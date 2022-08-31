https://ukraina.ru/20220831/1038237611.html

"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ

"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ - 31.08.2022 Украина.ру

"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ

Запад руками украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-31T04:30

2022-08-31T04:30

2022-08-31T04:30

запад

россия

новости

сергей марков

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По его словам, Россия не отвечает на эту террористическую войну, потому что она пока не нашла способ, как это сделать.Центры принятия решений находятся не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне, поэтому РФ не сможет ответить и ударить по ним, добавил политолог.Пока у России нет ответа, поэтому "эта ограниченная террористическая война будет все дальше развиваться, она будет все более террористической и менее ограниченной", заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, россия, новости, сергей марков