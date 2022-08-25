https://ukraina.ru/20220825/1038070255.html

Сергей Марков: России нужен "Смерш" для борьбы с терактами на освобожденных территориях

Сергей Марков: России нужен "Смерш" для борьбы с терактами на освобожденных территориях - 25.08.2022 Украина.ру

Сергей Марков: России нужен "Смерш" для борьбы с терактами на освобожденных территориях

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T06:10

2022-08-25T06:10

2022-08-25T06:10

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Украина сегодня не горюет и не празднует, она в шоке от того, во что превратили страну за 31 год, считает политолог Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей Александрович, украинские власти продолжают заниматься диверсиями и терактами. В среду погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Для чего они это делают? Хотят запугать?— Это и запугивание всех, и просто выбивание людей. Запад руками своих украинских спецслужб ведет ограниченную террористическую войну против России. Чем она ограничена? Вот убивают гражданских чиновников, но пока не на территории России, а на территории Украины. Также сегодня кинули в административное здание губернатора Орловской области коктейли Молотова. Не расстрел вот, а поджигание в ночное время. Хорошо, что не бомба, но это все равно террористические действия.Россия никак не отвечает на эту террористическую войну, РФ пока не нашла выход, что делать в ответ. Отвечать терактами… Ну, какой смысл? Россия же не террористическое государство. Закидывать минами-лепестками крупные украинские города? Так там наше население, нам надо их освобождать, а не убивать.Удары по Киеву? Это древняя российская столица. И не Зеленский что-то решает. Центры принятия решений не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне. Пока у нас нет ответа, а значит, что эта ограниченная террористическая война будет все дальше развиваться, она будет все более террористической и менее ограниченной.— Повторится ли это?— Да, и будет еще шире, без сомнения.— Всех диверсантов найти сложно, но работа идет. В одном из населенных пунктов Запорожской области везде развесили фото замглавы военно-гражданской администрации с надписью "смерть зрадныкам и колаборантам". Человек в шоке и попросил не называть имя из соображений безопасности. Что еще можно и нужно сделать для безопасности сотрудников военно-гражданских администраций? Нужны жесткие меры или мы тогда будем плохо выглядеть?— В Запорожской и Херсонской областях люди говорят, что ждут, когда Россия начнет расстреливать украинских диверсантов на площадях. Вот тогда сразу…России нужен СМЕРШ. Да, будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться.Нужна жесткая организация. Плюс - охрана нужна этим людям.— Спецслужбы работают. Может люди тоже могут помочь выявлять радикалов…звонить на горячие линии или что-то еще?— Ну, это тоже, но нужно задействовать всю эффективность вот этих организаций "Смерть шпионам", это должно быть максимально жесткое выявление ячеек, сетей. И не бояться людей подозрительных арестовывать и высылать куда-то подальше.— Я так понимаю, спящие ячейки пока есть?— Да, но там ведь какое дело, не надо их считать такими идейными, что они ждут, как бы только взорвать. Они колеблются – участвовать, не участвовать. Если будет жёсткая политика подавления, они не будут участвовать.К тому же, до них еще надо дойти, чтобы они из спящих ячеек проснулись, кто-то должен дать им сигнал, чтобы разбудить. Они не сами действуют.Вот эти сигналы, которые приходят, чтобы их будить, должны быть погашены. И тех, и этих надо выкорчевывать максимально жестко.— Диверсии опор ЛЭП в Курской области, Белгороде, вот торговые центры якобы в Москве заминировали. На что еще способен Киев?— Если не будет ответных ударов, он будет идти дальше.— Что нам делать с этим?— Вообще конечно то, что не ликвидирован ни один руководитель СБУ или Генштаба ВСУ делает их работу безнаказанной. Нужно просто не по Крещатику бить, а по тем, кто ключевые решения принимает.— В хорошо срежиссированном видеоролике ко Дню независимости Украины Зеленский говорит много громких слов, мол, страна независимая и обновленная, они объединились и стали сильны, вернут Крым и Донбасс, и так далее. Как к этому относитесь? Украина сегодня празднует или горюет на самом деле?— Украина сегодня в шоке. Она не празднует и не горюет. Диктаторский режим, которым являются спецслужбы США и Британии заставляют госструктуры Украины праздновать это. Тем временем, Украина просто в шоке, до чего она дошла. Все помнят, как хорошо она жила 31 год назад, и как она сейчас живет ужасно, по сравнению с этим. Но сказать об этом вслух никто не решается, потому что там за 31 год сформирован эффективный тоталитарный режим - фашизм 21-го века.— То есть независимостью там и не пахнет?— Независимости нет вообще. Независимой Украины с 2014 года не существует.— После окончания СВО, я так понимаю, уже после определенного рубежа, нет смысла ставить на Украине своих руководителей и оставлять страну как есть, нужно только присоединять к России полностью? Это будет правильно?— Я думаю, да. Надо полностью присоединить. Кто не хочет, могут уехать в Польшу или Германию, куда хотят. Политический режим на этих территориях должен быть разным, в зависимости от того, как они голосовали до 2014 года. Насколько у них сильны пророссийские настроения.В Луганске и Донецке он должен быть относительно демократическим, в других регионах более жестким. Чем больше было голосования за неонационалистические террористические организации, тем более жестким должен быть политический режим.

https://ukraina.ru/20220823/1037997302.html

https://ukraina.ru/20220816/1037731362.html

https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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