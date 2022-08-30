"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
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"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине
"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине
Убийство Дарьи Дугиной – это критический момент для РФ, поэтому удар России по центрам принятия решений был бы разрушительным ответом для Украины, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-08-30T08:30
2022-08-30T08:30
новости
россия
украина
дарья дугина
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Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.По ее мнению, Россия должна была бить по центрам принятия решений на Украине раньше, когда были нанесены первые удары ВСУ по территории РФ - по Белгородской и Курской областям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html
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новости, россия, украина, дарья дугина
Новости, Россия, Украина, Дарья Дугина

"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине

08:30 30.08.2022
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Убийство Дарьи Дугиной – это критический момент для РФ, поэтому удар России по центрам принятия решений был бы разрушительным ответом для Украины, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Бой еще продолжается. Поэтому - критический момент настал. Этот момент, теракт, стал консолидирующим для нашего народа. И если за этим не последует жесткой реакции, удара по центрам принятия решений, будь они пустые, не пустые... Ликвидация определенных политических лиц. Это, конечно, был бы самый сильный деструктивный удар.
Виктория Федосова интервью
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее мнению, Россия должна была бить по центрам принятия решений на Украине раньше, когда были нанесены первые удары ВСУ по территории РФ - по Белгородской и Курской областям.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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