https://ukraina.ru/20220902/1038388929.html
"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС
"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС
России нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру что происходит на Запорожской атомной станции, поэтому приглашение туда делегации МАГАТЭ — абсолютно правильный шаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-09-02T14:19
2022-09-02T14:19
2022-09-02T14:31
новости
евгений норин
магатэ
запорожская аэс
киевский режим
спецоперация
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Он отметил, что события на ЗАЭС представляют собой редкий случай, когда во всём мире будут прислушиваться к России в «просто силу важности ситуации».Он добавил, что среди международных представителей должны находиться люди, которые в состоянии понять, откуда летят артиллерийские снаряды, и кто обстреливает АЭС. Это поможет опровергнуть «безумную теорию» киевского режима о том, что электростанцию обстреливают российские войска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038250222.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений норин, магатэ, запорожская аэс, киевский режим, спецоперация
Новости, Евгений Норин, магатэ, Запорожская АЭС, киевский режим, Спецоперация
"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС
14:19 02.09.2022 (обновлено: 14:31 02.09.2022)
России нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру что происходит на Запорожской атомной станции, поэтому приглашение туда делегации МАГАТЭ — абсолютно правильный шаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин