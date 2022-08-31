"Европа бы показала свою сущность": Михеев о том, почему ЕС должен перестать выдавать визы россиянам
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСША приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
С политической точки зрения было бы даже лучше, если бы ЕС полностью заблокировал выдачу виз россиянам, потому что этот поступок показал бы истинную сущность Европы, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
Ранее глава евродиплматии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в Евросоюзе по вопросу об отмены виз для россиян.
Я лично считаю, что с точки зрения политической было бы даже лучше, если бы они взяли и полностью заблокировали выдачу виз россиянам. Во-первых, всем нашим россиянам, и хорошим, и не очень хорошим, и совсем плохим, Европа показала бы свою истинную сущность — глупую, тупую и злобную. А во-вторых — нечего там делать, в этой Европе, не надо делать вид, что я здесь, а это там.
По его словам, "Европа с точки зрения своих целей политических не добьется ничего", потому что людей, которые регулярно ездят в ЕС —очень мало в России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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