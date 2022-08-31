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ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке

ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке - 31.08.2022 Украина.ру

ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке

В ночь на 31 августа украинские войска обстреляли элеватор в Токмаке. В результате обстрела произошел пожар, сгорели 15 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-08-31T11:24

2022-08-31T11:24

2022-08-31T11:24

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Около 3 часов ночи ВСУ нанесли ракетный удар по гражданским объектам Токмака. Больше всего пострадал элеватор - в зернохранилище сгорели 15 тысяч тонн зерна. Жертв нет. "Украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что, как всегда, не соответствует действительности", - сообщил Рогов. Запорожские власти назвали обстрел терактом против мирных жителей. Киевские власти, считает Рогов, таким образом пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства.

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новости, теракт, обстрелы, всу, запорожская область