https://ukraina.ru/20220902/1038340981.html

"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"

"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло" - 02.09.2022 Украина.ру

"Любезная физиономия президента": военкор объяснил, почему Зеленского посадили "в кресло"

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что Киев не предпринимает попыток к перемирию, выполняя, таким образом, "западный заказ"

2022-09-02T04:53

2022-09-02T04:53

2022-09-02T04:53

новости

владимир зеленский

кресло

президент

украина

киев

военкор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/72/1032957273_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1419e4b5504e22895e7640091b12cceb.jpg

Украинское государство пытается продемонстрировать миру любезную физиономию президента-комика, но его посадили на эту должность, чтобы дестабилизировать регион, уверен иностранный журналист.При Зеленском не выполнялись Минские соглашения, поэтому неудивительно, что сейчас нет попыток сближения, которые могли бы вылиться в договорённости о мирном урегулировании. Наоборот, Киев получает от НАТО новые вооружения, которые используются для атак на гражданское население Донбасса.По мнению Сальгадо, цель Израиля – заставить палестинцев, которые видят, что находятся в безвыходной ситуации и которых ежедневно убивают, превратиться в беженцев и эмигрировать.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220901/1038337073.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, кресло, президент, украина, киев, военкор