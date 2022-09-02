https://ukraina.ru/20220902/1038340981.html
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло" - 02.09.2022 Украина.ру
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что Киев не предпринимает попыток к перемирию, выполняя, таким образом, "западный заказ"
2022-09-02T04:53
2022-09-02T04:53
2022-09-02T04:53
новости
владимир зеленский
кресло
президент
украина
киев
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/72/1032957273_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1419e4b5504e22895e7640091b12cceb.jpg
Украинское государство пытается продемонстрировать миру любезную физиономию президента-комика, но его посадили на эту должность, чтобы дестабилизировать регион, уверен иностранный журналист.При Зеленском не выполнялись Минские соглашения, поэтому неудивительно, что сейчас нет попыток сближения, которые могли бы вылиться в договорённости о мирном урегулировании. Наоборот, Киев получает от НАТО новые вооружения, которые используются для атак на гражданское население Донбасса.По мнению Сальгадо, цель Израиля – заставить палестинцев, которые видят, что находятся в безвыходной ситуации и которых ежедневно убивают, превратиться в беженцев и эмигрировать.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038337073.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/72/1032957273_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0a3bf4f8def86ce882a4b4517d6de640.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, кресло, президент, украина, киев, военкор
Новости, Владимир Зеленский, кресло, президент, Украина, Киев, военкор
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что Киев не предпринимает попыток к перемирию, выполняя, таким образом, "западный заказ"
Украинское государство пытается продемонстрировать миру любезную физиономию президента-комика, но его посадили на эту должность, чтобы дестабилизировать регион, уверен иностранный журналист.
При Зеленском не выполнялись Минские соглашения, поэтому неудивительно, что сейчас нет попыток сближения, которые могли бы вылиться в договорённости о мирном урегулировании. Наоборот, Киев получает от НАТО новые вооружения, которые используются для атак на гражданское население Донбасса.
Но если меня спросят, на что похожа ситуация, сложившаяся между правительством в Киеве и населением Донбасса, то я отвечу, что больше всего – на ситуацию в Палестине, потому что Израиль много лет пытается устроить что-то вроде "этнической чистки" посредством осады палестинской территории.
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
По мнению Сальгадо, цель Израиля – заставить палестинцев, которые видят, что находятся в безвыходной ситуации и которых ежедневно убивают, превратиться в беженцев и эмигрировать.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте
на сайте Украина.ру.