Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ - 02.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ - 02.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Российская компания "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него. Таким мнением поделилась директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова, передает 2 сентября РИА Новости
2022-09-02T08:45
2022-09-02T08:58
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Аналитик отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре."На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", - добавила аналитик.Биржевые цены на газ в Европе бьют исторические рекорды, ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Причиной тому стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья.
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новости, газ, газпром, цены, аналитик
Новости, газ, Газпром, цены, аналитик

Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ

08:45 02.09.2022 (обновлено: 08:58 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Российская компания "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него. Таким мнением поделилась директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова, передает 2 сентября РИА Новости
Аналитик отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.

"Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, "Газпром" перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа", - считает Белова.

Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре.
"На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", - добавила аналитик.
Биржевые цены на газ в Европе бьют исторические рекорды, ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Причиной тому стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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