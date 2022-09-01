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"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС

"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС

В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

2022-09-01T05:00

2022-09-01T05:00

2022-09-01T05:00

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.Он добавил, что РФ надо готовить наступление на другую сторону Днепра, откуда обстреливают станцию ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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