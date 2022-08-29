https://ukraina.ru/20220829/1038233245.html

В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы - 29.08.2022 Украина.ру

В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

Большинство реформ в области правопорядка на Украине не были доведены до конца, поэтому эта страна стала одним из крупнейших криминальных анклавов в Европе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. Об этом 29 августа передает "Российская газета"

2022-08-29T17:10

2022-08-29T17:10

2022-08-29T17:10

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Также он заметил, что с начала СВО значительно снизился поток наркотиков с Украины в Россию.По словам Гребенкина, одной из задач спецоперации является декриминализация украинской общественной среды.На днях пресс-служба прокуратуры Киева сообщила о том, что ведомство объявило подозрение местной жительнице, которая снимала порно с участием своих несовершеннолетних детей.Также в конце недели сообщалось об обострении противостояния криминальных кланов Днепра (Днепропетровска).В интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Государственной Думы восьмого созыва Олег Матвейчев объяснил, что украинский криминал угрожает и благосостоянию Европы, куда бесконтрольно выехали миллионы украинцев. "В Европе начнутся условные преддевяностые годы, потому что девяностые им еще предстоят", считает он.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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