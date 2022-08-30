Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока - 30.08.2022 Украина.ру
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Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока - 30.08.2022 Украина.ру
Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
Даже на фоне военных новостей сообщение о том, что фирма "Кулиничи" покидает Харьков и переезжает во Львов вызвало болезненную реакцию горожан
2022-08-30T10:32
2022-08-30T10:32
эксклюзив
харьков
украина
сво
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Уходит привычная, удобная для всех возрастов, демократичная сеть маленьких кафе, где можно было назначить встречу, быстро перекусить и просто переждать дождь за чашкой чая с пирожным. Зато на Галичине будет открыт новый завод по производству хлебобулочных изделий на 3000 рабочих мест. При этом только 500 работников переедут из Харькова, а 2500 уже зарезервированы для местных жителей.Также во Львовской области планируется создать сеть из 200 круглосуточных торговых точек-пекарен, и это тоже даст новые рабочие места для галичан, беженцам из Харькова и других городов Юго-Востока на них рассчитывать не приходится.Руководство "Кулиничей", впрочем, заверило, что "завод в Харькове будет работать и дальше, несмотря на строительство во Львове". Вполне возможно. Руководитель "Кулиничей" Владимир Мысик слишком опытный бизнесмен, чтобы в смутное время складывать все яйца в одну корзину. Что же касается любимых харьковчанами кафе-пекарен, вопрос об их работе в прифронтовом городе остается открытым.Неделей ранее руководитель департамента экономической политики Львовской ОВА Степан Куйбида, рассказал, что по государственной программе релокации перевезло производственные мощности харьковское предприятие ООО "Имекс Макс", специализирующееся на выпуске фармацевтической, агрохимической продукции и средств личной гигиены. Эта фирма тоже планирует трудоустраивать людей именно из Львовщины.В целом западные области Украины, традиционно и безнадежно дотационные, с началом спецоперации получили возможность поднять экономику за счет опустошения промышленно развитых восточных регионов. Именно на это нацелена программа релокации – перемещение предприятий в "мирные" части Украины. Разумеется, местные власти ставят при этом бизнесу дополнительные условия. На Львовщине, как видим, предприниматели вынуждены принимать на работу местных, обучая их с нуля.Тем самым беженцев, которых сейчас повсеместно выселяют из временно предоставленных общежитий, лишают возможности заработать на аренду жилья (очень недешевую во Львове) и пропитание. Без средств к существованию оказываются также оставшиеся в Харькове работники перемещенных предприятий. И все это на пороге зимы.Процесс деиндустриализации Юго-Востока при содействии и под контролем правительства идет быстро. По состоянию на 17 августа, на территорию Львовской области уже переехали 203 предприятия из других областей. При этом больше половины из них уже развернули полноценную работу.Вот состав предприятий, приобретенных областью благодаря релокации:легкая промышленность – 39,машиностроение – 23,металлообработка – 23,пищевая промышленность – 21,химическая промышленность – 13,медицина – 11,строительство – 9,мебельная промышленность – 7,торговля – 36,другие – 21.А всего из "опасных" районов в "безопасные" переместилось уже более 600 производств разных размеров и специализации.Тем временем, по состоянию на начало августа, 90% харьковских предприятий не работают, покинули или покидают город. Мелкие закрываются и пережидают тяжелые времена, средние и крупные эвакуируют производственные мощности на запад.Так, в апреле переехал на Волынь машиностроительный завод "Корум Свет Шахтера", отправилась на Волынь приборостроительная компания "Энергоучет", эвакуировался Харьковский завод средств индивидуальной защиты, который теперь работает во Львове.Следует отметить, что владельцы производственных фирм далеко не всегда принимают решение о переезде из "патриотических" соображений, и далеко не всегда делают это добровольно. Предприниматели отмечают, что давление на бизнес со стороны властей усиливается, когда активизируются союзные войска на харьковском направлении. Способов много, самый простой из них – размещение техники ВСУ на промплощадках. Именно так были выведены из строя предприятия, арендовавшие цеха и корпуса бывшего "осиного гнезда советского ракетостроения" - НПО "Электроприбор".Ну и, разумеется, буквально гонит бизнес из Харькова несанкционированная, но навязчивая опека "защитников" из ВФУ – от теробороны до "кракенов". Здесь и "дружественные" обстрелы, минирования и поджоги с последующим ограблением, как на рынке у метро Барабашова, и недопуск на территорию (с тем же результатом), как в промзонах вблизи окружной. Никто также не отменял "добрый старый" рэкет – только теперь им занимаются бандиты в камуфляже.Что касается мародерства, по последним данным харьковской полиции, приоритеты грабителей сменились. Зима близко, потому их интересует не столько готовая продукция на случайно уцелевших складах, сколько топливо и отопительные системы.Когда в перспективе скорое и полное разорение, поневоле сделаешь попытку "релокации", которая к тому же как-то компенсируется государством.В Харькове остается торговля в очень сокращенном, особенно на рынках, объеме, и существенно сократившаяся сфера услуг. Согласно подсчетам чиновников горисполкома, до конца года бюджет Харькова недосчитается миллиардов гривен. В первом полугодии, по словам мэра Игоря Терехова, недосчитались 1,8 млрд грн. И процесс "деиндустриализации" на данный момент кажется необратимым. По крайней мере, пока существует режим Зеленского.Можно не сомневаться, что после освобождения Харькова украинская власть не позволит эвакуированным предприятиям вернуться в город. Точно так же, как сейчас не могут вернуться в родные места жители освобожденных районов области.Показательно, что для крупных предприятий военно-промышленного комплекса никакая "релокация" не была предусмотрена. Не только и не столько потому, что ВКС России нашли бы их во Львове с тем же успехом, как нашли в Харькове. Главная причина заключается в том, что военная промышленность Украины абсолютно не нужна США – организаторам и вдохновителям конфликта."Cлова Байдена о выделении дополнительной помощи Украине прозвучали как сладостная музыка для военно-промышленного комплекса, который наживается на идее о том, будто Соединенные Штаты могут избавить мир от всех бед и несправедливостей бомбами и пулями, если их изготовить и поставить в достаточном количестве.Когда подошел к концу затяжной конфликт в Афганистане, и возможность заработать на войне иссякла, на помощь военным подрядчикам пришел другой конфликт. Никаких национальных интересов на Украине у США нет, Байден обеспечивает ВПК потоки прибылей на среднесрочную и долгосрочную перспективу", – комментирует ситуацию с поставками оружия Украине издание The American Conservative (США).Еще одной интересной особенностью программы релокации является беспрецедентная для коррумпированной бюрократии Украины быстрота развертывания. Складывается впечатление, что план вывода предприятий с востока Украины на запад был составлен, проработан (или предоставлен "партнерами") задолго до начала вооруженного конфликта с РФ.Вот история еще одного перемещения, частичного, как и в случае "Кулиничей".Харьковский завод строительной композитной арматуры и сетки "Imperativ" переместился в Калуш Ивано-Франковской области в самом начале войны, причем оборудование осталось в Харькове. Новое закупали и собирали на месте. Сейчас у предприятия две производственных площадки, в Калуше и в Харькове. На Прикарпатье работают в основном эвакуировавшиеся харьковчане. В Калуше, в отличие от Львова, пока не ставят приезжим жестких условий.Но интереснее другое. Заявку на участие в программе релокации руководство завода подало в начале марта. Программа отработала как часы, и через пару дней работники с семьями уже обживались в Прикарпатье.Небывалая оперативность властей, конечно, не случайна и служит еще одним доказательством того, что РФ на считанные дни опередила Киев, готовивший наступление на республики Донбасса. Кроме того, говорит о твердом намерении вывезти все, что удастся, от сокровищ городских музеев до последнего работающего предприятия, из чужого и ненавистного для бандеровцев Харькова. Обычная практика оккупантов.
https://ukraina.ru/20220826/1038149422.html
https://ukraina.ru/20220824/1038025036.html
https://ukraina.ru/20220819/1037868732.html
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Артем Павлов
Артем Павлов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, харьков, украина, сво
Эксклюзив, Харьков, Украина, СВО

Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока

10:32 30.08.2022
 
© Харківська ОВА
© Харківська ОВА
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Артем Павлов
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Даже на фоне военных новостей сообщение о том, что фирма "Кулиничи" покидает Харьков и переезжает во Львов вызвало болезненную реакцию горожан
Уходит привычная, удобная для всех возрастов, демократичная сеть маленьких кафе, где можно было назначить встречу, быстро перекусить и просто переждать дождь за чашкой чая с пирожным. Зато на Галичине будет открыт новый завод по производству хлебобулочных изделий на 3000 рабочих мест. При этом только 500 работников переедут из Харькова, а 2500 уже зарезервированы для местных жителей.
Также во Львовской области планируется создать сеть из 200 круглосуточных торговых точек-пекарен, и это тоже даст новые рабочие места для галичан, беженцам из Харькова и других городов Юго-Востока на них рассчитывать не приходится.
Руководство "Кулиничей", впрочем, заверило, что "завод в Харькове будет работать и дальше, несмотря на строительство во Львове". Вполне возможно. Руководитель "Кулиничей" Владимир Мысик слишком опытный бизнесмен, чтобы в смутное время складывать все яйца в одну корзину. Что же касается любимых харьковчанами кафе-пекарен, вопрос об их работе в прифронтовом городе остается открытым.
Неделей ранее руководитель департамента экономической политики Львовской ОВА Степан Куйбида, рассказал, что по государственной программе релокации перевезло производственные мощности харьковское предприятие ООО "Имекс Макс", специализирующееся на выпуске фармацевтической, агрохимической продукции и средств личной гигиены. Эта фирма тоже планирует трудоустраивать людей именно из Львовщины.
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В целом западные области Украины, традиционно и безнадежно дотационные, с началом спецоперации получили возможность поднять экономику за счет опустошения промышленно развитых восточных регионов. Именно на это нацелена программа релокации – перемещение предприятий в "мирные" части Украины. Разумеется, местные власти ставят при этом бизнесу дополнительные условия. На Львовщине, как видим, предприниматели вынуждены принимать на работу местных, обучая их с нуля.
Тем самым беженцев, которых сейчас повсеместно выселяют из временно предоставленных общежитий, лишают возможности заработать на аренду жилья (очень недешевую во Львове) и пропитание. Без средств к существованию оказываются также оставшиеся в Харькове работники перемещенных предприятий. И все это на пороге зимы.
Процесс деиндустриализации Юго-Востока при содействии и под контролем правительства идет быстро. По состоянию на 17 августа, на территорию Львовской области уже переехали 203 предприятия из других областей. При этом больше половины из них уже развернули полноценную работу.
Вот состав предприятий, приобретенных областью благодаря релокации:
легкая промышленность – 39,
машиностроение – 23,
металлообработка – 23,
пищевая промышленность – 21,
химическая промышленность – 13,
медицина – 11,
строительство – 9,
мебельная промышленность – 7,
торговля – 36,
другие – 21.
А всего из "опасных" районов в "безопасные" переместилось уже более 600 производств разных размеров и специализации.
Тем временем, по состоянию на начало августа, 90% харьковских предприятий не работают, покинули или покидают город. Мелкие закрываются и пережидают тяжелые времена, средние и крупные эвакуируют производственные мощности на запад.
Так, в апреле переехал на Волынь машиностроительный завод "Корум Свет Шахтера", отправилась на Волынь приборостроительная компания "Энергоучет", эвакуировался Харьковский завод средств индивидуальной защиты, который теперь работает во Львове.
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Следует отметить, что владельцы производственных фирм далеко не всегда принимают решение о переезде из "патриотических" соображений, и далеко не всегда делают это добровольно. Предприниматели отмечают, что давление на бизнес со стороны властей усиливается, когда активизируются союзные войска на харьковском направлении. Способов много, самый простой из них – размещение техники ВСУ на промплощадках. Именно так были выведены из строя предприятия, арендовавшие цеха и корпуса бывшего "осиного гнезда советского ракетостроения" - НПО "Электроприбор".
Ну и, разумеется, буквально гонит бизнес из Харькова несанкционированная, но навязчивая опека "защитников" из ВФУ – от теробороны до "кракенов". Здесь и "дружественные" обстрелы, минирования и поджоги с последующим ограблением, как на рынке у метро Барабашова, и недопуск на территорию (с тем же результатом), как в промзонах вблизи окружной. Никто также не отменял "добрый старый" рэкет – только теперь им занимаются бандиты в камуфляже.
Что касается мародерства, по последним данным харьковской полиции, приоритеты грабителей сменились. Зима близко, потому их интересует не столько готовая продукция на случайно уцелевших складах, сколько топливо и отопительные системы.
Когда в перспективе скорое и полное разорение, поневоле сделаешь попытку "релокации", которая к тому же как-то компенсируется государством.
В Харькове остается торговля в очень сокращенном, особенно на рынках, объеме, и существенно сократившаяся сфера услуг. Согласно подсчетам чиновников горисполкома, до конца года бюджет Харькова недосчитается миллиардов гривен. В первом полугодии, по словам мэра Игоря Терехова, недосчитались 1,8 млрд грн. И процесс "деиндустриализации" на данный момент кажется необратимым. По крайней мере, пока существует режим Зеленского.
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Можно не сомневаться, что после освобождения Харькова украинская власть не позволит эвакуированным предприятиям вернуться в город. Точно так же, как сейчас не могут вернуться в родные места жители освобожденных районов области.
Показательно, что для крупных предприятий военно-промышленного комплекса никакая "релокация" не была предусмотрена. Не только и не столько потому, что ВКС России нашли бы их во Львове с тем же успехом, как нашли в Харькове. Главная причина заключается в том, что военная промышленность Украины абсолютно не нужна США – организаторам и вдохновителям конфликта.
"Cлова Байдена о выделении дополнительной помощи Украине прозвучали как сладостная музыка для военно-промышленного комплекса, который наживается на идее о том, будто Соединенные Штаты могут избавить мир от всех бед и несправедливостей бомбами и пулями, если их изготовить и поставить в достаточном количестве.
Когда подошел к концу затяжной конфликт в Афганистане, и возможность заработать на войне иссякла, на помощь военным подрядчикам пришел другой конфликт. Никаких национальных интересов на Украине у США нет, Байден обеспечивает ВПК потоки прибылей на среднесрочную и долгосрочную перспективу", – комментирует ситуацию с поставками оружия Украине издание The American Conservative (США).
Еще одной интересной особенностью программы релокации является беспрецедентная для коррумпированной бюрократии Украины быстрота развертывания. Складывается впечатление, что план вывода предприятий с востока Украины на запад был составлен, проработан (или предоставлен "партнерами") задолго до начала вооруженного конфликта с РФ.
Вот история еще одного перемещения, частичного, как и в случае "Кулиничей".
Харьковский завод строительной композитной арматуры и сетки "Imperativ" переместился в Калуш Ивано-Франковской области в самом начале войны, причем оборудование осталось в Харькове. Новое закупали и собирали на месте. Сейчас у предприятия две производственных площадки, в Калуше и в Харькове. На Прикарпатье работают в основном эвакуировавшиеся харьковчане. В Калуше, в отличие от Львова, пока не ставят приезжим жестких условий.
Но интереснее другое. Заявку на участие в программе релокации руководство завода подало в начале марта. Программа отработала как часы, и через пару дней работники с семьями уже обживались в Прикарпатье.
Небывалая оперативность властей, конечно, не случайна и служит еще одним доказательством того, что РФ на считанные дни опередила Киев, готовивший наступление на республики Донбасса. Кроме того, говорит о твердом намерении вывезти все, что удастся, от сокровищ городских музеев до последнего работающего предприятия, из чужого и ненавистного для бандеровцев Харькова. Обычная практика оккупантов.
 
ЭксклюзивХарьковУкраинаСВО
 
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10:40"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
10:32Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
10:24Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)
10:19"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
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10:04Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
09:57Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
09:41В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
09:26ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
09:00Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа
09:00"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
08:45"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
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