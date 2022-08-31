https://ukraina.ru/20220831/1038267029.html

"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении

"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении - 31.08.2022 Украина.ру

"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении

Серьезного продвижения ВСУ со стороны Посад-Покровского не было, российские части выдержали атаку, а противник понес существенные потери, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-08-31T04:22

2022-08-31T04:22

2022-08-31T04:22

херсонская область

новости

всу

украина

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В Минобороны РФ 29 августа сообщили , что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.Он рассказал, что на некоторых участках у противника было введено до батальона пехоты и до двух батальонов танков.Украине нужно было наступить на херсонское направление, чтобы создать медийную картинку "успеха", добавил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, новости, всу, украина