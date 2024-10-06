"Дождаться подходящего повода": Баранчик указал на перспективу российских ударов по Украине и НАТО - 06.10.2024 Украина.ру
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"Дождаться подходящего повода": Баранчик указал на перспективу российских ударов по Украине и НАТО
"Дождаться подходящего повода": Баранчик указал на перспективу российских ударов по Украине и НАТО - 06.10.2024 Украина.ру
"Дождаться подходящего повода": Баранчик указал на перспективу российских ударов по Украине и НАТО
Российская экономика выдержит экономические санкции не только геополитических врагов, но и номинальных друзей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-06T06:00
2024-10-06T06:00
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юрий баранчик
нато
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Он скептически оценил идеи Китая и Пекина по деэскалации конфликта на Украине в контексте более широкого конфликта России с Западом. По мнению аналитика, хорошими примерами сейчас для России являются США и Израиль, которые жёстко отстаивают свои интересы – в том числе и военным путём.Исходя из этого баранчик считает допустимым в условиях СВО наносить более решительные удары по Украине и точечные удары по НАТО.Такой ответ, полагает Баранчик, может быть дан и ядерным оружием. Аналитик позитивно оценил соответствующие изменения и дополнения российской ядерной доктрины.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руТакже экспертное мнение на эту тему представлено в публикации Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово
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новости, россия, украина, сша, юрий баранчик, нато, сво, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, США, Юрий Баранчик, НАТО, СВО, Ядерное оружие

"Дождаться подходящего повода": Баранчик указал на перспективу российских ударов по Украине и НАТО

06:00 06.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская экономика выдержит экономические санкции не только геополитических врагов, но и номинальных друзей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
Он скептически оценил идеи Китая и Пекина по деэскалации конфликта на Украине в контексте более широкого конфликта России с Западом. По мнению аналитика, хорошими примерами сейчас для России являются США и Израиль, которые жёстко отстаивают свои интересы – в том числе и военным путём.
Исходя из этого баранчик считает допустимым в условиях СВО наносить более решительные удары по Украине и точечные удары по НАТО.
"Надо просто принять новую доктрину и дождаться подходящего повода, - сказал аналитик. - Надеюсь, что если противник снова запустит по нам 120 беспилотников, мы дадим ему вменяемый жесткий ответ".
Такой ответ, полагает Баранчик, может быть дан и ядерным оружием. Аналитик позитивно оценил соответствующие изменения и дополнения российской ядерной доктрины.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
Также экспертное мнение на эту тему представлено в публикации Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово
 
НовостиРоссияУкраинаСШАЮрий БаранчикНАТОСВОЯдерное оружие
 
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