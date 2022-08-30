Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038244637.html
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран - 30.08.2022 Украина.ру
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
Богатые европейские государства, в частности Германия, отбирают газ у азиатских стран, при этом взвинчивая цены на энергоресурс до заоблачных высот, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в комментарии агентству "Прайм"
2022-08-30T10:04
2022-08-30T10:04
новости
газ
европа
россия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/40/1033724037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f904bdaaab2dd641fc0507bfcaf20052.jpg
Эксперт отметил, что европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей перед отопительным периодом. Из-за этого без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, которые не могут платить за газ по заоблачным ценам перегретого рынка.Кроме того, европейские деловые партнеры откровенно "кидают" другие государства – в частности, Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore, которая теперь отказывается выполнять заключенные ранее с Дели контракты.Таким образом, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров", констатировал Юшков.Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.Дефицит топлива в Европе вызван тем, что США и Катар не смогут увеличить поставки газа ранее 2025 или даже 2030 года, а от российского "голубого топлива", которое на рынке ЕС до ввода санкций против РФ занимало около 40%, европейцы фактически сами отказались.
https://ukraina.ru/20220719/1036543771.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/40/1033724037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7eba0576866d84e2faa8c16a49c83e2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, газ, европа, россия, индия
Новости, газ, Европа, Россия, Индия

Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран

10:04 30.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгорь Юшков
Игорь Юшков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Богатые европейские государства, в частности Германия, отбирают газ у азиатских стран, при этом взвинчивая цены на энергоресурс до заоблачных высот, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в комментарии агентству "Прайм"
Эксперт отметил, что европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей перед отопительным периодом. Из-за этого без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, которые не могут платить за газ по заоблачным ценам перегретого рынка.
Кроме того, европейские деловые партнеры откровенно "кидают" другие государства – в частности, Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore, которая теперь отказывается выполнять заключенные ранее с Дели контракты.
Таким образом, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров", констатировал Юшков.
Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.
Дефицит топлива в Европе вызван тем, что США и Катар не смогут увеличить поставки газа ранее 2025 или даже 2030 года, а от российского "голубого топлива", которое на рынке ЕС до ввода санкций против РФ занимало около 40%, европейцы фактически сами отказались.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 07:17
Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть
 
НовостигазЕвропаРоссияИндия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
10:32Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
10:24Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)
10:19"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
10:15Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
10:04Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
09:57Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
09:41В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
09:26ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
09:00Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа
09:00"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
08:45"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
08:30"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине
08:15"Убиты, уехали или сидят в тюрьме": Азаров рассказал про политику Киева
08:02Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС
08:00Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
07:45Ядерщик Владимир Кузнецов о том, почему России нельзя оставлять МАГАТЭ на ЗАЭС и серьезности угрозы
07:45Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
07:30Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
07:27Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето
Лента новостейМолния