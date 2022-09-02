https://ukraina.ru/20220902/1038342628.html

Беслан: трагедия без срока давности

Беслан: трагедия без срока давности - 02.09.2022 Украина.ру

Беслан: трагедия без срока давности

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T06:08

2022-09-02T06:08

2022-09-02T06:08

эксклюзив

беслан

трагедия

теракт

заложники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038345320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6402a332058b66072ea4a2e10d786cc.png

Есть темы, о которых говорить и писать непросто. Одна из них – это гибель детей. Сегодня 18 лет со дня теракта в Беслане. Одного из самых страшных терактов за всю историю России. Тогда террористы захватили более 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане и 3 дня удерживали их без еды и воды.Более трёхсот тридцати (разные источники указывают цифры: 333 и 334 человека) погибших из них 186 детей… Какая боль скрывается за этими цифрами можно понять, посетив мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане и мемориал в городской школе номер один, где и разыгралась трагедия.Мы на кладбище. Всё чисто и аккуратно. Памятник "Древо скорби" окружен детскими игрушками, постоянно приходят люди с цветами, убирают могилы, беседуют с погибшими… Мужчина склонился у могилы (вероятно, отца, мы не стали тревожить его в момент скорби). Рядом крест-камень от детей Армении. На нём пробирающая до дрожи надпись "умоляем, дайте воды"…Алина: Первого числа нас ещё, нет-нет, выводили в туалет, и мы умудрялись выпить воду, хотя и тогда выпить воды нам не давали. Рядом с умывальником всегда стоял кто-нибудь и контролировал процесс. Но мы умудрялись мочить тряпки, фартуки, рубашки и так выносить с собой…Алибек: Я думаю, понятно, что ничего лёгкого в принципе там не было. Ни еды, ни воды… В первый день если ещё какие-то поблажки были, то на второй-третий не особо. У кого-то уже глюки были, люди с ума сходили. Все нервничали…Алина Налдикоева тогда перешла в 6 класс, а её брат в 8. О событиях 18-летней давности она помнит немногое, часто падала в обморок, но даже обрывки воспоминаний, которые даются ей непросто, передают весь ужас тех дней.Алина: 3 сентября после взрыва первое что помню – это мужчина, который спрашивает, могу ли я встать. Я ответила, что нет, и, видимо, потеряла сознание. Очнулась уже в больнице. Там был хаос, нас было очень много в палате. По два-три человека на койку. Тех, кто был более тяжело ранен, увозили во Владикавказ.Для Алибека Арчегова, который тогда перешёл в 5 класс, всё происходило как во сне. Он не выходил из спортзала, пока его не позвали.Алибек: Я там просидел до последнего. Уже крыша горела, всё падало… У меня там соседка была, к сожалению, она умерла в этом году, её тогда ранило в ногу. У меня есть фотография со стороны, где она сидит в спортзале. Я вообще не помню, как встал и пересел к ней. Как будто ничего не происходило.Беслан небольшой город и в том теракте, фактически, у каждого пострадал кто-то из семьи, родственников, друзей или близких. На кладбище мы увидели шесть могил с одинаковыми фамилиями, стоящие рядом. Остановились, оторопев от осознания. Чья-то семья в один день перестала существовать…Алибек: Друзья… Лучший друг погиб, из родных отец… А так много соседей и друзей.Алина: У нас из класса 6 человек погибло. Вообще, из параллели погибло 24 человека…В беседе с Алиной промелькнул один момент, который является ещё одним свидетельством большой трагедии, постигшей жителей СССР с развалом огромной страны. Она проявляется в рассказе о человеке, который её вынес из спортзала школы, где держали заложников.Алина: Очнулась я уже в больнице, и кто меня вынес я не помнила. Через какое-то время принесли журнал "Молоток", там была фотография мужчины со мной на руках. Мы начали его искать, даже думали, что это один из жителей Беслана, но так и не нашли. Нашли его аж в 2017, мне написала его бывшая супруга, которая сказала, что это Вячеслав Антонов, родом из Украины.По словам Алины, Вячеслав стал ополченцем ДНР, хотя сам был родом из Киева, и в 2018 году погиб под обстрелом во время боевых действий на Донбассе.Иногда связи оказываются действительно знаковыми. Сбежавший на Запад Ахмед Закаев, который в своё время взаимодействовал с Дудаевым, Яндарбиевым, Масхадовым и организатором теракта в Беслане Шамилем Басаевым (Басаев публично взял на себя ответственность за организацию атаки) создал на Украине особый ичкерийский батальон, которые принимает участие в боевых действиях и сейчас находится на Херсонском направлении.Почему вообще был возможен столь масштабный теракт как Беслан? Жертвы трагедии не знают ответа на этот вопрос, у каждого своё мнение, но все однозначно говорят, что его можно было предотвратить.Алина: Угрозы были и не раз. Это были телефонные звонки, письма о том, что 1 сентября намечается теракт. Но к сожалению (на это, ред.) никак не отреагировали. Если Вы обратили внимание, то буквально в ста метрах здесь отделение милиции. Но при этом 1 сентября здесь был один-единственный человек в форме. Нас никак, и никто не обезопасил.По словам Алибека, многие пытаются забыть о теракте. По разным причинам. Соответственно не только о теракте, но и о тех, кто пострадал во время него.Алибек: Много ребят у которых есть проблемы. Но они о них не говорят, потому что… я не знаю, общество их морально придавило. Мне так кажется. Кому-то стыдно об этом говорить, кому-то неудобно.Нам рассказывают об одном из таких примеров. Девушке, которой жертвы трагедии сообща каждый год собирают около миллиона рублей на операцию, без которой она не сможет нормально жить. Своими силами. Хотелось бы обратить внимание общественности на пострадавших, ведь о них забывать нельзя. В том числе, чтоб не пришлось повторять подобные страшные уроки для страны.Этот теракт стал последним в серии террористических атак в 2004 году. После него произошёл ряд серьёзных реформ в законодательстве. Были созданы Общественная палата, Национальный антитеррористический комитет и "Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО".К сожалению, от терроризма и боевых действий всегда, в первую очередь, страдают наиболее незащищенные… Старики, животные, дети… Сейчас Россия обеспечивает безопасность более 300 000 детей, которые пошли сегодня в школы в Донбассе и освобожденных регионах Украины. Для того, чтоб не допустить трагедий, подобных Беслану.Сейчас в школе №1 создаётся музей противодействия терроризму. Ведётся работа антитеррористической комиссии республики. Большую работу ведут матери Беслана. Алина уверена, что все эти меры предпринимаются не зря.Алина: Для того, чтоб это не повторилось мы и должны помнить. После теракта охрана в школах увеличилась. Какие-то меры ведутся. Но я считаю, важно чтоб школьники сами понимали и осознавали причастность к этому всему (к вопросам безопасности, ред.).Важно помнить о трагедии в Беслане, чтоб не допустить повторения подобного. И, как нам кажется, даже если взрослые сознательные люди не могут между собой договориться, то они никогда не должны втягивать в свои противоречия детей. Это аксиома.Просто приведём ещё раз эти страшные цифры. Три дня. 186 погибших детей. Мы помним о них.

https://ukraina.ru/20220901/1038320864.html

https://ukraina.ru/20140819/1010211700.html

https://ukraina.ru/20200902/1028766100.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

эксклюзив, беслан, трагедия, теракт, заложники