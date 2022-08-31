https://ukraina.ru/20220831/1038283830.html

Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве - 31.08.2022 Украина.ру

Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Об этом сообщил глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях

2022-08-31T10:01

2022-08-31T10:01

2022-08-31T10:01

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Русский писатель Михаил Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", заявил Сидоржевский. Булгаков также был "идеологом русского мира", убежден он.Михаил Сидоржевский входит в состав руководителей "Организации украинских националистов". Журналистскую карьеру он начал в газете "Комсомольская звезда", обратили внимание авторы Telegram-канала Klymenko Time.Александр Кошица - выпускник Киевской духовной академии. В 1902-1904 годах жил в Ставрополе, где преподавал Закон Божий в женской гимназии. С 1904 по 1909 годы жил и работал в Киеве, был регентом хора в Киевской духовной семинарии. До Октябрьской революции 1917 года гастролировал по городам Российской империи с духовной хоровой музыкой. После распада страны поддержал самопровозглашенную Украинскую народную республику (УНР), руководил украинским национальным хором. После уничтожения УНР переехал в США.Семья Булгаковых жила в доме №13 на Андреевском спуске в Киеве тринадцать лет: с 1906 по 1919 годы. Кошица жил в этом доме до 1906 года.Ранее комиссия при министерстве образования и науки Украины потребовали от Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. "Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии", - говорилось в открытом письме.До этого руководитель управления общего среднего и дошкольного образования минобра Украины Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.Речь шла о таких писателях как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.

https://ukraina.ru/20220815/1037695806.html

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новости, булгаков, кошице, дом, музей, киев, украина, писатели