Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии - 01.09.2022 Украина.ру
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Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии
Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии - 01.09.2022 Украина.ру
Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии
Первого сентября исполняется 18 лет со дня теракта в Беслане - одного из самых страшных терактов за всю историю России. Тогда террористы захватили более 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане и 3 дня их удерживали. В результате теракта погибли 314 человек, из них 186 детей...
2022-09-01T11:06
2022-09-01T12:56
беслан
северная осетия
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К годовщине трагедии корреспонденты Украина.ру поехали в Северную Осетию, посетили ту самую школу в Беслане и мемориальное кладбище "Город ангелов", а также пообщались с бывшими заложниками террористов, которые тогда учились в школе №1. Что они говорят спустя 18 лет? Как сегодня выглядит место трагедии? Об этом и не только - в специальном репортаже из Беслана на Украина.ру.
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беслан, северная осетия, видео
Беслан, Северная Осетия

Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии

11:06 01.09.2022 (обновлено: 12:56 01.09.2022)
 
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Первого сентября исполняется 18 лет со дня теракта в Беслане - одного из самых страшных терактов за всю историю России. Тогда террористы захватили более 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане и 3 дня их удерживали. В результате теракта погибли 314 человек, из них 186 детей...
К годовщине трагедии корреспонденты Украина.ру поехали в Северную Осетию, посетили ту самую школу в Беслане и мемориальное кладбище "Город ангелов", а также пообщались с бывшими заложниками террористов, которые тогда учились в школе №1. Что они говорят спустя 18 лет? Как сегодня выглядит место трагедии? Об этом и не только - в специальном репортаже из Беслана на Украина.ру.
 
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