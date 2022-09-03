https://ukraina.ru/20220903/1038396440.html

"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ

"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ - 03.09.2022 Украина.ру

"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ

Как показывают обстрелы Запорожской АЭС, киевский режим является террористическим государством. Об этом и о том, каких терактов можно от него ожидать, военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-03T06:07

2022-09-03T06:07

2022-09-03T06:07

новости

евгений норин

киевский режим

диверсии

терроризм

спецоперация

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По его словам, наиболее вероятными действиями киевского режима могут быть диверсии на железной дороге, на подстанциях и на мостах. Норин отметил, что такие действия уже совершались на контролируемых РФ украинских территориях и в Крыму.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, киевский режим, диверсии, терроризм, спецоперация