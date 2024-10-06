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"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана

"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана - 06.10.2024 Украина.ру

"Женщины любят победителей": Выдрин рассказал об условии сохранения авторитета Ирана

Исламская Республика Иран сохранит свой авторитет в случае победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-10-06T06:30

2024-10-06T06:30

2024-10-06T06:30

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палестино-израильский конфликт

культура

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Иран пытается выстраивать отношения с Западом. Однако потерей иранского авторитета на Ближнем Востоке это не грозит лишь в случае победы Ирана, констатировал политтехнолог."Победы в экзистенциальном смысле, - уточнил он. - Как известно, Восток цивилизационно древнее Запада. То есть здесь срабатывает правило: девушки любят героев, а зрелые женщины — победителей. Это на Западе любят героев, а на Востоке любят победителей".Исходя из этого, констатировал Выдрин, отступать руководству Ирана и поздно, и некуда, и нерентабельно.Оценивая готовность ближневосточных государств участвовать в большой войне, политолог заметил, что никакая страна не готова участвовать в большой войне."Но все рано или поздно участвует", - добавил Выдрин.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Также на эту тему: Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян

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новости, иран, запад, ближний восток, дмитрий выдрин, цивилизация, восток, палестино-израильский конфликт, культура