Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра - 31.08.2022 Украина.ру
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Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра
Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра - 31.08.2022 Украина.ру
Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра
Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T08:26
2022-08-31T08:26
эксклюзив
украина
очаков
сво
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Курортный город и порт Очаков находится как раз на полпути между Одессой и Николаевым. С одной стороны он омывается Днепровским лиманом, а с другой — открытым Черным морем. Раньше летом здесь не было где яблоку упасть из-за толп отдыхающих. Относительно пресноватая вода не дает здесь плодиться медузам, а трехкилометровая Черноморская коса, которую еще называют Лагерной, была излюбленным местом отдыха "дикарей". На ней также находится аквапарк, который в данное время не работает.Из Очакова также можно было поплыть на остров Березань, который некоторые историки отождествляют с легендарным Буяном. Когда-то здесь находился древнегреческий город Борисфен. Еще древнегреческие колонисты понимали стратегическое значение этого места, куда по Днепру свозили зерно, чтобы выменять его на оливковое масло и вина. Остров буквально весь изрыт остатками фортификационных сооружений разных эпох и народов, которые пытались контролировать этот стратегический участок суши.Раньше Очаков был известен, как место для бюджетного отдыха на Черном море. Цены здесь были существенно ниже, чем на курортах Одесской области, но и отдыхающие сюда ехали без особых требований. Под Очаковым находятся подземные резервуары минеральной йодобромной воды, поэтому сюда ехали еще и подлечить нервы. Одним из минусов Очакова можно считать отсутствие нормальных дорог. Вдоль берега идут лишь грунтовые дороги, а дорога на Николаев изрыта ямами и колдобинами.Однако не только отдыхающие облюбовали это место – последнее время на него положила глаз Великобритания. С 2017 года правительство США начало строительство военно-морской базы в Очакове в рамках оборонной "Программы военных продаж США".Еще в прошлом году командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что в Бердянске и Очакове планировали построить две новых военно-морских базы, благодаря кредитам от Великобритании. Возле Очакова было выделено около 27 гектаров для строительства главной военно-морской базы Украины. Кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов был предоставлен Киеву на 10 лет. 3 декабря 2021 года министр обороны Украины объявил о начале практической фазы строительства двух новых военных баз в Бердянске и Очакове, отметив, что корабли НАТО смогут использовать эти базы для своего кратковременного базирования. Если же Турция сможет прорыть альтернативный Босфору судоходный канал, то на него не будет распространяться конвенция Монтрё, а корабли НАТО смогут без ограничений пребывать в Очакове.В Генштабе РФ еще в прошлом году заявляли, что военно-морские базы, которые Украина строит на берегах Черного и Азовского моря в Очакове и Бердянске, окажутся под прицелом российской армии, если там разместят ракетные корабли НАТО. Хотя базы только начали строить, но в Очакове уже была развернута с конца прошлого года учебно-тренировочная миссия НАТО, которая, по сути, мало чем отличается от полноценной базы. В конце июля британское издание The Sun сообщало, что бойцы особой лодочной службы ВМС Великобритании направились на Украину, в Очаков, и там готовили коллег из 73-го морского центра специального назначения к управлению британской подводной техникой. По всей видимости, речь идет о подготовке подводных пловцов для совершения диверсий в Крыму.Незадолго до начала СВО, 21 февраля 2022, президент РФ назвал базу в Очакове угрозой Черноморскому флоту и Крыму. По его словам, центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, в том числе применение оружия высокой точности в отношении Черноморского флота и инфраструктуры России на побережье.Владимир Путин также подчеркнул, что, "в свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы". "Однако "сегодня такой центр уже построен в Очакове", - говорил российский президент.С февраля город, ожидаемо, стал объектом для нанесения ударов ВС РФ, которые производятся преимущественно с подконтрольной РФ Кинбурнской косы в Херсонской области. Удары наносились преимущественно по портовой инфраструктуре и кораблям ВМС Украины.По причине военных действий отдыхающих сейчас в Очакове немного, но они есть. На свой страх и риск, несмотря на запреты и морские мины, люди купаются, а полиция не успевает разгонять всех отдыхающих на длинных песчаных пляжах. Последние дни лета люди пытаются максимально использовать для отдыха, несмотря на близость линии фронта и многочисленных военнослужащих Украины, расквартированных на бывших советских базах отдыха.В частный сектор Очакова переехали также сотни жителей прифронтового Николаева, где наблюдаются проблемы с питьевой водой. В относительно небольшом городе сразу же бросается в глаза, что военнослужащие ВСУ и местные жители представляют собой как бы две касты, которые редко пересекаются, почти не общаются и смотрят друг на друга с подозрением. По вечерам под звездным южным небом отдыхающие и местные жители шушукаются и гадают, указывая в сторону моря. Некоторые из них считают, что российские войска рано или поздно дойдут до Очакова, другие же считают, что Великобритания и США уже окончательно застолбили эту территорию.
https://ukraina.ru/20220830/1038246853.html
https://ukraina.ru/20220829/1038189773.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, очаков, сво
Эксклюзив, Украина, Очаков, СВО

Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра

08:26 31.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗатопленные корабли на озере Донузлав в Крыму
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Курортный город и порт Очаков находится как раз на полпути между Одессой и Николаевым. С одной стороны он омывается Днепровским лиманом, а с другой — открытым Черным морем. Раньше летом здесь не было где яблоку упасть из-за толп отдыхающих. Относительно пресноватая вода не дает здесь плодиться медузам, а трехкилометровая Черноморская коса, которую еще называют Лагерной, была излюбленным местом отдыха "дикарей". На ней также находится аквапарк, который в данное время не работает.
Из Очакова также можно было поплыть на остров Березань, который некоторые историки отождествляют с легендарным Буяном. Когда-то здесь находился древнегреческий город Борисфен. Еще древнегреческие колонисты понимали стратегическое значение этого места, куда по Днепру свозили зерно, чтобы выменять его на оливковое масло и вина. Остров буквально весь изрыт остатками фортификационных сооружений разных эпох и народов, которые пытались контролировать этот стратегический участок суши.
Раньше Очаков был известен, как место для бюджетного отдыха на Черном море. Цены здесь были существенно ниже, чем на курортах Одесской области, но и отдыхающие сюда ехали без особых требований. Под Очаковым находятся подземные резервуары минеральной йодобромной воды, поэтому сюда ехали еще и подлечить нервы. Одним из минусов Очакова можно считать отсутствие нормальных дорог. Вдоль берега идут лишь грунтовые дороги, а дорога на Николаев изрыта ямами и колдобинами.
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Вчера, 10:51
Славянск в период СВО. Курорт опустел, город практически заброшен
Однако не только отдыхающие облюбовали это место – последнее время на него положила глаз Великобритания. С 2017 года правительство США начало строительство военно-морской базы в Очакове в рамках оборонной "Программы военных продаж США".
Еще в прошлом году командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что в Бердянске и Очакове планировали построить две новых военно-морских базы, благодаря кредитам от Великобритании. Возле Очакова было выделено около 27 гектаров для строительства главной военно-морской базы Украины. Кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов был предоставлен Киеву на 10 лет. 3 декабря 2021 года министр обороны Украины объявил о начале практической фазы строительства двух новых военных баз в Бердянске и Очакове, отметив, что корабли НАТО смогут использовать эти базы для своего кратковременного базирования. Если же Турция сможет прорыть альтернативный Босфору судоходный канал, то на него не будет распространяться конвенция Монтрё, а корабли НАТО смогут без ограничений пребывать в Очакове.
В Генштабе РФ еще в прошлом году заявляли, что военно-морские базы, которые Украина строит на берегах Черного и Азовского моря в Очакове и Бердянске, окажутся под прицелом российской армии, если там разместят ракетные корабли НАТО. Хотя базы только начали строить, но в Очакове уже была развернута с конца прошлого года учебно-тренировочная миссия НАТО, которая, по сути, мало чем отличается от полноценной базы. В конце июля британское издание The Sun сообщало, что бойцы особой лодочной службы ВМС Великобритании направились на Украину, в Очаков, и там готовили коллег из 73-го морского центра специального назначения к управлению британской подводной техникой. По всей видимости, речь идет о подготовке подводных пловцов для совершения диверсий в Крыму.
Измаил - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 04:54
Измаил в период СВО. Многонациональный край виноделов под давлением националистов
Незадолго до начала СВО, 21 февраля 2022, президент РФ назвал базу в Очакове угрозой Черноморскому флоту и Крыму. По его словам, центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, в том числе применение оружия высокой точности в отношении Черноморского флота и инфраструктуры России на побережье.
Владимир Путин также подчеркнул, что, "в свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы". "Однако "сегодня такой центр уже построен в Очакове", - говорил российский президент.
С февраля город, ожидаемо, стал объектом для нанесения ударов ВС РФ, которые производятся преимущественно с подконтрольной РФ Кинбурнской косы в Херсонской области. Удары наносились преимущественно по портовой инфраструктуре и кораблям ВМС Украины.
По причине военных действий отдыхающих сейчас в Очакове немного, но они есть. На свой страх и риск, несмотря на запреты и морские мины, люди купаются, а полиция не успевает разгонять всех отдыхающих на длинных песчаных пляжах. Последние дни лета люди пытаются максимально использовать для отдыха, несмотря на близость линии фронта и многочисленных военнослужащих Украины, расквартированных на бывших советских базах отдыха.
В частный сектор Очакова переехали также сотни жителей прифронтового Николаева, где наблюдаются проблемы с питьевой водой. В относительно небольшом городе сразу же бросается в глаза, что военнослужащие ВСУ и местные жители представляют собой как бы две касты, которые редко пересекаются, почти не общаются и смотрят друг на друга с подозрением.
По вечерам под звездным южным небом отдыхающие и местные жители шушукаются и гадают, указывая в сторону моря. Некоторые из них считают, что российские войска рано или поздно дойдут до Очакова, другие же считают, что Великобритания и США уже окончательно застолбили эту территорию.
 
ЭксклюзивУкраинаОчаковСВО
 
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