https://ukraina.ru/20261016/lutsk-lishayut-sveta-i-vody-oblomki-yakoby-sbitoy-reaktivnoy-gerani-1083846109.html

Луцк лишают света и воды "обломки" якобы сбитой реактивной "Герани"

Луцк лишают света и воды "обломки" якобы сбитой реактивной "Герани" - 16.10.2026 Украина.ру

Луцк лишают света и воды "обломки" якобы сбитой реактивной "Герани"

В Луцке были слышны звуки взрывов, в городе начались перебои с обеспечение электроэнергией и водой. Об этом в ночь на 16 августа заявил глава администрации Волынской области Роман Романюк

2026-10-16T04:54

2026-10-16T04:54

2026-10-16T04:59

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Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что в Луцке, а также в Ивано-Франковске и Ровно, неоднократно были слышны взрывы.По словам Романюка, ещё вечером над Волынской областью были замечены три реактивных российских беспилотника. Все они якобы сбиты, однако обломки одного из них повредили линии электропередачи в Луцке. В результате в городе начались перебои с обеспечением электроэнергией и водой.Местные источники позже писали о новых взрывах в городе.По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, некоторые российские "Герани-5", задействованные сегодня в ударах по Западной Украине, развивали скорость 700–800 км/ч. Это уже сопоставимо со скоростями некоторых российских крылатых ракет воздушного базирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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