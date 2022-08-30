https://ukraina.ru/20220830/1038260059.html

Польша намерена удвоить оборонный бюджет

Польша намерена удвоить оборонный бюджет - 30.08.2022 Украина.ру

Польша намерена удвоить оборонный бюджет

Польский оборонный бюджет вырастет почти вдвое в 2023 году, сказал премьер страны Матеуш Моравецкий

2022-08-30T14:51

2022-08-30T14:51

2022-08-30T14:51

польша

новости

матеуш моравецкий

украина

оборона

евросоюз

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"Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий.Помимо этих средств польские власти намерены потратить на закупки иностранных вооружений от $6,4 млрд до $8,5 млрд, добавил премьер, отметив, что Польшу ждут "сложные времена".Ранее он заявлял, что в Евросоюзе возможен "взрыв" из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины.Этот раскол происходит на фоне энергетического кризиса в ЕС, который спровоцирован антироссийскими санкциями, в том числе в топливно-энергетическом комплексе.

https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html

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польша, новости, матеуш моравецкий, украина, оборона, евросоюз