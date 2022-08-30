https://ukraina.ru/20220830/1038214815.html

"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине

"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине - 30.08.2022 Украина.ру

"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине

Убийство Дарьи Дугиной – это критический момент для РФ, поэтому удар России по центрам принятия решений был бы разрушительным ответом для Украины, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-08-30T08:30

2022-08-30T08:30

2022-08-30T08:30

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Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.По ее мнению, Россия должна была бить по центрам принятия решений на Украине раньше, когда были нанесены первые удары ВСУ по территории РФ - по Белгородской и Курской областям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, дарья дугина