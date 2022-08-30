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"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня

"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня - 30.08.2022 Украина.ру

"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня

Для укрепления "безопасности в регионе" военные корабли США продолжат заходить в Тайваньский пролив. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 29 августа

2022-08-30T10:19

2022-08-30T10:19

2022-08-30T10:20

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Она подтвердила, что накануне американские корабли зашли в пролив, объяснив это "приверженностью США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".Она, однако, подчеркнула, что Вашингтон не отрекается от политики "одного Китая", защищая, при этом, интересы Тайваня.Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что два крейсера ВМС США осуществили проход по Тайваньскому проливу, по причине чего армию Китая привели в повышенную боевую готовность.Проход кораблей стал первым после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Визит обострил напряженность в регионе: власти Китая объявили военные учения, в МИД КНР назвали визит Пэлоси грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

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новости, тайвань, сша, китай, белый дом