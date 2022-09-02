https://ukraina.ru/20220902/1038358800.html

Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ

Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ - 02.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ

Российская компания "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него. Таким мнением поделилась директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова, передает 2 сентября РИА Новости

2022-09-02T08:45

2022-09-02T08:45

2022-09-02T08:58

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Аналитик отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре."На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", - добавила аналитик.Биржевые цены на газ в Европе бьют исторические рекорды, ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Причиной тому стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья.

https://ukraina.ru/20220829/1038203003.html

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