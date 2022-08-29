https://ukraina.ru/20220829/1038233652.html

Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы

Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы - 29.08.2022 Украина.ру

Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы

Владимир Зеленский предложил европейским политикам и бизнесменам Украину в качестве гаранта энергетической безопасности Европы. Об этом он 29 августа заявил на конференции "Нефть и газ шельфа северных морей", его выступление транслировалось в интернете

2022-08-29T17:11

2022-08-29T17:11

2022-08-29T17:11

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На Украине на границе с Евросоюзом находится система газохранилищ емкостью более 30 млрд кубометров. Зеленский предложил соседям хранить их газ в украинских хранилищах, так как стране не хватает топлива на зиму. 3 млрд кубометров газа пригодились бы киевским властям, а 12 млрд кубометров - просто хранились бы для обеспечения безопасности Европы.Зеленский призвал бизнесменов вкладываться в добычу газа на Украине. По его словам, украинский газ был бы полезен Европе. Кроме этого, Зеленский объявил о намерениях увеличить экспорт дешевой электроэнергии.

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новости, владимир зеленский, инвестиции, магатэ, запорожская аэс