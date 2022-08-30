Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038252889.html
Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме - 30.08.2022 Украина.ру
Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
Планы Осло по сокращению экспорта электричества, в то время как вся Европа старается справиться с тяжелым энергетическим кризисом, являются "опасным и эгоистичным шагом", проявлением национализма, сообщает 30 августа Financial Times
2022-08-30T12:54
2022-08-30T12:54
новости
норвегия
осло
соседи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101068/21/1010682131_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_216b71c2f87ed31a715530286a3c070e.jpg
Такое мнение высказал изданию директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.По его мнению, реализация этих планов повредит имиджу Норвегии, и нарушит отношения Осло с ближайшими соседями. Руусунен уверен, что с начала российской спецоперации на Украине Норвегия "стала очень много зарабатывать".Ранее вице-спикер Совета Федерции Константин Косачев напомнил дипломатам из Осло, что Норвегии стоит помнить о правилах денонсации международных соглашений. Его комментарий был связан с отказом Норвегии пропускать на Шпицберген российские грузы, отклонив заявку Москвы под видом санкций.При этом, ряд европейских лидеров не единожды обвиняли Осло в саботировании решений ЕС касательно антироссийских санкций и энергетического кризиса на континенте.
https://ukraina.ru/20220731/1037055215.html
осло
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101068/21/1010682131_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3f873c24248f9171852d998d287569af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, норвегия, осло, соседи
Новости, Норвегия, Осло, соседи

Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме

12:54 30.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Планы Осло по сокращению экспорта электричества, в то время как вся Европа старается справиться с тяжелым энергетическим кризисом, являются "опасным и эгоистичным шагом", проявлением национализма, сообщает 30 августа Financial Times

Норвегия станет первой страной в Европе, которая предпримет подобное в сфере электроснабжения. Это будет очень опасный и националистический шаг. Это чрезвычайно эгоистичное поведение. Сокращение экспорта электроэнергии поможет популистским, националистическим голосам расколоть рынок, и в итоге проиграют все.

Такое мнение высказал изданию директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.
По его мнению, реализация этих планов повредит имиджу Норвегии, и нарушит отношения Осло с ближайшими соседями. Руусунен уверен, что с начала российской спецоперации на Украине Норвегия "стала очень много зарабатывать".
Ранее вице-спикер Совета Федерции Константин Косачев напомнил дипломатам из Осло, что Норвегии стоит помнить о правилах денонсации международных соглашений. Его комментарий был связан с отказом Норвегии пропускать на Шпицберген российские грузы, отклонив заявку Москвы под видом санкций.
При этом, ряд европейских лидеров не единожды обвиняли Осло в саботировании решений ЕС касательно антироссийских санкций и энергетического кризиса на континенте.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 16:19
Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из НорвегииПоведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен показывает, насколько популярны на Западе русофобские взгляды. Об этом написал 31 июля в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков
 
НовостиНорвегияОслососеди
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань
13:49Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
13:36Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119
13:35Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
13:20Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
13:12Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
13:05Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов
12:54Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
12:45Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией
12:01"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
12:00Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа
11:56Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
11:50Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев
11:42"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
11:41Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях
11:41Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
11:20"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
11:14Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео
11:08Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"
11:00Пьяные украинцы терроризируют чешский город
Лента новостейМолния