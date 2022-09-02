"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло" - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038340981.html
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло" - 02.09.2022 Украина.ру
"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что Киев не предпринимает попыток к перемирию, выполняя, таким образом, "западный заказ"
2022-09-02T04:53
2022-09-02T04:53
новости
владимир зеленский
кресло
президент
украина
киев
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/72/1032957273_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1419e4b5504e22895e7640091b12cceb.jpg
Украинское государство пытается продемонстрировать миру любезную физиономию президента-комика, но его посадили на эту должность, чтобы дестабилизировать регион, уверен иностранный журналист.При Зеленском не выполнялись Минские соглашения, поэтому неудивительно, что сейчас нет попыток сближения, которые могли бы вылиться в договорённости о мирном урегулировании. Наоборот, Киев получает от НАТО новые вооружения, которые используются для атак на гражданское население Донбасса.По мнению Сальгадо, цель Израиля – заставить палестинцев, которые видят, что находятся в безвыходной ситуации и которых ежедневно убивают, превратиться в беженцев и эмигрировать.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038337073.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/72/1032957273_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0a3bf4f8def86ce882a4b4517d6de640.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, кресло, президент, украина, киев, военкор
Новости, Владимир Зеленский, кресло, президент, Украина, Киев, военкор

"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"

04:53 02.09.2022
 
© president.gov.uaЗеленский улыбка эмоция
Зеленский улыбка эмоция
© president.gov.ua
Читать в
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что Киев не предпринимает попыток к перемирию, выполняя, таким образом, "западный заказ"
Украинское государство пытается продемонстрировать миру любезную физиономию президента-комика, но его посадили на эту должность, чтобы дестабилизировать регион, уверен иностранный журналист.
При Зеленском не выполнялись Минские соглашения, поэтому неудивительно, что сейчас нет попыток сближения, которые могли бы вылиться в договорённости о мирном урегулировании. Наоборот, Киев получает от НАТО новые вооружения, которые используются для атак на гражданское население Донбасса.

Но если меня спросят, на что похожа ситуация, сложившаяся между правительством в Киеве и населением Донбасса, то я отвечу, что больше всего – на ситуацию в Палестине, потому что Израиль много лет пытается устроить что-то вроде "этнической чистки" посредством осады палестинской территории.

Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
По мнению Сальгадо, цель Израиля – заставить палестинцев, которые видят, что находятся в безвыходной ситуации и которых ежедневно убивают, превратиться в беженцев и эмигрировать.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский саммит Украина ЕС
Вчера, 16:27
ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко: "Оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным"
 
НовостиВладимир ЗеленскийкреслопрезидентУкраинаКиеввоенкор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
07:49Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:45Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
07:34Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
07:25Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:23Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
07:22"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
07:15Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
07:15Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
07:07"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
07:00Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
06:53"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
06:45"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
06:37"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
06:30"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
06:22Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Лента новостейМолния