https://ukraina.ru/20220902/1038352299.html

Главное на 2 сентября: в России и в мире

Главное на 2 сентября: в России и в мире

Главное на 2 сентября: в России и в мире

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра Пашиняна, во Франции начались обсуждения ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию, а пилоты авиакомпании Lufthansa в Германии требуют повысить им зарплаты. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру

2022-09-02T06:02

2022-09-02T06:02

2022-09-02T06:02

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Россия– Состоится пресс-конференция в преддверии Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов-2022. От южных морей до полярного края"О программе и особенностях онлайн-марафона в этом году расскажут председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, руководитель агентства "Максимов-консалтинг" Андрей Максимов, политконсультант Алена Август и исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Алена Булгакова.– Стартует международный военно-исторический фестиваль "День Бородина", посвященный 210-й годовщине Бородинской битвы В первый день гости смогут посмотреть "Войну и мир": как в театральной версии, так и устроить себе кинопоказ (покажут фильм Сергея Бондарчука) на эко-парковке.Во второй день фестиваля проведут модное дефиле "Красота минувших эпох", в третий день можно будет увидеть военно-историческую реконструкцию эпизода Бородинского сражения.– Суд рассмотрит иски блогера Алексея Навального к исправительной колонии строгого режима № 6В середине июня Алексея Навального этапировали из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехово Владимирской области, так как 24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.Ближнее зарубежье– В Армении пройдет митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола ПашинянаАкция пройдет после двухмесячного перерыва. Движение "Сопротивление" в мае и июне проводило регулярные протестные акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разбив палаточный лагерь на площади Франции. В середине июня палатки убрали, движение на площади восстановили, и оппозиция заявила о переходе к децентрализованной борьбе.– В Литве начнется акция PutinOut с участием предприятий и населения по всеобщей экономииМир– В Великобритании завершится голосование по кандидатуре премьер-министраБорис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.– В Болгарии начнется официальная кампания по выборам в парламентПо предварительным данным, желание принять участие в выборах 2 октября выразили 20 партий и шесть коалиций, окончательный состав участников выборов определится после проверки подписей избирателей.– В Париже состоится заседание Совета обороны и безопасности под председательством президента Эммануэля МакронаОтмечается, что заседание совета будет посвящено ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию в преддверии зимы.В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, а также министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.– В Германии пройдет однодневная забастовка пилотов авиакомпании LufthansaК ужесточению требований представителей профсоюза привел провал переговоров с руководством Lufthansa о повышении заработной платы сотрудникам компании. Возможная забастовка приведет к сокращению пассажирских и грузовых авиаперевозок.– Состоится виртуальная встреча министров финансов G7Министры финансов "семерки" в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены на российскую нефть и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию.

https://ukraina.ru/20220901/1038313801.html

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