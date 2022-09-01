https://ukraina.ru/20220901/1038320864.html

Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии

Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии - 01.09.2022 Украина.ру

Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии

Первого сентября исполняется 18 лет со дня теракта в Беслане - одного из самых страшных терактов за всю историю России. Тогда террористы захватили более 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане и 3 дня их удерживали. В результате теракта погибли 314 человек, из них 186 детей...

2022-09-01T11:06

2022-09-01T11:06

2022-09-01T12:56

беслан

северная осетия

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К годовщине трагедии корреспонденты Украина.ру поехали в Северную Осетию, посетили ту самую школу в Беслане и мемориальное кладбище "Город ангелов", а также пообщались с бывшими заложниками террористов, которые тогда учились в школе №1. Что они говорят спустя 18 лет? Как сегодня выглядит место трагедии? Об этом и не только - в специальном репортаже из Беслана на Украина.ру.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беслан, северная осетия, видео