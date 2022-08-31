https://ukraina.ru/20220831/1038292852.html

В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей

В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей - 31.08.2022 Украина.ру

В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей

Писателя Михаила Булгакова нужно сначала исключить из союза писателей Украины, затем лишить гражданства за антисоветскую деятельность, и только потом закрывать музей в Киеве. Так прокомментировала инициативу главы Национального союза писателей Украины (НСПУ) директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури

2022-08-31T13:40

2022-08-31T13:40

2022-08-31T13:40

новости

булгаков

музей

закрытие

киев

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Губианури добавила, что "сидеть и ждать" воплощения фантазий НСПУ в реальность никто не собирается. Подписчики поддержали ее, добавив, что украинский союз писателей - "полуживая организация", которую следует ликвидировать.Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. По словам главы НСПУ Михаила Сидоржевского, Михаил Булгаков якобы "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

https://ukraina.ru/20220831/1038283830.html

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новости, булгаков, музей, закрытие, киев