"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ - 31.08.2022 Украина.ру
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"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ - 31.08.2022 Украина.ру
"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
Запад руками украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T04:30
2022-08-31T04:30
запад
россия
новости
сергей марков
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По его словам, Россия не отвечает на эту террористическую войну, потому что она пока не нашла способ, как это сделать.Центры принятия решений находятся не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне, поэтому РФ не сможет ответить и ударить по ним, добавил политолог.Пока у России нет ответа, поэтому "эта ограниченная террористическая война будет все дальше развиваться, она будет все более террористической и менее ограниченной", заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
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запад, россия, новости, сергей марков
Запад, Россия, Новости, Сергей Марков

"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ

04:30 31.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкТеракт в Херсоне
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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Запад руками украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Это и запугивание всех, и просто выбивание людей. Запад руками своих украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России. Чем она ограничена? Вот убивают гражданских чиновников, но пока не на территории России, а на территории Украины.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
По его словам, Россия не отвечает на эту террористическую войну, потому что она пока не нашла способ, как это сделать.
Центры принятия решений находятся не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне, поэтому РФ не сможет ответить и ударить по ним, добавил политолог.
Пока у России нет ответа, поэтому "эта ограниченная террористическая война будет все дальше развиваться, она будет все более террористической и менее ограниченной", заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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