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Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье

Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье - 02.09.2022 Украина.ру

Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду 1 сентября в эфире телеканала Pro TV заверила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта

2022-09-02T08:08

2022-09-02T08:08

2022-09-02T08:34

приднестровье

сергей лавров

санду

новости

конфликт

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"Мы – мирная страна. Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин [глава МИД РФ Сергей] Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, Россия, Украина, Евросоюз и США – ред.), — сказала Санду.По ее словам, диалога на президентском уровне между Кишиневом и Москвой на данный момент нет, но актуальные вопросы все-таки обсуждаются на уровне дипломатических контактов. Она дала понять, что не планирует в ближайшее время инициировать переговоры с руководством России.Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах России в Молдавии Анатолия Лошакова для разъяснений относительно заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова по Приднестровью. В четверг Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

приднестровье, сергей лавров, санду, новости, конфликт