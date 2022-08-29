"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
В Государственное бюро расследований прокомментировали обвинение против одиозного украинского генерала Сергея Кривоноса по факту хищения имущества аэропорта "Жуляны" в Киеве в первые дни СВО. Комментарий опубликовала пресс-служба ведомства 29 августа
Очень важно проверять факты перед тем, как распространять "зраду" (предательство – ред.) вроде "против генерала возбудили дело за защиту аэропорта". ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне.
В ведомстве подчеркнули, что открыто уголовное производство по факту хищения имущества киевского аэродрома.
ГБР выясняет обоснование изъятия военным транспортных средств аэропорта и правомерности приказа о повреждении взлётно-посадочных полос.
Кривонос известен своей критикой в адрес армейского командования ВСУ и правительства Украины.
Так, в начале августа он заявил, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал армии Валерий Залужный скован в своих действиях и объяснил неудачи кадровых решений в украинской армии.
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