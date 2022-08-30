"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня - 30.08.2022 Украина.ру
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"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня - 30.08.2022 Украина.ру
"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
Для укрепления "безопасности в регионе" военные корабли США продолжат заходить в Тайваньский пролив. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 29 августа
2022-08-30T10:19
2022-08-30T10:20
новости
тайвань
сша
китай
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Она подтвердила, что накануне американские корабли зашли в пролив, объяснив это "приверженностью США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".Она, однако, подчеркнула, что Вашингтон не отрекается от политики "одного Китая", защищая, при этом, интересы Тайваня.Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что два крейсера ВМС США осуществили проход по Тайваньскому проливу, по причине чего армию Китая привели в повышенную боевую готовность.Проход кораблей стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Визит обострил напряженность в регионе: власти Китая объявили военные учения, в МИД КНР назвали визит Пэлоси грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.
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новости, тайвань, сша, китай, белый дом
Новости, Тайвань, США, Китай, Белый дом

"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня

10:19 30.08.2022 (обновлено: 10:20 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Для укрепления "безопасности в регионе" военные корабли США продолжат заходить в Тайваньский пролив. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 29 августа
Она подтвердила, что накануне американские корабли зашли в пролив, объяснив это "приверженностью США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации.
Она, однако, подчеркнула, что Вашингтон не отрекается от политики "одного Китая", защищая, при этом, интересы Тайваня.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что два крейсера ВМС США осуществили проход по Тайваньскому проливу, по причине чего армию Китая привели в повышенную боевую готовность.
Проход кораблей стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Визит обострил напряженность в регионе: власти Китая объявили военные учения, в МИД КНР назвали визит Пэлоси грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:11
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по ТайванюВ вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости
 
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