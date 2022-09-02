"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ

"Мы же понимаем, что они не эксперты по баллистике… И, плюс к тому, всегда можно отделаться какими-то отговорками, что - мы же не знаем, откуда прилетело, может быть это русские принесли снаряды от "Хаймарса", и показали, будто бы это Украина стреляет", - сказал он.