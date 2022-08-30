https://ukraina.ru/20220830/1038207699.html

Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться

Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться - 30.08.2022 Украина.ру

Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться

У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, поставки которой киевскому режиму на днях были обещаны министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-30T04:30

2022-08-30T04:30

2022-08-30T04:30

новости

юрий кнутов

ракеты

анналена бербок

пво

киевский режим

спецоперация

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Он уточнил, что Iris-T оснащён доработанными ракетыми "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. Киевский режим будет использовать его для борьбы с российскими вертолётами и штурмовиками, однако его главной задачей будет борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".Эксперт указал, что у российской армии есть противорадиолокационные ракеты для борьбы с подобными системами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037968774.html

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2022

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новости, юрий кнутов, ракеты, анналена бербок, пво, киевский режим, спецоперация