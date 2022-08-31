https://ukraina.ru/20220831/1038267029.html
"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении
"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении - 31.08.2022 Украина.ру
"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении
Серьезного продвижения ВСУ со стороны Посад-Покровского не было, российские части выдержали атаку, а противник понес существенные потери, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-08-31T04:22
2022-08-31T04:22
2022-08-31T04:22
херсонская область
новости
всу
украина
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В Минобороны РФ 29 августа сообщили , что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.Он рассказал, что на некоторых участках у противника было введено до батальона пехоты и до двух батальонов танков.Украине нужно было наступить на херсонское направление, чтобы создать медийную картинку "успеха", добавил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, новости, всу, украина
"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении
Серьезного продвижения ВСУ со стороны Посад-Покровского не было, российские части выдержали атаку, а противник понес существенные потери, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ 29 августа сообщили , что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.
Попытка ВСУ продвинуться со стороны Посад-Покровского (трасса Николаев — Херсон) если не провалилась, то серьезного продвижения там не было. Наши части спокойно выдержали атаку. Со стороны Снегирёвки противник понес существенные потери. Мы сожгли бронетехнику и фронт устоял.
Роман Сапоньков
военный журналист
Он рассказал, что на некоторых участках у противника было введено до батальона пехоты и до двух батальонов танков.
Украине нужно было наступить на херсонское направление, чтобы создать медийную картинку "успеха", добавил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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