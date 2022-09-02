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Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил 1 сентября журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер
2022-09-02T08:49
2022-09-02T08:49
2022-09-02T09:20
совбез оон
украина
франция
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"В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Франции проведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине", - сказал Ривьер.Он отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.Франция в сентябре председательствует в СБ ООН. Указанное заседание Совета Безопасности придется на период проведения Генеральной ассамблеи.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
совбез оон, украина, франция
Совбез ООН, Украина, Франция
Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:49 02.09.2022 (обновлено: 09:20 02.09.2022)
Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил 1 сентября журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер
"В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Франции проведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине", - сказал Ривьер.
Он отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.
Франция в сентябре председательствует в СБ ООН. Указанное заседание Совета Безопасности придется на период проведения Генеральной ассамблеи.