Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - 02.09.2022 Украина.ру
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Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил 1 сентября журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер
2022-09-02T08:49
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совбез оон
украина
франция
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"В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Франции проведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине", - сказал Ривьер.Он отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.Франция в сентябре председательствует в СБ ООН. Указанное заседание Совета Безопасности придется на период проведения Генеральной ассамблеи.
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совбез оон, украина, франция
Совбез ООН, Украина, Франция

Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

08:49 02.09.2022 (обновлено: 09:20 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил 1 сентября журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер
"В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Франции проведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине", - сказал Ривьер.
Он отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.
Франция в сентябре председательствует в СБ ООН. Указанное заседание Совета Безопасности придется на период проведения Генеральной ассамблеи.
 
Совбез ООНУкраинаФранция
 
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