https://ukraina.ru/20220829/1038233245.html
В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы - 29.08.2022 Украина.ру
В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
Большинство реформ в области правопорядка на Украине не были доведены до конца, поэтому эта страна стала одним из крупнейших криминальных анклавов в Европе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. Об этом 29 августа передает "Российская газета"
2022-08-29T17:10
2022-08-29T17:10
2022-08-29T17:10
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Также он заметил, что с начала СВО значительно снизился поток наркотиков с Украины в Россию.По словам Гребенкина, одной из задач спецоперации является декриминализация украинской общественной среды.На днях пресс-служба прокуратуры Киева сообщила о том, что ведомство объявило подозрение местной жительнице, которая снимала порно с участием своих несовершеннолетних детей.Также в конце недели сообщалось об обострении противостояния криминальных кланов Днепра (Днепропетровска).В интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Государственной Думы восьмого созыва Олег Матвейчев объяснил, что украинский криминал угрожает и благосостоянию Европы, куда бесконтрольно выехали миллионы украинцев. "В Европе начнутся условные преддевяностые годы, потому что девяностые им еще предстоят", считает он.
https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, криминал, совбез, украина
В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
Большинство реформ в области правопорядка на Украине не были доведены до конца, поэтому эта страна стала одним из крупнейших криминальных анклавов в Европе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. Об этом 29 августа передает "Российская газета"
Следует отметить, что в последние годы в результате многочисленных реформ по западному образцу в сфере правопорядка, к слову, так и не доведенных до конца, тотальной коррупции на всех уровнях власти и разгула организованной преступности Украина превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы.
Также он заметил, что с начала СВО значительно снизился поток наркотиков с Украины в Россию.
По словам Гребенкина, одной из задач спецоперации является декриминализация украинской общественной среды.
На днях пресс-служба прокуратуры Киева сообщила о том, что ведомство объявило подозрение местной жительнице, которая снимала порно с участием своих несовершеннолетних детей.
Также в конце недели сообщалось об обострении противостояния криминальных кланов Днепра (Днепропетровска).
В интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Государственной Думы восьмого созыва Олег Матвейчев объяснил, что украинский криминал угрожает и благосостоянию Европы, куда бесконтрольно выехали миллионы украинцев. "В Европе начнутся условные преддевяностые годы, потому что девяностые им еще предстоят", считает он.