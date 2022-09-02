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Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - 02.09.2022 Украина.ру

Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил 1 сентября журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер

2022-09-02T08:49

2022-09-02T08:49

2022-09-02T09:20

совбез оон

украина

франция

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"В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Франции проведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине", - сказал Ривьер.Он отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.Франция в сентябре председательствует в СБ ООН. Указанное заседание Совета Безопасности придется на период проведения Генеральной ассамблеи.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

совбез оон, украина, франция