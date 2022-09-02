Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье - 02.09.2022 Украина.ру
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Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье
Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье - 02.09.2022 Украина.ру
Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду 1 сентября в эфире телеканала Pro TV заверила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта
2022-09-02T08:08
2022-09-02T08:34
приднестровье
сергей лавров
санду
новости
конфликт
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"Мы – мирная страна. Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин [глава МИД РФ Сергей] Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, Россия, Украина, Евросоюз и США – ред.), — сказала Санду.По ее словам, диалога на президентском уровне между Кишиневом и Москвой на данный момент нет, но актуальные вопросы все-таки обсуждаются на уровне дипломатических контактов. Она дала понять, что не планирует в ближайшее время инициировать переговоры с руководством России.Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах России в Молдавии Анатолия Лошакова для разъяснений относительно заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова по Приднестровью. В четверг Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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приднестровье, сергей лавров, санду, новости, конфликт
Приднестровье, Сергей Лавров, Санду, Новости, конфликт

Санду высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье

08:08 02.09.2022 (обновлено: 08:34 02.09.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
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Президент Молдавии Майя Санду 1 сентября в эфире телеканала Pro TV заверила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта
"Мы – мирная страна. Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин [глава МИД РФ Сергей] Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, Россия, Украина, Евросоюз и США – ред.), — сказала Санду.
По ее словам, диалога на президентском уровне между Кишиневом и Москвой на данный момент нет, но актуальные вопросы все-таки обсуждаются на уровне дипломатических контактов.
Она дала понять, что не планирует в ближайшее время инициировать переговоры с руководством России.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах России в Молдавии Анатолия Лошакова для разъяснений относительно заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова по Приднестровью.
В четверг Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
ПриднестровьеСергей ЛавровСандуНовостиконфликт
 
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