ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке
В ночь на 31 августа украинские войска обстреляли элеватор в Токмаке. В результате обстрела произошел пожар, сгорели 15 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Около 3 часов ночи ВСУ нанесли ракетный удар по гражданским объектам Токмака. Больше всего пострадал элеватор - в зернохранилище сгорели 15 тысяч тонн зерна. Жертв нет.
"Украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что, как всегда, не соответствует действительности", - сообщил Рогов.
Запорожские власти назвали обстрел терактом против мирных жителей. Киевские власти, считает Рогов, таким образом пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства.
10:34В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрывБоевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале