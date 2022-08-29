Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы - 29.08.2022 Украина.ру
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Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы
Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы - 29.08.2022 Украина.ру
Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы
Владимир Зеленский предложил европейским политикам и бизнесменам Украину в качестве гаранта энергетической безопасности Европы. Об этом он 29 августа заявил на конференции "Нефть и газ шельфа северных морей", его выступление транслировалось в интернете
2022-08-29T17:11
2022-08-29T17:11
новости
владимир зеленский
инвестиции
магатэ
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На Украине на границе с Евросоюзом находится система газохранилищ емкостью более 30 млрд кубометров. Зеленский предложил соседям хранить их газ в украинских хранилищах, так как стране не хватает топлива на зиму. 3 млрд кубометров газа пригодились бы киевским властям, а 12 млрд кубометров - просто хранились бы для обеспечения безопасности Европы.Зеленский призвал бизнесменов вкладываться в добычу газа на Украине. По его словам, украинский газ был бы полезен Европе. Кроме этого, Зеленский объявил о намерениях увеличить экспорт дешевой электроэнергии.
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новости, владимир зеленский, инвестиции, магатэ, запорожская аэс
Новости, Владимир Зеленский, инвестиции, магатэ, Запорожская АЭС

Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности Европы

17:11 29.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский предложил европейским политикам и бизнесменам Украину в качестве гаранта энергетической безопасности Европы. Об этом он 29 августа заявил на конференции "Нефть и газ шельфа северных морей", его выступление транслировалось в интернете
"Украина может стать – и, я в это верю, станет – одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете не допустить никогда больше подобных ценовых кризисов", - сказал Зеленский.
На Украине на границе с Евросоюзом находится система газохранилищ емкостью более 30 млрд кубометров. Зеленский предложил соседям хранить их газ в украинских хранилищах, так как стране не хватает топлива на зиму. 3 млрд кубометров газа пригодились бы киевским властям, а 12 млрд кубометров - просто хранились бы для обеспечения безопасности Европы.
Зеленский призвал бизнесменов вкладываться в добычу газа на Украине. По его словам, украинский газ был бы полезен Европе. Кроме этого, Зеленский объявил о намерениях увеличить экспорт дешевой электроэнергии.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
08:28
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмомОбстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинскими военными являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции –ложны, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
 
НовостиВладимир ЗеленскийинвестициимагатэЗапорожская АЭС
 
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