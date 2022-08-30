https://ukraina.ru/20220830/1038263459.html
Царёв о радиоактивном заражении, большом наступлении и увеличении российских средств ПВО. Видео
Царёв о радиоактивном заражении, большом наступлении и увеличении российских средств ПВО. Видео - 30.08.2022 Украина.ру
Царёв о радиоактивном заражении, большом наступлении и увеличении российских средств ПВО. Видео
Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, зачем Киев предпринял авантюру по контрнаступлению на Херсон, как дальше может... Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T15:41
2022-08-30T15:41
2022-08-30T15:41
видео
олег царев
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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, зачем Киев предпринял авантюру по контрнаступлению на Херсон, как дальше может развиваться ситуация на этом направлении, чего добивается Украина обстрелами Запорожской АЭС и о многом другом:00:50 – Контрнаступление ВСУ на Херсон: быть или не быть?03:00 – Как бороться с терроризмом ВСУ;11:15 – Украинская тактика террора;20:40 – Почему продолжаются обстрелы Запорожской АЭС, что изменит визит инспекции МАГАТЭ?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег царев, видео
Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, зачем Киев предпринял авантюру по контрнаступлению на Херсон, как дальше может развиваться ситуация на этом направлении, чего добивается Украина обстрелами Запорожской АЭС и о многом другом:
00:50 – Контрнаступление ВСУ на Херсон: быть или не быть?
03:00 – Как бороться с терроризмом ВСУ;
11:15 – Украинская тактика террора;
20:40 – Почему продолжаются обстрелы Запорожской АЭС, что изменит визит инспекции МАГАТЭ?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.