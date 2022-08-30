Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться - 30.08.2022 Украина.ру
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Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться - 30.08.2022 Украина.ру
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться
У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, поставки которой киевскому режиму на днях были обещаны министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-30T04:30
2022-08-30T04:30
новости
юрий кнутов
ракеты
анналена бербок
пво
киевский режим
спецоперация
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Он уточнил, что Iris-T оснащён доработанными ракетыми "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. Киевский режим будет использовать его для борьбы с российскими вертолётами и штурмовиками, однако его главной задачей будет борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".Эксперт указал, что у российской армии есть противорадиолокационные ракеты для борьбы с подобными системами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, ракеты, анналена бербок, пво, киевский режим, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, ракеты, Анналена Бербок, ПВО, киевский режим, Спецоперация

Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться

04:30 30.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashinaIRIS-T
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
Читать в
У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, поставки которой киевскому режиму на днях были обещаны министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру
Он уточнил, что Iris-T оснащён доработанными ракетыми "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. Киевский режим будет использовать его для борьбы с российскими вертолётами и штурмовиками, однако его главной задачей будет борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Придётся бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Эксперт указал, что у российской армии есть противорадиолокационные ракеты для борьбы с подобными системами.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Зеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
22 августа, 19:40
Канада и Германию продолжат поддерживать Украину Правительства Германии и Канады продолжат поддерживать Украину во всех аспектах. Об этом заявили 22 августа канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе совместной пресс-конференции.
 
НовостиЮрий КнутовракетыАнналена БербокПВОкиевский режимСпецоперация
 
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