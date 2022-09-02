"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
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"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС
"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС
России нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру что происходит на Запорожской атомной станции, поэтому приглашение туда делегации МАГАТЭ — абсолютно правильный шаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-09-02T14:19
2022-09-02T14:31
новости
евгений норин
магатэ
запорожская аэс
киевский режим
спецоперация
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Он отметил, что события на ЗАЭС представляют собой редкий случай, когда во всём мире будут прислушиваться к России в «просто силу важности ситуации».Он добавил, что среди международных представителей должны находиться люди, которые в состоянии понять, откуда летят артиллерийские снаряды, и кто обстреливает АЭС. Это поможет опровергнуть «безумную теорию» киевского режима о том, что электростанцию обстреливают российские войска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, евгений норин, магатэ, запорожская аэс, киевский режим, спецоперация
Новости, Евгений Норин, магатэ, Запорожская АЭС, киевский режим, Спецоперация

"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС

14:19 02.09.2022 (обновлено: 14:31 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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России нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру что происходит на Запорожской атомной станции, поэтому приглашение туда делегации МАГАТЭ — абсолютно правильный шаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он отметил, что события на ЗАЭС представляют собой редкий случай, когда во всём мире будут прислушиваться к России в «просто силу важности ситуации».

«Приглашение инспекторов МАГАТЭ — абсолютно правильно. Я бы постарался сделать так, чтобы часть инспекторов постоянно сидели на станции... Мы должны бить во все колокола, чтобы там сидели представители всех международных организаций и непрерывно наблюдали за происходящим».

Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
Он добавил, что среди международных представителей должны находиться люди, которые в состоянии понять, откуда летят артиллерийские снаряды, и кто обстреливает АЭС. Это поможет опровергнуть «безумную теорию» киевского режима о том, что электростанцию обстреливают российские войска.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 06:15
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭСРоссии нужна миссия МАГАТЭ, потому что они увидят, что на станции нет тяжелых вооружений и они смогут зафиксировать удары ВСУ, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЕвгений НоринмагатэЗапорожская АЭСкиевский режимСпецоперация
 
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