https://ukraina.ru/20220830/1038252889.html

Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме

Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме - 30.08.2022 Украина.ру

Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме

Планы Осло по сокращению экспорта электричества, в то время как вся Европа старается справиться с тяжелым энергетическим кризисом, являются "опасным и эгоистичным шагом", проявлением национализма, сообщает 30 августа Financial Times

2022-08-30T12:54

2022-08-30T12:54

2022-08-30T12:54

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Такое мнение высказал изданию директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.По его мнению, реализация этих планов повредит имиджу Норвегии, и нарушит отношения Осло с ближайшими соседями. Руусунен уверен, что с начала российской спецоперации на Украине Норвегия "стала очень много зарабатывать".Ранее вице-спикер Совета Федерции Константин Косачев напомнил дипломатам из Осло, что Норвегии стоит помнить о правилах денонсации международных соглашений. Его комментарий был связан с отказом Норвегии пропускать на Шпицберген российские грузы, отклонив заявку Москвы под видом санкций.При этом, ряд европейских лидеров не единожды обвиняли Осло в саботировании решений ЕС касательно антироссийских санкций и энергетического кризиса на континенте.

https://ukraina.ru/20220731/1037055215.html

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новости, норвегия, осло, соседи