"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации - 30.08.2022 Украина.ру
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"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации - 30.08.2022 Украина.ру
"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
России надо заканчивать спецоперацию на Украине и начинать операцию контртеррористическую. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T09:00
2022-08-30T09:00
россия
украина
новости
армен гаспарян
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"В чем разница между ними? Контртеррористическая операция – ее целями становится высшее политическое руководство хутора. Пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет? Это могучее удовольствие на самом деле, они же этого больше всего боятся. Не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции", - сказал Гаспарян.По его словам, Россия теряет время в расчете на то, что руководство Украины "поумнеет".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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россия, украина, новости, армен гаспарян
Россия, Украина, Новости, Армен Гаспарян

"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации

09:00 30.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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России надо заканчивать спецоперацию на Украине и начинать операцию контртеррористическую. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"В чем разница между ними? Контртеррористическая операция – ее целями становится высшее политическое руководство хутора. Пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет? Это могучее удовольствие на самом деле, они же этого больше всего боятся. Не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции", - сказал Гаспарян.
По его словам, Россия теряет время в расчете на то, что руководство Украины "поумнеет".

"Все организаторы геноцида русских на Донбассе, все отдававшие приказы на террористическую деятельность, должны быть "замочены". Другого варианта здесь нет – никакие разговоры, никакие увещевания ни к чему не приведут. Потому что следующее, что будет – они задолбят Запорожскую АЭС. И опять мы будем виноваты", - заверил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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