ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке - 31.08.2022 Украина.ру
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ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке - 31.08.2022 Украина.ру
ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
В ночь на 31 августа украинские войска обстреляли элеватор в Токмаке. В результате обстрела произошел пожар, сгорели 15 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-31T11:24
2022-08-31T11:24
новости
теракт
обстрелы
всу
запорожская область
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Около 3 часов ночи ВСУ нанесли ракетный удар по гражданским объектам Токмака. Больше всего пострадал элеватор - в зернохранилище сгорели 15 тысяч тонн зерна. Жертв нет. "Украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что, как всегда, не соответствует действительности", - сообщил Рогов. Запорожские власти назвали обстрел терактом против мирных жителей. Киевские власти, считает Рогов, таким образом пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства.
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новости, теракт, обстрелы, всу, запорожская область
Новости, теракт, обстрелы, ВСУ, Запорожская область

ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке

11:24 31.08.2022
 
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке
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В ночь на 31 августа украинские войска обстреляли элеватор в Токмаке. В результате обстрела произошел пожар, сгорели 15 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Около 3 часов ночи ВСУ нанесли ракетный удар по гражданским объектам Токмака. Больше всего пострадал элеватор - в зернохранилище сгорели 15 тысяч тонн зерна. Жертв нет.
"Украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что, как всегда, не соответствует действительности", - сообщил Рогов.
Запорожские власти назвали обстрел терактом против мирных жителей. Киевские власти, считает Рогов, таким образом пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства.
Взрыв у штаба Мы вместе с Россией в Бердянске
10:34
В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрывБоевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
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12:00Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:37Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
11:24ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
10:34В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
10:29Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
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