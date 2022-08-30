https://ukraina.ru/20220830/1038211445.html

"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации

"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации - 30.08.2022 Украина.ру

"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации

России надо заканчивать спецоперацию на Украине и начинать операцию контртеррористическую. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:00

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армен гаспарян

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"В чем разница между ними? Контртеррористическая операция – ее целями становится высшее политическое руководство хутора. Пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет? Это могучее удовольствие на самом деле, они же этого больше всего боятся. Не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции", - сказал Гаспарян.По его словам, Россия теряет время в расчете на то, что руководство Украины "поумнеет".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, новости, армен гаспарян