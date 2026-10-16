Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 16 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-16T04:20
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украина.ру
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лнр
сочи
северный кавказ
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 октября и в ночь на 16 октября объявлялась в Ставропольском крае, по всему Северному Кавказу, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Московской, Калужской областях, в ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Нижегородской, Курской, Московской, Калужской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Саратовской, Белгородской, Ростовской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Ленинградской, Псковской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Орловской, Брянской, Запорожской областях*, в ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Новгородской, Херсонской областях*, в ДНР, в Мордовии.(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 15 октября и в ночь на 16 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:43 мск), Сочи (20:54 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево (23:42 мск), Череповец, Ярославль (0:30 мск), Тамбов (0:56 мск), Пензы, Саратова (1:54 мск), Нижнего Новгорода (2:42 мск), Пскова (2:44 мск), Саранска (3:03 мск), Ульяновска (3:51 мск).К этому часу ограничения на полёты в аэропорту Сочи сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261016/pod-moskvoy-za-poltora-chasa-sbili-59-bpla-trevoga-vo-vsm-regione-zakryty-aeroporty-1083845212.html
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сочи
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украина.ру, россия, лнр, сочи, северный кавказ, ставропольский край, ростовская область, волгоградская область, брянская область, московская область, калужская область, крым, нижегородская область, курская область, тверь, смоленск, саратовская область, белгородская область, ярославль, ивановская область, ленинградская область, псков, воронежская область, рязанская область, липецк, запорожская область, херсонская область, самара, орловская область, пенза, внуково, домодедово, шереметьево, череповец, ярославль, нижний новгород, саранск, росавиация, аэропорт, аэропорты, сво, пво, спецоперация, угроза, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:20 16.10.2026 (обновлено: 04:23 16.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 16 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 октября и в ночь на 16 октября объявлялась в Ставропольском крае, по всему Северному Кавказу, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Московской, Калужской областях, в ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Нижегородской, Курской, Московской, Калужской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Саратовской, Белгородской, Ростовской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Ленинградской, Псковской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Орловской, Брянской, Запорожской областях*, в ЛНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Новгородской, Херсонской областях*, в ДНР, в Мордовии.
(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
01:20
Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропортыСилы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 59 украинских беспилотника. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 16 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 15 октября и в ночь на 16 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:43 мск), Сочи (20:54 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево (23:42 мск), Череповец, Ярославль (0:30 мск), Тамбов (0:56 мск), Пензы, Саратова (1:54 мск), Нижнего Новгорода (2:42 мск), Пскова (2:44 мск), Саранска (3:03 мск), Ульяновска (3:51 мск).
К этому часу ограничения на полёты в аэропорту Сочи сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246.
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