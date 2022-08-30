https://ukraina.ru/20220830/1038260059.html
Польша намерена удвоить оборонный бюджет
Польша намерена удвоить оборонный бюджет - 30.08.2022 Украина.ру
Польша намерена удвоить оборонный бюджет
Польский оборонный бюджет вырастет почти вдвое в 2023 году, сказал премьер страны Матеуш Моравецкий
2022-08-30T14:51
2022-08-30T14:51
2022-08-30T14:51
польша
новости
матеуш моравецкий
украина
оборона
евросоюз
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"Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий.Помимо этих средств польские власти намерены потратить на закупки иностранных вооружений от $6,4 млрд до $8,5 млрд, добавил премьер, отметив, что Польшу ждут "сложные времена".Ранее он заявлял, что в Евросоюзе возможен "взрыв" из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины.Этот раскол происходит на фоне энергетического кризиса в ЕС, который спровоцирован антироссийскими санкциями, в том числе в топливно-энергетическом комплексе.
https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, новости, матеуш моравецкий, украина, оборона, евросоюз
Польша, Новости, Матеуш Моравецкий, Украина, Оборона, Евросоюз
Польша намерена удвоить оборонный бюджет
Польский оборонный бюджет вырастет почти вдвое в 2023 году, сказал премьер страны Матеуш Моравецкий
"Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий.
Помимо этих средств польские власти намерены потратить на закупки иностранных вооружений от $6,4 млрд до $8,5 млрд, добавил премьер, отметив, что Польшу ждут "сложные времена".
Ранее он заявлял, что в Евросоюзе возможен "взрыв" из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины.
Этот раскол происходит на фоне энергетического кризиса в ЕС, который спровоцирован антироссийскими санкциями, в том числе в топливно-энергетическом комплексе.