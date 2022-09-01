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Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией

Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией - 01.09.2022 Украина.ру

Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, во время последних выборных выступлений в Лондоне заявила, что Украине необходимо больше тяжелых вооружений для противостояния России. Трансляция велась 31 августа на Youtube-канале газеты Sun

2022-09-01T08:32

2022-09-01T08:32

2022-09-01T08:32

британия

трасс (лиз трасс)

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россия

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"Украине необходимо больше (РСЗО)…, больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией", - сказала Трасс.Кроме того, по ее мнению, Великобритания должна вводить больше антироссийских санкций.Трасс также добавила, что в случае победы на выборах первым ее звонком станет разговор с Владимиром Зеленским, она также постарается посетить Киев как можно скорее.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

британия, трасс (лиз трасс), вооружения, вооружение, новости, санкции, россия, нато