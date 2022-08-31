В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей - 31.08.2022 Украина.ру
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В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей
В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей - 31.08.2022 Украина.ру
В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей
Писателя Михаила Булгакова нужно сначала исключить из союза писателей Украины, затем лишить гражданства за антисоветскую деятельность, и только потом закрывать музей в Киеве. Так прокомментировала инициативу главы Национального союза писателей Украины (НСПУ) директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури
2022-08-31T13:40
2022-08-31T13:40
новости
булгаков
музей
закрытие
киев
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Губианури добавила, что "сидеть и ждать" воплощения фантазий НСПУ в реальность никто не собирается. Подписчики поддержали ее, добавив, что украинский союз писателей - "полуживая организация", которую следует ликвидировать.Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. По словам главы НСПУ Михаила Сидоржевского, Михаил Булгаков якобы "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".
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новости, булгаков, музей, закрытие, киев
Новости, Булгаков, музей, закрытие, Киев

В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей

13:40 31.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Афанасьевич Булгаков
Михаил Афанасьевич Булгаков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
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Писателя Михаила Булгакова нужно сначала исключить из союза писателей Украины, затем лишить гражданства за антисоветскую деятельность, и только потом закрывать музей в Киеве. Так прокомментировала инициативу главы Национального союза писателей Украины (НСПУ) директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури

"Союз писателей, думаю, использовал не все свое оружие. Прежде чем инициировать закрытие музея Булгакова, они должны инициировать исключение Булгакова из cоюза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность. Чем они и занимались в течение своей богатой истории", - написала она в соцсетях.

Губианури добавила, что "сидеть и ждать" воплощения фантазий НСПУ в реальность никто не собирается. Подписчики поддержали ее, добавив, что украинский союз писателей - "полуживая организация", которую следует ликвидировать.
Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. По словам главы НСПУ Михаила Сидоржевского, Михаил Булгаков якобы "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:01
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в КиевеУкраинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Об этом сообщил глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях
 
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