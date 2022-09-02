https://ukraina.ru/20220902/1038388929.html

"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС

"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру

"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС

России нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру что происходит на Запорожской атомной станции, поэтому приглашение туда делегации МАГАТЭ — абсолютно правильный шаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

2022-09-02T14:19

2022-09-02T14:19

2022-09-02T14:31

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Он отметил, что события на ЗАЭС представляют собой редкий случай, когда во всём мире будут прислушиваться к России в «просто силу важности ситуации».Он добавил, что среди международных представителей должны находиться люди, которые в состоянии понять, откуда летят артиллерийские снаряды, и кто обстреливает АЭС. Это поможет опровергнуть «безумную теорию» киевского режима о том, что электростанцию обстреливают российские войска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038250222.html

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новости, евгений норин, магатэ, запорожская аэс, киевский режим, спецоперация