Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке - 01.09.2022 Украина.ру
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Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке
Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке - 01.09.2022 Украина.ру
Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке
Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T15:24
2022-09-01T16:42
мариуполь
школы
школа
эксклюзив
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Школы Мариуполя были разрушены в ходе боевых действий. Во многих из них прятались нацисты «Азова»* и боевики ВСУ. Корреспондент издания Украина.ру посетил действующие, восстановленные и пострадавшие от укронацистов школы к первому сентября.Мариупольцев бывает трудно разговорить. Этим людям тяжело рассказывать о недавнем прошлом. Поэтому немногословными были и родители детей, которых приводят на занятия в СК "Ильичевец". Молодая мама с сыном успели выехать в освобождённый Урзуф из Мариуполя в самом начале боевых действий. Их квартира не пострадала, и семье удалось вернуться в родной город, после того как он был освобождён. В новом учебном году мальчик пойдёт в свою школу — школу номер 60.При украинской власти это была гимназия №2, а сейчас на свежеотремонтированном здании развеваются флаги ДНР и России.«Добро пожаловать!», — гласит растяжка над дверью. В здании суматоха, куда-то спешат рабочие, добавляют последние штрихи к ремонту. Нас встречает подчёркнуто вежливая женщина-вахтёр. В кабинете директора тоже кипит работа: завуч и главбух что-то активно обсуждают, склонившись над бумагами.Одна из работниц школы, чьё имя и должность мы не будем указывать по её просьбе, не смогла сдержать слёз при разговоре с нами. Лишь одно повторяла: «Мы рады, что пришла Россия, мы так рады…».Директор школы, Сергей Георгиевич, приходит чуть позже — он явно устал от непрекращающихся визитов журналистов перед самым ответственным днём – первым сентября. Но к нашей работе он относится с участием и пониманием: согласился дать очередное для него интервью.В новой жизни этой школы поучаствовали многие регионы России: восстанавливали её московские строители, Тамбовский государственный университет помогал в реабилитации детей, вновь вступившие в «Юнармию» ученики ездили в Крым. Школа №60 была восстановлена с участием строительной компании из Москвы.Дети рады, что обучение будет проходить на родном, русском языке. Но и возможность изучать украинский у них осталась.В школу №60 в этом году пойдет больше учеников: в основном за счёт объединения близлежащих учебных заведений, но и потому, что многие семьи вернулись в город. Пойдут в новую школу и первоклашки — их будет 27.А выпускники этого года получили аттестаты ДНР и поступили в российские вузы. Многие из них поддерживают контакты с родной школой.Во время боевых действий в школе жили люди из близлежащих домов — благодаря этому удалось спасти отопительную систему, из которой жители слили воду.Для школы №29, расположенной неподалёку, всё сложилось гораздо хуже, рассказывает директор. Там разместились боевики ВСУ и нацисты «Азова»*, и в результате школа полностью выгорела.Здание школы №29 практически уничтожено. На дверях надписи – «Под охраной ДНР». Перед главным входом дань памяти: плюшевый мишка и искусственные цветы.А в бывшей школе №3, также пострадавшей от боевых действий, сейчас живут строители. Здание не реставрировалось при украинской власти и будет снесено.Здесь мы встретили военного строителя Алексея. Он провёл нас по заброшенным классам, по разбитым коридорам и школьным кабинетам. На полу — груды учебников. Учителя приходят в разрушенные школы за документами и методическими пособиями, рассказывает Алексей. Украинские оставляют на руинах — они больше не нужны. Школа сильно пострадала от мародёров — возможно, из числа украинских боевиков. «Да здесь нечего уже охранять. Раковины где? Смесители, батареи, — всё разграбили — выключатели, батареи, линолеум», — сокрушается Алексей.На смену школам, не подлежащим восстановлению, приходят новые. В ходе грандиозной стройки нового микрорайона на ул. Куприна появится две школы — на 600 и 835 мест.Есть и школы, которые успели восстановить к новому учебному году, одна из них — это школа №26.Директор Чекурова Татьяна Анатольевна и завуч Аникина Галина Васильевна выходят из своего кабинета. Педагоги по-настоящему устали: необходимо проследить за завершением ремонта, подготовить коллег, завершить все дела перед первым сентября…«90% наших учеников разговаривали по-русски. То есть уроки велись на украинском, а в коридорах они всё равно говорили по-русски. Мы рады тому, что теперь у ребят есть возможность учиться на родном языке», — сказала директор.В школе 764 ребенка, которые первого сентября придут в школу. 50 педагогов, которые придут преподавать на русском языке."Спасибо Российской Федерации за то, что они сделали для нас".В школе №60, которую мы посетили первой, – праздник. Уже прошла торжественная линейка и ушли высокие гости. Вокруг здания расшагивают военные с автоматами наперевес. В школе шумно – переменка. Дети бегают по коридорам, сидят в классах – их очень много!Удалось недолго поговорить с учителями. Татьяна Антоновна и Лариса Николаевна рассказали, как их учеников отправили на отдых в лагерь "Сириус". Благодарность, радость, надежда – всё это было в их словах. Эти чувства были видны на их лицах. "Дети могут свободно говорить и учиться на родном языке…"Звучит звонок и дети гурьбой забегают в класс. Начинаются уроки.*Организация запрещена в РФ
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2022
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, школы, школа, эксклюзив
Мариуполь, школы, Школа, Эксклюзив

Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке

15:24 01.09.2022 (обновлено: 16:42 01.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс
В мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Школы Мариуполя были разрушены в ходе боевых действий. Во многих из них прятались нацисты «Азова»* и боевики ВСУ. Корреспондент издания Украина.ру посетил действующие, восстановленные и пострадавшие от укронацистов школы к первому сентября.
Мариупольцев бывает трудно разговорить. Этим людям тяжело рассказывать о недавнем прошлом. Поэтому немногословными были и родители детей, которых приводят на занятия в СК "Ильичевец".
Молодая мама с сыном успели выехать в освобождённый Урзуф из Мариуполя в самом начале боевых действий. Их квартира не пострадала, и семье удалось вернуться в родной город, после того как он был освобождён. В новом учебном году мальчик пойдёт в свою школу — школу номер 60.
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
При украинской власти это была гимназия №2, а сейчас на свежеотремонтированном здании развеваются флаги ДНР и России.
«Добро пожаловать!», — гласит растяжка над дверью. В здании суматоха, куда-то спешат рабочие, добавляют последние штрихи к ремонту. Нас встречает подчёркнуто вежливая женщина-вахтёр. В кабинете директора тоже кипит работа: завуч и главбух что-то активно обсуждают, склонившись над бумагами.
Одна из работниц школы, чьё имя и должность мы не будем указывать по её просьбе, не смогла сдержать слёз при разговоре с нами. Лишь одно повторяла: «Мы рады, что пришла Россия, мы так рады…».
Директор школы, Сергей Георгиевич, приходит чуть позже — он явно устал от непрекращающихся визитов журналистов перед самым ответственным днём – первым сентября. Но к нашей работе он относится с участием и пониманием: согласился дать очередное для него интервью.
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
В новой жизни этой школы поучаствовали многие регионы России: восстанавливали её московские строители, Тамбовский государственный университет помогал в реабилитации детей, вновь вступившие в «Юнармию» ученики ездили в Крым. Школа №60 была восстановлена с участием строительной компании из Москвы.
Дети рады, что обучение будет проходить на родном, русском языке. Но и возможность изучать украинский у них осталась.
В школу №60 в этом году пойдет больше учеников: в основном за счёт объединения близлежащих учебных заведений, но и потому, что многие семьи вернулись в город. Пойдут в новую школу и первоклашки — их будет 27.
А выпускники этого года получили аттестаты ДНР и поступили в российские вузы. Многие из них поддерживают контакты с родной школой.
Во время боевых действий в школе жили люди из близлежащих домов — благодаря этому удалось спасти отопительную систему, из которой жители слили воду.
Для школы №29, расположенной неподалёку, всё сложилось гораздо хуже, рассказывает директор. Там разместились боевики ВСУ и нацисты «Азова»*, и в результате школа полностью выгорела.
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Здание школы №29 практически уничтожено. На дверях надписи – «Под охраной ДНР». Перед главным входом дань памяти: плюшевый мишка и искусственные цветы.
А в бывшей школе №3, также пострадавшей от боевых действий, сейчас живут строители. Здание не реставрировалось при украинской власти и будет снесено.
Здесь мы встретили военного строителя Алексея. Он провёл нас по заброшенным классам, по разбитым коридорам и школьным кабинетам. На полу — груды учебников. Учителя приходят в разрушенные школы за документами и методическими пособиями, рассказывает Алексей. Украинские оставляют на руинах — они больше не нужны.
Школа сильно пострадала от мародёров — возможно, из числа украинских боевиков. «Да здесь нечего уже охранять. Раковины где? Смесители, батареи, — всё разграбили — выключатели, батареи, линолеум», — сокрушается Алексей.
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
На смену школам, не подлежащим восстановлению, приходят новые. В ходе грандиозной стройки нового микрорайона на ул. Куприна появится две школы — на 600 и 835 мест.
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Есть и школы, которые успели восстановить к новому учебному году, одна из них — это школа №26.
Директор Чекурова Татьяна Анатольевна и завуч Аникина Галина Васильевна выходят из своего кабинета. Педагоги по-настоящему устали: необходимо проследить за завершением ремонта, подготовить коллег, завершить все дела перед первым сентября…
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
Школа Мариуполь
«90% наших учеников разговаривали по-русски. То есть уроки велись на украинском, а в коридорах они всё равно говорили по-русски. Мы рады тому, что теперь у ребят есть возможность учиться на родном языке», — сказала директор.
В школе 764 ребенка, которые первого сентября придут в школу. 50 педагогов, которые придут преподавать на русском языке.
"Спасибо Российской Федерации за то, что они сделали для нас".
В школе №60, которую мы посетили первой, – праздник. Уже прошла торжественная линейка и ушли высокие гости. Вокруг здания расшагивают военные с автоматами наперевес. В школе шумно – переменка. Дети бегают по коридорам, сидят в классах – их очень много!
Удалось недолго поговорить с учителями. Татьяна Антоновна и Лариса Николаевна рассказали, как их учеников отправили на отдых в лагерь "Сириус". Благодарность, радость, надежда – всё это было в их словах. Эти чувства были видны на их лицах. "Дети могут свободно говорить и учиться на родном языке…"
Звучит звонок и дети гурьбой забегают в класс. Начинаются уроки.
*Организация запрещена в РФ
 
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