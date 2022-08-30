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Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран

Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран - 30.08.2022 Украина.ру

Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран

Богатые европейские государства, в частности Германия, отбирают газ у азиатских стран, при этом взвинчивая цены на энергоресурс до заоблачных высот, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в комментарии агентству "Прайм"

2022-08-30T10:04

2022-08-30T10:04

2022-08-30T10:04

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Эксперт отметил, что европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей перед отопительным периодом. Из-за этого без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, которые не могут платить за газ по заоблачным ценам перегретого рынка.Кроме того, европейские деловые партнеры откровенно "кидают" другие государства – в частности, Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore, которая теперь отказывается выполнять заключенные ранее с Дели контракты.Таким образом, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров", констатировал Юшков.Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.Дефицит топлива в Европе вызван тем, что США и Катар не смогут увеличить поставки газа ранее 2025 или даже 2030 года, а от российского "голубого топлива", которое на рынке ЕС до ввода санкций против РФ занимало около 40%, европейцы фактически сами отказались.

https://ukraina.ru/20220719/1036543771.html

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