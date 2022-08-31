https://ukraina.ru/20220831/1038295963.html

"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам

"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам - 31.08.2022 Украина.ру

"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам

С политической точки зрения было бы даже лучше, если бы ЕС полностью заблокировал выдачу виз россиянам, потому что этот поступок показал бы истинную сущность Европы, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

2022-08-31T15:17

2022-08-31T15:17

2022-08-31T15:17

новости

отмена виз

европа

россия

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Ранее глава евродиплматии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в Евросоюзе по вопросу об отмены виз для россиян.По его словам, "Европа с точки зрения своих целей политических не добьется ничего", потому что людей, которые регулярно ездят в ЕС —очень мало в России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038270943.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, отмена виз, европа, россия