"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия - 31.08.2022 Украина.ру
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"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия - 31.08.2022 Украина.ру
"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Бывший президент СССР Михаил Горбачев внес большой вклад в дело уничтожения ядерного оружия, заявил японский премьер Фумио Кисида на пресс-конференции
2022-08-31T08:12
2022-08-31T08:12
горбачёв
новости
япония
ядерное оружие
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Ранее стало известно, что Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.Похороны первого президента СССР состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
https://ukraina.ru/20220831/1038278533.html
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горбачёв, новости, япония, ядерное оружие
Горбачёв, Новости, Япония, Ядерное оружие

"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия

08:12 31.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорбачев
Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев внес большой вклад в дело уничтожения ядерного оружия, заявил японский премьер Фумио Кисида на пресс-конференции
Хочу выразить свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева. Горбачев был лидером Советского Союза, он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию "холодной войны". Во время первого визита в Японию в 1991 году он посетил Нагасаки, а после того, как ушел с поста президента, в 1992 году посетил Хиросиму. Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения. У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения задуманного. Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика и вновь выражаю чувства скорби и соболезнования в связи с его кончиной.
Фумио Кисида
Премьер Японии
Ранее стало известно, что Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.
Похороны первого президента СССР состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
М.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
06:56
На смерть генсека Горбачева
 
ГорбачёвНовостиЯпонияЯдерное оружие
 
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