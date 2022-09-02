"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) призовут российские и украинские войска к прекращению боевых действий и созданию демилитаризованной зоны.ВСУ продолжат обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков
Миссию МАГАТЭ не убедят результаты баллистических экспертиз, доказывающие обстрелы со стороны украинских войск, убежден Дудаков.
"Мы же понимаем, что они не эксперты по баллистике… И, плюс к тому, всегда можно отделаться какими-то отговорками, что - мы же не знаем, откуда прилетело, может быть это русские принесли снаряды от "Хаймарса", и показали, будто бы это Украина стреляет", - сказал он.
Попытка заморозки конфликта в районе Запорожской АЭС не увенчается успехом, так как на это не пойдет и Россия, сказал Дудаков. Выводы МАГАТЭ, убежден американист, ни к чему не приведут.
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