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"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана
"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана - 06.10.2024 Украина.ру
"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана
Исламская Республика Иран сохранит свой авторитет в случае победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-06T06:30
2024-10-06T06:30
2024-10-06T06:30
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иран
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ближний восток
дмитрий выдрин
цивилизация
восток
палестино-израильский конфликт
культура
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Иран пытается выстраивать отношения с Западом. Однако потерей иранского авторитета на Ближнем Востоке это не грозит лишь в случае победы Ирана, констатировал политтехнолог."Победы в экзистенциальном смысле, - уточнил он. - Как известно, Восток цивилизационно древнее Запада. То есть здесь срабатывает правило: девушки любят героев, а зрелые женщины — победителей. Это на Западе любят героев, а на Востоке любят победителей".Исходя из этого, констатировал Выдрин, отступать руководству Ирана и поздно, и некуда, и нерентабельно.Оценивая готовность ближневосточных государств участвовать в большой войне, политолог заметил, что никакая страна не готова участвовать в большой войне."Но все рано или поздно участвует", - добавил Выдрин.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Также на эту тему: Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, иран, запад, ближний восток, дмитрий выдрин, цивилизация, восток, палестино-израильский конфликт, культура
Новости, Иран, Запад, Ближний Восток, Дмитрий Выдрин, цивилизация, Восток, Палестино-израильский конфликт, культура
"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана
Исламская Республика Иран сохранит свой авторитет в случае победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
Иран пытается выстраивать отношения с Западом
. Однако потерей иранского авторитета на Ближнем Востоке это не грозит лишь в случае победы Ирана, констатировал политтехнолог.
"Победы в экзистенциальном смысле, - уточнил он. - Как известно, Восток цивилизационно древнее Запада. То есть здесь срабатывает правило: девушки любят героев, а зрелые женщины — победителей. Это на Западе любят героев, а на Востоке любят победителей".
Исходя из этого, констатировал Выдрин, отступать руководству Ирана и поздно, и некуда, и нерентабельно.
Оценивая готовность ближневосточных государств участвовать в большой войне, политолог заметил, что никакая страна не готова участвовать в большой войне.
"Но все рано или поздно участвует", - добавил Выдрин.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация