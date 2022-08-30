https://ukraina.ru/20220830/1038201606.html

"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление

"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление - 30.08.2022 Украина.ру

"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление

Попытка наступления ВСУ на Херсон действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T04:00

2022-08-30T04:00

2022-08-30T04:00

новости

спецоперация

юрий кнутов

херсонская область

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всу

разведка

аэродромы

потери всу

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Он уточнил, что для наступления ВСУ собрали большую группировку личного состава с бронетехникой, рассредоточенной среди мирного населения.Кроме того, силовики киевского режима разместили авиацию по аэродромам, которые находятся не так далеко от выбранного ими направления главного удара на Херсон, рассказал Кнутов.Эксперт добавил, что консультировался с людьми из Донбасса, подтвердившими ему вышеуказанное.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, юрий кнутов, херсонская область, контрнаступление, всу, разведка, аэродромы, потери всу