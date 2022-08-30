https://ukraina.ru/20220830/1038244637.html
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран - 30.08.2022 Украина.ру
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
Богатые европейские государства, в частности Германия, отбирают газ у азиатских стран, при этом взвинчивая цены на энергоресурс до заоблачных высот, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в комментарии агентству "Прайм"
2022-08-30T10:04
2022-08-30T10:04
2022-08-30T10:04
новости
газ
европа
россия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/40/1033724037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f904bdaaab2dd641fc0507bfcaf20052.jpg
Эксперт отметил, что европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей перед отопительным периодом. Из-за этого без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, которые не могут платить за газ по заоблачным ценам перегретого рынка.Кроме того, европейские деловые партнеры откровенно "кидают" другие государства – в частности, Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore, которая теперь отказывается выполнять заключенные ранее с Дели контракты.Таким образом, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров", констатировал Юшков.Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.Дефицит топлива в Европе вызван тем, что США и Катар не смогут увеличить поставки газа ранее 2025 или даже 2030 года, а от российского "голубого топлива", которое на рынке ЕС до ввода санкций против РФ занимало около 40%, европейцы фактически сами отказались.
https://ukraina.ru/20220719/1036543771.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/40/1033724037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7eba0576866d84e2faa8c16a49c83e2c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газ, европа, россия, индия
Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
Богатые европейские государства, в частности Германия, отбирают газ у азиатских стран, при этом взвинчивая цены на энергоресурс до заоблачных высот, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в комментарии агентству "Прайм"
Эксперт отметил, что европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей перед отопительным периодом. Из-за этого без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, которые не могут платить за газ по заоблачным ценам перегретого рынка.
Кроме того, европейские деловые партнеры откровенно "кидают" другие государства – в частности, Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore, которая теперь отказывается выполнять заключенные ранее с Дели контракты.
Таким образом, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров", констатировал Юшков.
Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.
Дефицит топлива в Европе вызван тем, что США и Катар не смогут увеличить поставки газа ранее 2025 или даже 2030 года, а от российского "голубого топлива", которое на рынке ЕС до ввода санкций против РФ занимало около 40%, европейцы фактически сами отказались.