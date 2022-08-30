https://ukraina.ru/20220830/1038201606.html
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление - 30.08.2022 Украина.ру
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление
Попытка наступления ВСУ на Херсон действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T04:00
2022-08-30T04:00
2022-08-30T04:00
новости
спецоперация
юрий кнутов
херсонская область
контрнаступление
всу
разведка
аэродромы
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
Он уточнил, что для наступления ВСУ собрали большую группировку личного состава с бронетехникой, рассредоточенной среди мирного населения.Кроме того, силовики киевского режима разместили авиацию по аэродромам, которые находятся не так далеко от выбранного ими направления главного удара на Херсон, рассказал Кнутов.Эксперт добавил, что консультировался с людьми из Донбасса, подтвердившими ему вышеуказанное.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, херсонская область, контрнаступление, всу, разведка, аэродромы, потери всу
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Херсонская область, контрнаступление, ВСУ, разведка, аэродромы, потери ВСУ
"Превентивная мера": эксперт описал, как Россия не дает Украине даже сымитировать контрнаступление
Попытка наступления ВСУ на Херсон действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру