"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038295963.html
"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам
"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам - 31.08.2022 Украина.ру
"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам
С политической точки зрения было бы даже лучше, если бы ЕС полностью заблокировал выдачу виз россиянам, потому что этот поступок показал бы истинную сущность Европы, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
2022-08-31T15:17
2022-08-31T15:17
новости
отмена виз
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102590/81/1025908101_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_daf2ebef398b7a510f1173de2cbec694.jpg
Ранее глава евродиплматии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в Евросоюзе по вопросу об отмены виз для россиян.По его словам, "Европа с точки зрения своих целей политических не добьется ничего", потому что людей, которые регулярно ездят в ЕС —очень мало в России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038270943.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102590/81/1025908101_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_4633d2f5f612cbd012b8f22dad440eb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, отмена виз, европа, россия
Новости, отмена виз, Европа, Россия

"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам

15:17 31.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСША приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
С политической точки зрения было бы даже лучше, если бы ЕС полностью заблокировал выдачу виз россиянам, потому что этот поступок показал бы истинную сущность Европы, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
Ранее глава евродиплматии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в Евросоюзе по вопросу об отмены виз для россиян.
Я лично считаю, что с точки зрения политической было бы даже лучше, если бы они взяли и полностью заблокировали выдачу виз россиянам. Во-первых, всем нашим россиянам, и хорошим, и не очень хорошим, и совсем плохим, Европа показала бы свою истинную сущность — глупую, тупую и злобную. А во-вторых — нечего там делать, в этой Европе, не надо делать вид, что я здесь, а это там.
Сергей Михеев интервью
Сергей Михеев
политолог
По его словам, "Европа с точки зрения своих целей политических не добьется ничего", потому что людей, которые регулярно ездят в ЕС —очень мало в России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 17:08
Россия, НАТО и Китай. Холодная война за Арктику
 
Новостиотмена визЕвропаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16.00 31 августа
15:52"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО
15:49Студент из Петербурга предложил свои услуги СБУ и отделался предостережением от ФСБ
15:46Фёдоров о новом рубле, судьбе Европы и альтернативном туризме для россиян. Видео
15:33Александр Домрин о том, почему американцы стали жить хуже, а Украина пилит деньги налогоплательщиков США
15:27Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции
15:24Йохан Бекман: НАТО понимает, что Украина проиграла, поэтому готовит новую войну
15:17"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам
14:25Дмитрий Стешин: Пока ВСУ готовят псевдонаступление, Россия в Донбассе взяла паузу до зимы
14:22Семен Багдасаров: На Украине не будут воевать 20 лет, как в Афганистане
14:20В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС
13:51Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми
13:42Украинский сценарий для Тайваня. Зачем киевские политики провоцируют Китай
13:40В Киеве предложили сначала лишить гражданства Булгакова, а потом закрывать музей
13:38Как Украина готовится "освобождать" Крым
13:32Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео
13:04Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военных
13:02Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
12:26"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ
12:06Дорога на Киев была открыта. Как Сталин не дал Рокоссовскому освободить столицу Украины
Лента новостейМолния