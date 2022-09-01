https://ukraina.ru/20220901/1038317481.html

Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке

Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке - 01.09.2022 Украина.ру

Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T15:24

2022-09-01T15:24

2022-09-01T16:42

мариуполь

школы

школа

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/16/1033831614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dea2aa5cabbeb6bf191f0e434c0815aa.jpg

Школы Мариуполя были разрушены в ходе боевых действий. Во многих из них прятались нацисты «Азова»* и боевики ВСУ. Корреспондент издания Украина.ру посетил действующие, восстановленные и пострадавшие от укронацистов школы к первому сентября.Мариупольцев бывает трудно разговорить. Этим людям тяжело рассказывать о недавнем прошлом. Поэтому немногословными были и родители детей, которых приводят на занятия в СК "Ильичевец". Молодая мама с сыном успели выехать в освобождённый Урзуф из Мариуполя в самом начале боевых действий. Их квартира не пострадала, и семье удалось вернуться в родной город, после того как он был освобождён. В новом учебном году мальчик пойдёт в свою школу — школу номер 60.При украинской власти это была гимназия №2, а сейчас на свежеотремонтированном здании развеваются флаги ДНР и России.«Добро пожаловать!», — гласит растяжка над дверью. В здании суматоха, куда-то спешат рабочие, добавляют последние штрихи к ремонту. Нас встречает подчёркнуто вежливая женщина-вахтёр. В кабинете директора тоже кипит работа: завуч и главбух что-то активно обсуждают, склонившись над бумагами.Одна из работниц школы, чьё имя и должность мы не будем указывать по её просьбе, не смогла сдержать слёз при разговоре с нами. Лишь одно повторяла: «Мы рады, что пришла Россия, мы так рады…».Директор школы, Сергей Георгиевич, приходит чуть позже — он явно устал от непрекращающихся визитов журналистов перед самым ответственным днём – первым сентября. Но к нашей работе он относится с участием и пониманием: согласился дать очередное для него интервью.В новой жизни этой школы поучаствовали многие регионы России: восстанавливали её московские строители, Тамбовский государственный университет помогал в реабилитации детей, вновь вступившие в «Юнармию» ученики ездили в Крым. Школа №60 была восстановлена с участием строительной компании из Москвы.Дети рады, что обучение будет проходить на родном, русском языке. Но и возможность изучать украинский у них осталась.В школу №60 в этом году пойдет больше учеников: в основном за счёт объединения близлежащих учебных заведений, но и потому, что многие семьи вернулись в город. Пойдут в новую школу и первоклашки — их будет 27.А выпускники этого года получили аттестаты ДНР и поступили в российские вузы. Многие из них поддерживают контакты с родной школой.Во время боевых действий в школе жили люди из близлежащих домов — благодаря этому удалось спасти отопительную систему, из которой жители слили воду.Для школы №29, расположенной неподалёку, всё сложилось гораздо хуже, рассказывает директор. Там разместились боевики ВСУ и нацисты «Азова»*, и в результате школа полностью выгорела.Здание школы №29 практически уничтожено. На дверях надписи – «Под охраной ДНР». Перед главным входом дань памяти: плюшевый мишка и искусственные цветы.А в бывшей школе №3, также пострадавшей от боевых действий, сейчас живут строители. Здание не реставрировалось при украинской власти и будет снесено.Здесь мы встретили военного строителя Алексея. Он провёл нас по заброшенным классам, по разбитым коридорам и школьным кабинетам. На полу — груды учебников. Учителя приходят в разрушенные школы за документами и методическими пособиями, рассказывает Алексей. Украинские оставляют на руинах — они больше не нужны. Школа сильно пострадала от мародёров — возможно, из числа украинских боевиков. «Да здесь нечего уже охранять. Раковины где? Смесители, батареи, — всё разграбили — выключатели, батареи, линолеум», — сокрушается Алексей.На смену школам, не подлежащим восстановлению, приходят новые. В ходе грандиозной стройки нового микрорайона на ул. Куприна появится две школы — на 600 и 835 мест.Есть и школы, которые успели восстановить к новому учебному году, одна из них — это школа №26.Директор Чекурова Татьяна Анатольевна и завуч Аникина Галина Васильевна выходят из своего кабинета. Педагоги по-настоящему устали: необходимо проследить за завершением ремонта, подготовить коллег, завершить все дела перед первым сентября…«90% наших учеников разговаривали по-русски. То есть уроки велись на украинском, а в коридорах они всё равно говорили по-русски. Мы рады тому, что теперь у ребят есть возможность учиться на родном языке», — сказала директор.В школе 764 ребенка, которые первого сентября придут в школу. 50 педагогов, которые придут преподавать на русском языке."Спасибо Российской Федерации за то, что они сделали для нас".В школе №60, которую мы посетили первой, – праздник. Уже прошла торжественная линейка и ушли высокие гости. Вокруг здания расшагивают военные с автоматами наперевес. В школе шумно – переменка. Дети бегают по коридорам, сидят в классах – их очень много!Удалось недолго поговорить с учителями. Татьяна Антоновна и Лариса Николаевна рассказали, как их учеников отправили на отдых в лагерь "Сириус". Благодарность, радость, надежда – всё это было в их словах. Эти чувства были видны на их лицах. "Дети могут свободно говорить и учиться на родном языке…"Звучит звонок и дети гурьбой забегают в класс. Начинаются уроки.*Организация запрещена в РФ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

мариуполь, школы, школа, эксклюзив