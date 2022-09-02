https://ukraina.ru/20220902/1038369325.html

Время обмана и больших потрясений. Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года

Время обмана и больших потрясений. Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года - 02.09.2022 Украина.ру

Время обмана и больших потрясений. Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T14:30

2022-09-02T14:30

2022-09-02T15:32

эксклюзив

дональд трамп

сша

арест

астрология

политика

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Потрясение основ: финансы, еда, мировые правительстваВ сентябре будет максимально близким квадрат Сатурна и Урана. Разница от точного значения аспекта — 30 минут, половина градуса. Это вселяет надежду.Жёсткий аспект двух очень серьезных планет, но, к счастью, не точный, и точным уже не будет — по крайней мере, лет десять. Следующий — жёсткий и точный — соединение этих планет в 2031 году.Астрология утверждает, что для жизни стран и правительств этот аспект означает «потрясение основ»: неожиданная смена политического курса, изменение государства, вплоть до изменения его устройства, резкое разрушение союзов и возникновение новых, совершенно неожиданных.Последние точные квадраты Урана и Сатурна были в 2021 году.Летом, в июне, произошла встреча президентов США и России в Женеве. Начался вывод войск США из Афганистана. В декабре 2021 года Россия предъявила ультиматум странам НАТО. Состоялась пресс-конференция президента России, где он объяснил требования РФ и рассказал о реакции НАТО. Или, скорее, об отсутствии реакции.Что было дальше — известно всем. Через два месяца Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.Что будет на этот раз? Есть большая надежда, что новой эскалации напряжённости в сентябре в мире не произойдет. Или произойдёт, но на словах.Большую тревогу внушает ситуация на Запорожской атомной станции. Уран, к счастью, не символизирует в астрологии ядерную энергию, как можно было бы подумать из названия планеты. Тем не менее внезапные провокации, взрывы, неожиданные и неприятные события возможны.И не только в сфере атомной энергетики.Потрясения будут в первую очередь экономическими (Уран в Тельце, а этот знак тесно связан с экономикой). Будут резкие перемены с финансами, валютами, криптовалютами, курсами акций, биржевыми индексами.Кто-то из казавшихся «незыблемыми» разорится, объявит о банкротстве. Например, банки, крупные корпорации.Будут неприятные события, связанные с едой. Поставки продуктов, сбор урожая — неожиданные проблемы. Климатические неожиданные изменения. Катастрофы тоже возможны: в первую очередь землетрясения и цунами.Но всё-таки, поскольку аспект не станет точным, будем ждать, что совсем уже катастрофических событий на Земле не произойдет. А вот шумиха по этому поводу будет. Пропагандистские акции, демонстрации, гражданские конфликты...Могут рухнуть правительства — по принципу «последней капли».Что хорошо, уже в октябре станет полегче. Хотя эффект от сближения планет будет ощущаться ещё долго — ближайшие восемь лет.Угасание гегемонаПродлится этот период до 2031 года, когда произойдет соединение и запустится новый цикл Уран — Сатурн в знаке Близнецов, который традиционно считается «управителем США».В течение этого времени, до 2031 года, будет происходить «угасание гегемона». А в 2031 году мы увидим, скорее всего, исчезновение однополярного мира. США останутся большой и важной для мирового порядка страной, перестанут быть крупнейшей колониальной державой.Да, процесс этот долгий и сложный. Но он и не может быть быстрым. Слом предыдущей платформы существования мирового гегемона, когда есть один повелитель — США, и остальные страны — пешки на шахматной доске, мы видим как раз сейчас.Близнецы, осторожнее!Знак Близнецов и рождённые под ним попадают под длительное воздействие «красной планеты». Воинственный Марс будет находиться в этом знаке 7 месяцев — до марта 2023 года.Сентябрь — не худший из этих месяцев, но воинственные действия уже начнут проявляться, мы увидим начало военных кампаний. Возможно, пока только информационных.Нас всех, конечно, интересуют знаменитые Близнецы. Их немало.Например, Дональд Трамп — один из самых известных представителей знака. Против него начата серьёзнейшая кампания под эгидой государственной власти. Прошёл обыск в особняке бывшего президента США в августе, как только Марс вошёл в знак Близнецов. Готовятся обвинения по ящикам документов (!), которые Трамп забрал с собой из Белого дома.Трамп уже успел обвинить Хиллари Клинтон, которой «разрешили смыть кислотой 30 тысяч писем из компьютера».Впереди очень интересная, грандиозная кампания по обвинению друг друга в сокрытии, утаивании информации (Близнецы) на территории США (Близнецы). С участием знаменитого представителя знака.А против Трампа будут играть два знаменитых Скорпиона — Хиллари Клинтон и Джо Байден.При чем же здесь Скорпионы? В этом знаке (а также в Тельце) будут происходить затмения осенью этого года. Значительные перемены и потрясения основ ждут именно Скорпионов и Тельцов. Близнецы же, как всегда, сумеют приспособится. Но не без потерь.В частности, Трамп может попасть под следствие или даже в тюрьму. Но временно. После чего имеет все шансы стать национальным героем Америки.В сентябре ожидается череда отставок в мире: рухнут правительства, будут забастовки, демонстрации. Некие невероятные события в средствах массовой информации. Должны «приготовиться» и другие известные Близнецы в политике — а их немало.Знаменитые БлизнецыДональд Трамп в США, Борис Джонсон в Англии, Олаф Шольц в Германии, Си Цзиньпин в Китае, Ярослав Качиньский в Польше, Никол Пашинян в Армении — все они Близнецы.Кроме Трампа, очень сложная ситуация у Шольца. Речь может идти о его отставке в ближайшие месяцы. Или даже, возможно, уже в сентябре.Для всех Близнецов наступят сложные времена. Грядут ссоры, скандалы, небольшая личная война (Марс).Ожидаются скандалы в прессе. Демонстрации, протесты невиданных масштабов. В зоне риска — в США. Но в сентябре мы увидим только начало этих процессов.Часто возникает вопрос: неужели это коснётся всех представителей знака Близнецы? Конечно, обязательно коснётся. Но переживать и проживать эти процессы все будут по-разному.Например, человек, который пережил грандиозное банкротство, сумел подняться, стал президентом, выдержал невероятные информационные войны, может просто увидеть ещё одну возможность поквитаться со своими соперниками. И воинственно ринется в бой. Речь, конечно же, о Трампе.Или человек, который родился в семье элиты, но пережил отставку и унижение отца. Сам несколько лет работал в сельском районе простым рабочим. Потом долго и сложно, пережив невероятное количество интриг, шёл к власти, тоже вряд ли пошатнётся от этого информационного шторма. Он его ещё и возглавит! Это Си Цзиньпин, руководитель Китая, привыкший встречать неприятности лицом к лицу.А представитель бюрократического класса Германии Олаф Шольц, который делал карьеру, пересаживаясь из одного кресла в другое, может и не выдержать информационной и политической войны. А может и наоборот — найти необычный выход.Но понаблюдать будет за чем.Отдельно следим за США — там всё только начинается.Украина: битва в междуречьеЧто ждёт Украину? Основные перемены произойдут в октябре-ноябре, во время осенних затмений. Сентябрь — месяц подготовки. Возникновение информационных поводов, которые могут в итоге привести к отставке Владимира Зеленского.В обществе копится усталость, а впереди — новые экономические потрясения. Кроме того, есть много «кейсов», которые военные готовятся предъявить президенту.Например, отсутствие внятной военной стратегии. Политические решения, которые приводят к потере территорий, людей и техники. Отдельная тема — западная помощь, которая, с одной стороны, иссякает. А с другой, «доноры» начинают интересоваться: а где наша техника?Часть поставок просто не дошла до Украины. А часть, конечно же, была присвоена самостоятельно теми, кто сегодня Украиной управляет. На кого-то нужно будет переложить ответственность за военные неудачи, за воровство вооружений и финансовой помощи.Вопросов очень много. Например, почему Зеленский не идёт на переговоры. В итоге Зеленского могут убрать, причем и в физическом смысле тоже. Конечно, Зеленский — марионетка. Его снятие, замена на другую фигуру будет означать возможную перемену курса Запада в отношении Украины и военных действий на её территории. Это маркер, а не перемена «политики Украины».Но снимут Зеленского, скорее всего, под накопленный негатив. Не в сентябре, а несколько позже. Большие перемены придут уже вместе с осенним «сезоном затмений» — в октябре-ноябре.Будет ли «битва в междуречье» — между Бугом и Днепром? Неоднократно наступление на Херсон анонсировал сам Зеленский. Но сейчас от этого плана вроде бы решено отказаться. А будут ли переговоры? Об этом нужно сказать отдельно.Переговорам — нет. Фейкам — даС 10 сентября становится ретроградным Меркурий. Он будет, кроме этого, вступать в оппозицию с Нептуном. Такой же аспект сделает Солнце.Никому нельзя верить! Обманы будут и намеренными, и ненамеренными. Может происходить искажение информации.Весь сентябрь такой. Переговоров с Украиной ждать не следует. А если паче чаяния что-то в таком духе будет происходить, никакой веры нельзя иметь к переговорщикам со стороны официального сегодняшнего Киева.В общем, хорошо, если переговоров не будет.А вот поводов для новых обманов следует ждать постоянно. Теневой контур управления Украиной мы не видим, но можем обнаружить его косвенно — по поведению Зеленского и других должностных лиц. Этот «теневой контур» значительно активизируется в сентябре.Стоит ждать новых провокаций и дезинформации.Киев «порадует» очередными фейками. Хотя, казалось бы, куда уж больше...

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, дональд трамп, сша, арест, астрология, политика