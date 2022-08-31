https://ukraina.ru/20220831/1038283830.html
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве - 31.08.2022 Украина.ру
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Об этом сообщил глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях
2022-08-31T10:01
2022-08-31T10:01
2022-08-31T10:01
новости
булгаков
кошице
дом
музей
киев
украина
писатели
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Русский писатель Михаил Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", заявил Сидоржевский. Булгаков также был "идеологом русского мира", убежден он.Михаил Сидоржевский входит в состав руководителей "Организации украинских националистов". Журналистскую карьеру он начал в газете "Комсомольская звезда", обратили внимание авторы Telegram-канала Klymenko Time.Александр Кошица - выпускник Киевской духовной академии. В 1902-1904 годах жил в Ставрополе, где преподавал Закон Божий в женской гимназии. С 1904 по 1909 годы жил и работал в Киеве, был регентом хора в Киевской духовной семинарии. До Октябрьской революции 1917 года гастролировал по городам Российской империи с духовной хоровой музыкой. После распада страны поддержал самопровозглашенную Украинскую народную республику (УНР), руководил украинским национальным хором. После уничтожения УНР переехал в США.Семья Булгаковых жила в доме №13 на Андреевском спуске в Киеве тринадцать лет: с 1906 по 1919 годы. Кошица жил в этом доме до 1906 года.Ранее комиссия при министерстве образования и науки Украины потребовали от Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. "Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии", - говорилось в открытом письме.До этого руководитель управления общего среднего и дошкольного образования минобра Украины Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.Речь шла о таких писателях как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.
https://ukraina.ru/20220815/1037695806.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, булгаков, кошице, дом, музей, киев, украина, писатели
Новости, Булгаков, Кошице, дом, музей, Киев, Украина, писатели
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Украинские писатели потребовали закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, а вместо него открыть музей регента украинского национального хора времен УНР Александра Кошица. Об этом сообщил глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях
Русский писатель Михаил Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", заявил Сидоржевский. Булгаков также был "идеологом русского мира", убежден он.
Михаил Сидоржевский входит в состав руководителей "Организации украинских националистов". Журналистскую карьеру он начал в газете "Комсомольская звезда", обратили внимание авторы Telegram-канала Klymenko Time.
Александр Кошица - выпускник Киевской духовной академии. В 1902-1904 годах жил в Ставрополе, где преподавал Закон Божий в женской гимназии. С 1904 по 1909 годы жил и работал в Киеве, был регентом хора в Киевской духовной семинарии. До Октябрьской революции 1917 года гастролировал по городам Российской империи с духовной хоровой музыкой. После распада страны поддержал самопровозглашенную Украинскую народную республику (УНР), руководил украинским национальным хором. После уничтожения УНР переехал в США.
Семья Булгаковых жила в доме №13 на Андреевском спуске в Киеве тринадцать лет: с 1906 по 1919 годы. Кошица жил в этом доме до 1906 года.
Ранее комиссия при министерстве образования и науки Украины потребовали от Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. "Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии", - говорилось в открытом письме.
До этого руководитель управления общего среднего и дошкольного образования минобра Украины Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.
Речь шла о таких писателях как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.
Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.