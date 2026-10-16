Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины - 15.10.2026 Украина.ру
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Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины
Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины - 15.10.2026 Украина.ру
Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины
Наши войска вышли к границе Сумского леса, бои за Хотень завершились, а от некоторых точек российского плацдарма до Сум — 20 километров. Украина не может бросить город как маловажный населённый пункт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-16T04:30
2026-10-15T18:05
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Отвечая на вопрос об оперативной обстановке в Сумской области в полосе наступления группировки "Север", эксперт объяснил, почему Сумы — ключевой пункт для обороны ВСУ.Анпилогов сообщил, что российские войска вышли к границе Сумского леса. "Наши войска вышли к границе так называемого Сумского леса. Завершились серьёзные бои за населённый пункт Хотень", — пояснил эксперт.По его словам, расстояние от некоторых точек российского плацдарма до областного центра — 20 км, и это радиус действия FPV-дрона. "В целом расстояние от некоторых точек нашего сумского плацдарма до областного центра 20 км. Это радиус действия FPV-дрона. Военная логистика противника в районе Сум контролируется нами", — отметил Анпилогов.Эксперт подчеркнул, что Украина не может бросить Сумы как маловажный населённый пункт. Если Сумы будут потеряны, то вся оборона на северо-востоке Украины рассыплется.Потеря Сум затруднит переброску украинских войск, которую надо будет проводить не вдоль границы, а через тыловые дороги, то есть Прилуки или Ромны, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины

04:30 16.10.2026
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
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Наши войска вышли к границе Сумского леса, бои за Хотень завершились, а от некоторых точек российского плацдарма до Сум — 20 километров. Украина не может бросить город как маловажный населённый пункт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос об оперативной обстановке в Сумской области в полосе наступления группировки "Север", эксперт объяснил, почему Сумы — ключевой пункт для обороны ВСУ.
Анпилогов сообщил, что российские войска вышли к границе Сумского леса. "Наши войска вышли к границе так называемого Сумского леса. Завершились серьёзные бои за населённый пункт Хотень", — пояснил эксперт.
По его словам, расстояние от некоторых точек российского плацдарма до областного центра — 20 км, и это радиус действия FPV-дрона.
"В целом расстояние от некоторых точек нашего сумского плацдарма до областного центра 20 км. Это радиус действия FPV-дрона. Военная логистика противника в районе Сум контролируется нами", — отметил Анпилогов.
Эксперт подчеркнул, что Украина не может бросить Сумы как маловажный населённый пункт. Если Сумы будут потеряны, то вся оборона на северо-востоке Украины рассыплется.
Потеря Сум затруднит переброску украинских войск, которую надо будет проводить не вдоль границы, а через тыловые дороги, то есть Прилуки или Ромны, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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