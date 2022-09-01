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"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС
"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС
В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
2022-09-01T05:00
2022-09-01T05:00
2022-09-01T05:00
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.Он добавил, что РФ надо готовить наступление на другую сторону Днепра, откуда обстреливают станцию ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, запорожская аэс, украина, россия
Новости, Запорожская АЭС, Украина, Россия
"Просто заглушить": Михеев рассказал, что нужно сделать России с Запорожской АЭС
В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
Я думаю, ЗАЭС надо просто заглушить, вот, собственно, и все. Я понимаю, что это связано с проблемами, но ее надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит Запорожская АЭС. И одновременно с этим сделать все возможное, чтобы обезопасить станцию с точки зрения ударов украинских войск.
Он добавил, что РФ надо готовить наступление на другую сторону Днепра, откуда обстреливают станцию ВСУ.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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