Выдрин оценил реакцию Эрдогана на ракетный удар Ирана по Израилю - 06.10.2024 Украина.ру
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Выдрин оценил реакцию Эрдогана на ракетный удар Ирана по Израилю
Выдрин оценил реакцию Эрдогана на ракетный удар Ирана по Израилю - 06.10.2024 Украина.ру
Выдрин оценил реакцию Эрдогана на ракетный удар Ирана по Израилю
Турецкий президент высказался по вопросу иранской ракетной атаки по Израилю, однако оценивать следует не слова, а дела. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-06T05:30
2024-10-06T05:30
новости
израиль
иран
турция
эрдоган
дмитрий выдрин
ближний восток
война
ракетный удар
палестино-израильский конфликт
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Согласно публикациям в прессе, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ракетный удар Ирана по Израилю. До этого он заявил, что Израиль после Палестины и Ливана может обратить свой взгляд на турецкие земли."От Турции можно многого ожидать, - сказал Выдрин, оценивая эти заявления. - Другое дело, что эти ожидания частенько не оправдываются".По мнению эксперта, турецкий президент всегда знает, что хочет его избиратель. Эрдоган также знает, как избиратель быстро меняет свои предпочтения."Поэтому мне видится, что не стоит переоценивать его заявления. Надо ждать его конкретные дела, и судить уже по ним", - констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт на другие страны региона. Подробности в публикации "Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию
израиль
иран
турция
ближний восток
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новости, израиль, иран, турция, эрдоган, дмитрий выдрин, ближний восток, война, ракетный удар, палестино-израильский конфликт, палестина
Новости, Израиль, Иран, Турция, Эрдоган, Дмитрий Выдрин, Ближний Восток, война, ракетный удар, Палестино-израильский конфликт, Палестина
Выдрин оценил реакцию Эрдогана на ракетный удар Ирана по Израилю

готово

05:30 06.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг Р. Эрдогана
Предвыборный митинг Р. Эрдогана - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Турецкий президент высказался по вопросу иранской ракетной атаки по Израилю, однако оценивать следует не слова, а дела. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
Согласно публикациям в прессе, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ракетный удар Ирана по Израилю. До этого он заявил, что Израиль после Палестины и Ливана может обратить свой взгляд на турецкие земли.
"От Турции можно многого ожидать, - сказал Выдрин, оценивая эти заявления. - Другое дело, что эти ожидания частенько не оправдываются".
По мнению эксперта, турецкий президент всегда знает, что хочет его избиратель. Эрдоган также знает, как избиратель быстро меняет свои предпочтения.
"Поэтому мне видится, что не стоит переоценивать его заявления. Надо ждать его конкретные дела, и судить уже по ним", - констатировал политтехнолог.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт на другие страны региона. Подробности в публикации "Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию
 
НовостиИзраильИранТурцияЭрдоганДмитрий ВыдринБлижний Востоквойнаракетный ударПалестино-израильский конфликтПалестина
 
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