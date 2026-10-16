https://ukraina.ru/20261016/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083845799.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 16 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-16T04:20

2026-10-16T04:20

2026-10-16T04:23

украина.ру

россия

лнр

сочи

северный кавказ

ставропольский край

ростовская область

волгоградская область

брянская область

московская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 октября и в ночь на 16 октября объявлялась в Ставропольском крае, по всему Северному Кавказу, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Московской, Калужской областях, в ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Нижегородской, Курской, Московской, Калужской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Саратовской, Белгородской, Ростовской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Ленинградской, Псковской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Орловской, Брянской, Запорожской областях*, в ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Новгородской, Херсонской областях*, в ДНР, в Мордовии.(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 15 октября и в ночь на 16 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:43 мск), Сочи (20:54 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево (23:42 мск), Череповец, Ярославль (0:30 мск), Тамбов (0:56 мск), Пензы, Саратова (1:54 мск), Нижнего Новгорода (2:42 мск), Пскова (2:44 мск), Саранска (3:03 мск), Ульяновска (3:51 мск).К этому часу ограничения на полёты в аэропорту Сочи сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261016/pod-moskvoy-za-poltora-chasa-sbili-59-bpla-trevoga-vo-vsm-regione-zakryty-aeroporty-1083845212.html

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лнр

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северный кавказ

ставропольский край

ростовская область

волгоградская область

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