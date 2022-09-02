"Он же киевлянин": министр культуры Украины попросил не трогать музей Булгакова в Киеве
Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отказал национальному союзу украинских писателей (НСПУ) в инициативе закрыть музей Булгакова в Киеве. Об этом Ткаченко сообщил на брифинге 2 сентября, пишут авторы Telegram-канала Klymenko Time
Мне странно было прочитать заявление Союза писателей. Чем Союзу писателей помешал музей Булгакова в Киеве, я не знаю. Булгаков киевлянин. Да, в некоторых его художественных произведениях были реплики героев по поводу освободительной борьбы Украины в начале ХХ века. Но я думаю, что музей здесь точно не виноват. Точно не стоит трогать
Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Письмо опубликовал глава НСПУ Михаил Сидоржевский. Булгаков, по его словам, "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".
Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури предложила украинским писателям сначала исключить Булгакова из cоюза писателей и лишить гражданства за антисоветскую деятельность.
31 августа, 10:01Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в КиевеУкраинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Об этом сообщил глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях