https://ukraina.ru/20220902/1038402085.html

"Он же киевлянин": министр культуры Украины попросил не трогать музей Булгакова в Киеве

"Он же киевлянин": министр культуры Украины попросил не трогать музей Булгакова в Киеве - 02.09.2022 Украина.ру

"Он же киевлянин": министр культуры Украины попросил не трогать музей Булгакова в Киеве

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отказал национальному союзу украинских писателей (НСПУ) в инициативе закрыть музей Булгакова в Киеве. Об этом Ткаченко сообщил на брифинге 2 сентября, пишут авторы Telegram-канала Klymenko Time

2022-09-02T17:55

2022-09-02T17:55

2022-09-02T17:55

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булгаков

дом

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Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Письмо опубликовал глава НСПУ Михаил Сидоржевский. Булгаков, по его словам, "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях". Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури предложила украинским писателям сначала исключить Булгакова из cоюза писателей и лишить гражданства за антисоветскую деятельность.

https://ukraina.ru/20220831/1038283830.html

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новости, булгаков, дом, музей, киев