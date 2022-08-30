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Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме - 30.08.2022 Украина.ру
Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
Планы Осло по сокращению экспорта электричества, в то время как вся Европа старается справиться с тяжелым энергетическим кризисом, являются "опасным и эгоистичным шагом", проявлением национализма, сообщает 30 августа Financial Times
2022-08-30T12:54
2022-08-30T12:54
2022-08-30T12:54
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норвегия
осло
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Такое мнение высказал изданию директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.По его мнению, реализация этих планов повредит имиджу Норвегии, и нарушит отношения Осло с ближайшими соседями. Руусунен уверен, что с начала российской спецоперации на Украине Норвегия "стала очень много зарабатывать".Ранее вице-спикер Совета Федерции Константин Косачев напомнил дипломатам из Осло, что Норвегии стоит помнить о правилах денонсации международных соглашений. Его комментарий был связан с отказом Норвегии пропускать на Шпицберген российские грузы, отклонив заявку Москвы под видом санкций.При этом, ряд европейских лидеров не единожды обвиняли Осло в саботировании решений ЕС касательно антироссийских санкций и энергетического кризиса на континенте.
https://ukraina.ru/20220731/1037055215.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, норвегия, осло, соседи
Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
Планы Осло по сокращению экспорта электричества, в то время как вся Европа старается справиться с тяжелым энергетическим кризисом, являются "опасным и эгоистичным шагом", проявлением национализма, сообщает 30 августа Financial Times
Норвегия станет первой страной в Европе, которая предпримет подобное в сфере электроснабжения. Это будет очень опасный и националистический шаг. Это чрезвычайно эгоистичное поведение. Сокращение экспорта электроэнергии поможет популистским, националистическим голосам расколоть рынок, и в итоге проиграют все.
Такое мнение высказал изданию директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.
По его мнению, реализация этих планов повредит имиджу Норвегии, и нарушит отношения Осло с ближайшими соседями. Руусунен уверен, что с начала российской спецоперации на Украине Норвегия "стала очень много зарабатывать".
Ранее вице-спикер Совета Федерции Константин Косачев напомнил дипломатам из Осло, что Норвегии стоит помнить о правилах денонсации международных соглашений. Его комментарий был связан с отказом Норвегии пропускать на Шпицберген российские грузы, отклонив заявку Москвы под видом санкций.
При этом, ряд европейских лидеров не единожды обвиняли Осло в саботировании решений ЕС касательно антироссийских санкций и энергетического кризиса на континенте.