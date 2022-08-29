Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы
Владимир Зеленский предложил европейским политикам и бизнесменам Украину в качестве гаранта энергетической безопасности Европы. Об этом он 29 августа заявил на конференции "Нефть и газ шельфа северных морей", его выступление транслировалось в интернете
"Украина может стать – и, я в это верю, станет – одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете не допустить никогда больше подобных ценовых кризисов", - сказал Зеленский.
На Украине на границе с Евросоюзом находится система газохранилищ емкостью более 30 млрд кубометров. Зеленский предложил соседям хранить их газ в украинских хранилищах, так как стране не хватает топлива на зиму. 3 млрд кубометров газа пригодились бы киевским властям, а 12 млрд кубометров - просто хранились бы для обеспечения безопасности Европы.
Зеленский призвал бизнесменов вкладываться в добычу газа на Украине. По его словам, украинский газ был бы полезен Европе. Кроме этого, Зеленский объявил о намерениях увеличить экспорт дешевой электроэнергии.
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