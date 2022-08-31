https://ukraina.ru/20220831/1038237611.html
"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ - 31.08.2022 Украина.ру
"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
Запад руками украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T04:30
2022-08-31T04:30
2022-08-31T04:30
запад
россия
новости
сергей марков
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По его словам, Россия не отвечает на эту террористическую войну, потому что она пока не нашла способ, как это сделать.Центры принятия решений находятся не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне, поэтому РФ не сможет ответить и ударить по ним, добавил политолог.Пока у России нет ответа, поэтому "эта ограниченная террористическая война будет все дальше развиваться, она будет все более террористической и менее ограниченной", заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, россия, новости, сергей марков
"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
Запад руками украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Это и запугивание всех, и просто выбивание людей. Запад руками своих украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России. Чем она ограничена? Вот убивают гражданских чиновников, но пока не на территории России, а на территории Украины.
По его словам, Россия не отвечает на эту террористическую войну, потому что она пока не нашла способ, как это сделать.
Центры принятия решений находятся не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне, поэтому РФ не сможет ответить и ударить по ним, добавил политолог.
Пока у России нет ответа, поэтому "эта ограниченная террористическая война будет все дальше развиваться, она будет все более террористической и менее ограниченной", заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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