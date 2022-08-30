"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038201606.html
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление - 30.08.2022 Украина.ру
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление
Попытка наступления ВСУ на Херсон действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T04:00
2022-08-30T04:00
новости
спецоперация
юрий кнутов
херсонская область
контрнаступление
всу
разведка
аэродромы
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
Он уточнил, что для наступления ВСУ собрали большую группировку личного состава с бронетехникой, рассредоточенной среди мирного населения.Кроме того, силовики киевского режима разместили авиацию по аэродромам, которые находятся не так далеко от выбранного ими направления главного удара на Херсон, рассказал Кнутов.Эксперт добавил, что консультировался с людьми из Донбасса, подтвердившими ему вышеуказанное.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, юрий кнутов, херсонская область, контрнаступление, всу, разведка, аэродромы, потери всу
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Херсонская область, контрнаступление, ВСУ, разведка, аэродромы, потери ВСУ

"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление

04:00 30.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Попытка наступления ВСУ на Херсон действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он уточнил, что для наступления ВСУ собрали большую группировку личного состава с бронетехникой, рассредоточенной среди мирного населения.
ВСУ артиллерия CAESAR
25 августа, 08:39
"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на ХерсонУкраинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом на днях рассказал военнослужащий ВСУ, передает Страна.ua
Кроме того, силовики киевского режима разместили авиацию по аэродромам, которые находятся не так далеко от выбранного ими направления главного удара на Херсон, рассказал Кнутов.

Но наша разведка работает. Мы обнаружили концентрацию сил противника. Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьёзные. Удар по аэродромам – это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Эксперт добавил, что консультировался с людьми из Донбасса, подтвердившими ему вышеуказанное.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовХерсонская областьконтрнаступлениеВСУразведкааэродромыпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину
06:30Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться
06:15"Было бы желание": Федосова объяснила, что надо было сделать РФ с самого начала СВО
06:00"Давай, иди, шуруй!": Гаспарян отреагировал на планы Зеленского вернуть Крым
05:45"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС
05:30Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты
05:15"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной
05:00Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры
04:45"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной
04:30Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним бороться
04:15"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM
04:10"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине
04:05Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине
04:00"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление
19:55"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
19:31В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины
19:07Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации
19:00Повреждение Запорожской АЭС, эскалация на Херсонщине. Итоги 29 августа
18:38Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на Украину
18:30Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию
Лента новостейМолния