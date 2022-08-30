https://ukraina.ru/20220830/1038207699.html
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться - 30.08.2022 Украина.ру
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться
У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, поставки которой киевскому режиму на днях были обещаны министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-30T04:30
2022-08-30T04:30
2022-08-30T04:30
новости
юрий кнутов
ракеты
анналена бербок
пво
киевский режим
спецоперация
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Он уточнил, что Iris-T оснащён доработанными ракетыми "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. Киевский режим будет использовать его для борьбы с российскими вертолётами и штурмовиками, однако его главной задачей будет борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".Эксперт указал, что у российской армии есть противорадиолокационные ракеты для борьбы с подобными системами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037968774.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, ракеты, анналена бербок, пво, киевский режим, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, ракеты, Анналена Бербок, ПВО, киевский режим, Спецоперация
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться
У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, поставки которой киевскому режиму на днях были обещаны министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру