0_80_0_0_9c80fb2009ee55694302902e19aa93c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евгений норин, киевский режим, диверсии, терроризм, спецоперация
Новости, Евгений Норин, киевский режим, диверсии, терроризм, Спецоперация

"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ

06:07 03.09.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму
ФСБ задержала подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Как показывают обстрелы Запорожской АЭС, киевский режим является террористическим государством. Об этом и о том, каких терактов можно от него ожидать, военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, наиболее вероятными действиями киевского режима могут быть диверсии на железной дороге, на подстанциях и на мостах. Норин отметил, что такие действия уже совершались на контролируемых РФ украинских территориях и в Крыму.

Причем Украина может осуществлять теракт куда более изощренными методами, чем чеченские боевики. Потому что у Украины для этого есть технически грамотное население и промышленно развитое государство. Да, это не Япония, но это и не Ичкерия, у которой ничего, кроме кустарных мастерских не было

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЕвгений Норинкиевский режимдиверсиитерроризмСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
07:30Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
07:15"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского
07:07Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
07:00"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
06:52Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
06:45"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
06:38Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
06:30"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
06:15Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
06:07"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
06:00"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
05:45"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
05:30Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
05:22Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
05:15Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
05:07"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
05:00"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
04:53"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
04:53"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
Лента новостейМолния