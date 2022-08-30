https://ukraina.ru/20220830/1038263021.html

Сергей Михеев: Запорожскую АЭС нужно заглушить

Сергей Михеев: Запорожскую АЭС нужно заглушить - 30.08.2022 Украина.ру

Сергей Михеев: Запорожскую АЭС нужно заглушить

В сложившейся ситуации Запорожскую АЭС следует заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит эта атомная станция. Одновременно... Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T16:29

2022-08-30T16:29

2022-08-30T16:29

интервью

сергей михеев

сво

запорожская аэс

ес

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В сложившейся ситуации Запорожскую АЭС следует заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит эта атомная станция. Одновременно необходимо сделать все, чтобы обезопасить АЭС от ударов со стороны ВСУ, считает политолог Сергей МихеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, какое развитие может получить ситуация на ЗАЭС?– Пока трудно сказать, какое развитие она может получить. Диверсии с украинской стороны направлены на то, чтобы как раз к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию. А потом сказать, что это Россия сделала все, чтобы делегация МАГАТЭ не доехала до Запорожской АЭС.Надо понимать простые вещи. Москва заинтересована в том, что комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС, и увидела все своими глазами. Киев не заинтересован, чтобы комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС и увидела все своими глазами.Поэтому, пока они добираются, украинская сторона будет делать все, чтобы каждый день провоцировать там техногенную катастрофу. Или сказать, что вообще там очень небезопасно, поэтому чиновникам МАГАТЭ ехать туда нельзя. Грубо говоря, Киев будет делать все, чтобы или не допустить эту делегацию, или чтобы создать аварийную ситуацию и обвинить в ней российскую сторону.То, что это выбивается из всех более-менее внятных логичных объяснений, их совершенно не волнует. Потому что все их разговоры про то, что Россия сама себя обстреливает, абсолютно идиотские. Если бы России надо было наносить ущерб украинской стороне, то, пожалуй, нам было бы гораздо удобнее обстреливать другие атомные станции. Ведь российские ракеты долетали и до Львовской области.На территории Украины действуют еще несколько атомных станций. Поэтому, если бы российской стороне надо было устроить атомную катастрофу, нам логичнее было бы бить по тем станциям, которые находятся на территории Украины.Доедет ли делегация (МАГАТЭ – Ред.) или нет – это очень важно. Когда доедет, важно, что там будет непосредственно в этот момент происходить. Если она доедет и убедится в том, что российская власть создает все условия для нормальной работы Запорожской АЭС, а обстрелы ведутся с территории Украины (а это на самом деле доказать несложно)... Любой более-менее внятный военный эксперт – а такие должны быть в составе делегации МАГАТЭ – может без проблем определить по воронкам, по остаткам боеприпасов, откуда, с какой стороны пролетели ракеты, снаряды и т.д.Там все очень просто. Украинская сторона стреляет из-за Днепра, поэтому все прилеты, траектория, угол – без проблем вычисляются. И тот, кто хочет понять, откуда обстреливается (ЗАЭС – Ред.), то очень быстро поймет.Если делегация МАГАТЭ все-таки доедет и поймет, что к чему – делегация попадает в довольно сложную ситуацию. С одной стороны, факты налицо, факты обстрелов с украинской стороны. А с другой стороны, есть общая политическая канва, которая создается американцами и их советниками по НАТО, а также украинским политическим режимом, под дудку которого все пляшут в Европе.И что же с этим делать? Надо будет прямо сказать – да, Запорожская атомная станция находится под контролем российских войск, но российские войска не мешают ее работе, а вот угрозу для ее работы, а значит, для ядерной безопасности, представляют обстрелы украинских войск.Что дальше будут делать? Начнется, видимо, политическое выкручивание рук. Я думаю, американцы и их советники сделают все, чтобы МАГАТЭ предоставила, в лучшем случае, нейтрально-негативный вердикт в отношении России. Или вообще обвинила во всем Россию.Мы видели, как это происходило в деле со Скрипалями в ОЗХО. Организация по защите от химического оружия, которая вообще не должна вести никаких расследований, заняла абсолютно политически ангажированную позицию, и мы знаем, чем это кончилось – обвинениями в адрес России.С МАГАТЭ будут пытаться сделать то же самое. Поэтому сейчас прогнозировать, что там будет, довольно сложно. Хотя, если честно, с ЗАЭС я с самого начала не был сторонником этих соплей и бесконечного разговора о нашем гуманизме и прочее.Я думаю, ЗАЭС надо просто заглушить, вот, собственно и все. Я понимаю, что это связано с проблемами, но ее надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит Запорожская АЭС. И одновременно с этим – сделать все возможное, чтобы обезопасить станцию с точки зрения ударов украинских войск. Или готовить наступление на ту сторону Днепра, или уничтожать эти точки на той стороне Днепра, или заглушить эту станцию. Вести, в том числе, борьбу ПВО, но заглушить, и по максимуму сделать так, чтобы она (ЗАЭС – Ред.) остановилась.Я понимаю, что есть масса технических проблем, специалисты говорят, что это не так просто, чревато рисками, потом как ее запускать и прочее. Но, тем не менее, в данной ситуации всю эту двойственную игру нашу, которая велась с Украиной еще с 1991 года, я не разделяю.С одной стороны, мы понимаем, что из Украины много-много лет делали Антироссию, а с другой стороны – давайте с ними торговать, давайте денежки туда-сюда – это все производит впечатление двойной нечистой игры, или просто какой-то глупости непонятной.Все эти расчеты на то, что мировое сообщество оценит, расчеты на то, что украинское население оценит - вот, смотрите, мы вроде как взяли под контроль Запорожскую АЭС, а вы пользуетесь электричеством с этой АЭС, вот какие мы добрые… Все это в принципе понятно, но рассчитывать на то, что это хоть кого-нибудь тронет, это такая глупость, на мой взгляд.– Глава евродиплматии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в Евросоюзе по вопросу об отмены виз для россиян. Насколько возможна полная визовая блокировка россиян, и будет ли смысл от прекращения контактов?– Я, честно говоря, выступал бы за блокировку, потому что меня это совершенно не волнует. Я вообще не вижу никакой пользы в этих поездках в Европу и т.д. Сам давно нахожусь под запретом, с 2014 года, да и до этого запрета в Европу ездил только по делам. Поэтому все эти бесконечные отмены, повестки, все эти виляния в одну или другую сторону – мне не кажется, что от этого есть хоть какая-то польза.Я лично считаю, что с точки зрения политической – было бы даже лучше, если бы они взяли и полностью заблокировали выдачу виз россиянам. Во-первых, всем нашим россиянам, и хорошим, и не очень хорошим, и совсем плохим, Европа показала бы свою истинную сущность – глупую, тупую и злобную.А во-вторых – нечего там делать, в этой Европе, не надо делать вид, что я здесь, а это – там. Двум богам служить нельзя, как говорится. Хочешь туда – езжай туда, устраивайся там, живи там, идентифицируйся там, и считай себя гражданином этой Европы. Нет – живи здесь, работай на благо этой страны и все, что с этим связано. Эти все "я сначала вперед, нет, я назад, нет я все-таки вперед, нет, я назад", как в известном мультфильме – это никогда к добру не приводит, с моей радикальной точки зрения.Но, если говорить с точки зрения Европы, похоже на то, что, все-таки, консенсуса по поводу запрета россиянам выдачи виз не будет. Да, есть страны Прибалтики чокнутые, есть злобная Польша, есть еще ряд их сторонников. Например, многие другие страны, в первую очередь принимающие большие турпотоки, они не заинтересованы в этих делах. И с практической точки зрения, чисто технологически – мне это кажется довольно странным, смешным. Это как если бы в советское время взяла бы Европа или Америка, и выслала всех диссидентов, которые работают на "Голосе Америке"*, "Радио "Свободная Европа" и прочих – вот, теперь езжайте в Россию и делайте там революцию.Может быть, те, кто это инициирует, с одной стороны они это делают – просто глупые снобы. Что касается прибалтов и поляков – реально там с мозгами беда. Это правда. Злоба в отношении России – именно она мешает им думать нормально, плюс часто наше попустительство. Но, с другой стороны, есть расчет, что сейчас россиянам запретят ездить в Европу, они взбунтуются, начнется революция, все будут недовольны.Это все полная ерунда, потому что людей, которые регулярно ездят в Европу, их вообще очень мало в России. Это не просто меньшинство, буквально 1-2-3-4%. Поэтому, запрещая въезд россиян в Европу, Европа с точки зрения своих целей политических – не добьется ничего. С точки зрения внутренней ситуации в России – на самом деле ни к какой революции, бунту, движению это не приведет.Еще раз повторюсь, если говорить о людях, которые прямо регулярно ездят в Европу, речь идет о каком-то исчезающее малом количестве людей. А так они обрежут все эти программы обмена студентами и прочее – ну, пусть обрезают. Я считаю, что на фиг они не нужны, если честно.– В Минобороны России сообщили, что в стратегических учениях "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября, примут участие более пятидесяти тысяч военнослужащих из Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Стоит ли ожидать провокаций в зоне стратегических учений?– Я думаю, Японии не до этого. Япония боится за себя. Провокации со стороны Японии маловероятны, но наблюдать они за этим будут. Так было всегда, так было и в советское время, когда проходили крупные учения, например, советские учения проходили, или учения организаций Варшавского договора, то НАТО и их союзники всегда были где-то рядом - их корабли, самолеты, теперь еще и спутники, и все, что с этим связано.Конечно, они (японцы – Ред.) будут наблюдать за этим. Но (осуществлять – Ред.) провокации какие-то, рваться на войну – нет, я думаю, что японцы не будут. Американцы – это другой вопрос, американцы там могут оказаться, и сто процентов они окажутся там. И может быть, даже попытаются спровоцировать какую-то нестандартную конфликтную ситуацию.Я не думаю, что они (США – Ред.) готовы сейчас идти на жесткое обострение, тем более, что речь идет не только о России, не только о Китае, а о странах Шанхайской организации сотрудничества, это целая группа стран.Думаю, к слишком резким движениям в этом смысле они не готовы. Хотя они и обостряют свои отношения с Китаем, но, мне кажется, они могут что-то символически показать… Всерьез провоцировать на войну – это не американская тактика.Американская стратегия и тактика – это война чужими руками, как раз то, что происходит на Украине. Они нашли страну, которая готова себя принести в жертву ради американских интересов, и очень рады по этому поводу. Они нашли европейских дурачков, которые сами не воюют, но готовы выворачивать карманы своих штанов и последние деньги отдавать. Ну, и слава Богу.Американцы на этом зарабатывают огромные деньги, одновременно изматывая Россию, пытаясь ее ослабить. Это тоже имеет побочные эффекты и, скорее всего, приведет к краху американского доминирования. Тот факт, что Россия бросила Америке вызов, и Америка пока не способна поставить Россию на колени, пока это так – это тоже уже серьезный проигрыш Запада.Но воевать с кем-то напрямую, даже с Китаем – мне кажется, американцам это не интересно. Потому что, во-первых, они не знают, чем это закончится. Во-вторых, они к этому не готовы.* СМИ, выполняющее функцию иноагента

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https://ukraina.ru/20220811/1037548928.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сергей михеев, сво, запорожская аэс, ес