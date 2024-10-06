"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана - 06.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241006/1057873358.html
"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана
"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана - 06.10.2024 Украина.ру
"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана
Исламская Республика Иран сохранит свой авторитет в случае победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-06T06:30
2024-10-06T06:30
новости
иран
запад
ближний восток
дмитрий выдрин
цивилизация
восток
палестино-израильский конфликт
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_0:107:2875:1724_1920x0_80_0_0_270cdeb6dff1d244061d47a93c947e87.jpg
Иран пытается выстраивать отношения с Западом. Однако потерей иранского авторитета на Ближнем Востоке это не грозит лишь в случае победы Ирана, констатировал политтехнолог."Победы в экзистенциальном смысле, - уточнил он. - Как известно, Восток цивилизационно древнее Запада. То есть здесь срабатывает правило: девушки любят героев, а зрелые женщины — победителей. Это на Западе любят героев, а на Востоке любят победителей".Исходя из этого, констатировал Выдрин, отступать руководству Ирана и поздно, и некуда, и нерентабельно.Оценивая готовность ближневосточных государств участвовать в большой войне, политолог заметил, что никакая страна не готова участвовать в большой войне."Но все рано или поздно участвует", - добавил Выдрин.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Также на эту тему: Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
иран
запад
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_116:0:2557:1831_1920x0_80_0_0_be482b7ca5b117edd93a2cb79b4fb6a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, запад, ближний восток, дмитрий выдрин, цивилизация, восток, палестино-израильский конфликт, культура
Новости, Иран, Запад, Ближний Восток, Дмитрий Выдрин, цивилизация, Восток, Палестино-израильский конфликт, культура

"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана

06:30 06.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Исламская Республика Иран сохранит свой авторитет в случае победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
Иран пытается выстраивать отношения с Западом. Однако потерей иранского авторитета на Ближнем Востоке это не грозит лишь в случае победы Ирана, констатировал политтехнолог.
"Победы в экзистенциальном смысле, - уточнил он. - Как известно, Восток цивилизационно древнее Запада. То есть здесь срабатывает правило: девушки любят героев, а зрелые женщины — победителей. Это на Западе любят героев, а на Востоке любят победителей".
Исходя из этого, констатировал Выдрин, отступать руководству Ирана и поздно, и некуда, и нерентабельно.
Оценивая готовность ближневосточных государств участвовать в большой войне, политолог заметил, что никакая страна не готова участвовать в большой войне.
"Но все рано или поздно участвует", - добавил Выдрин.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
Также на эту тему: Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
 
НовостиИранЗападБлижний ВостокДмитрий ВыдринцивилизацияВостокПалестино-израильский конфликткультура
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Зимовский о том, как долго продлится СВО и может ли на Украине произойти пророссийская революция
06:30"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана
06:15"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт
06:00"Дождаться подходящего повода": Баранчик указал на перспективу российских ударов по Украине и НАТО
05:30Выдрин оценил реакцию Эрдогана на ракетный удар Ирана по Израилю
05:15Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область
18:05Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине
17:52Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет
17:32Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
17:27Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
17:10FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
16:19Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
16:01Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
15:58Павел Попович: первый украинец в космосе
15:31Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски
15:14Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
14:59The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
13:55Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
13:25Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
13:10Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
Лента новостейМолния