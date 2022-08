https://ukraina.ru/20220830/1038272972.html

Пентагон списывает ВСУ, Евросоюз устал обсуждать Украину: что говорили об Украине в мире 30 августа

30.08.2022

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:49

В Украину перестают верить даже СШАКак рассказали источники газеты The New York Times, Пентагон признает, что вряд ли ВСУ способны достичь «значительных успехов» на южном направлении.«Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточен ли нынешний военный потенциал Украины для достижения значительных успехов», — заявил чиновник оборонного ведомства.29 августа в результате неудавшейся попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском и других направлениях ВСУ понесли большие потери: свыше 1200 человек личного состава, 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных автомобилей, 8 пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Кроме того, по сообщению Министерства обороны РФ, российские военные разгромили подразделения Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, переброшенной для участия в спецоперации с западной Украины, 5 бойцов этого подразделения сложили оружие и сдались в плен.Политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill дал совет президенту Владимиру Зеленскому, что нужно сделать для сохранения Украины как независимого государства: «Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях».А лучший способ завершить конфликт, по его словам, — убедить российского и украинского лидеров в том, что поиск путей урегулирования ситуации в их личных интересах. Однако если Владимир Путин с этим, может, и согласится, то убедить Зеленского точно не удастся, отмечает Ульман.Победу Путина никакими мифами о превосходстве Украины не скрытьВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что президент США Джо Байден намерен оказывать поддержку Украине до тех пор, пока Россия не капитулирует.«Это даже не плохая политика. Это безумие, бессмыслица. Следовать этому пути можно, только если цель заключается в полном уничтожении Запада. ...Странная вещь: если смотреть на факты, Владимир Путин не проигрывает конфликт на Украине — он побеждает», — заявил журналист.Карлсон также раскритиковал ЕС за введённые против России санкций, поскольку именно эти ограничительные меры стали главной причиной кризиса, причём европейские политики прекрасно осознавали, чем это обернется. И теперь, уверен телеведущий, единственный способ спасти мировую экономику — возобновить поставки энергоресурсов из РФ.Украиной Евросоюз сыт по горло. Давайте поговорим о чём-нибудь другом!30 августа Праге проходят неформальные встречи министров обороны и иностранных дел государств — членов ЕС, ключевая тема — ситуация на Украине.«К сожалению, Украина продолжает доминировать в нашей повестке», — заявил в преддверии мероприятия глава оборонного ведомства Люксембурга Франсуа Бош.Политик выразил сомнение, что общеевропейские меры станут самым скорым способом оказания помощи Киеву. Тем не менее отметил важность обсуждения на тему, как с военной точки зрения наиболее быстро и гибко помочь Украине.В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил, что на заседании глав МИД обратится к коллегам с призывом наконец забыть предложения, которые влекут за собой опасность дальнейшей эскалации и наконец сконцентрировались на установлении мира в Европе. Дипломат предупредил, что если мир не наступит в ближайшее время, то последствия конфликта на Украине станут ещё трагичнее: количество беженцев вырастет, в ЕС наступит небывалый кризис, усугубится вопрос энергоснабжения Европы — а зима уже не за горами.

