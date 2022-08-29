https://ukraina.ru/20220829/1038224455.html

"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса

"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса - 29.08.2022 Украина.ру

"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса

В Государственное бюро расследований прокомментировали обвинение против одиозного украинского генерала Сергея Кривоноса по факту хищения имущества аэропорта "Жуляны" в Киеве в первые дни СВО. Комментарий опубликовала пресс-служба ведомства 29 августа

2022-08-29T15:39

2022-08-29T15:39

2022-08-29T15:39

новости

кривонос

аэропорт

гбр

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В ведомстве подчеркнули, что открыто уголовное производство по факту хищения имущества киевского аэродрома.ГБР выясняет обоснование изъятия военным транспортных средств аэропорта и правомерности приказа о повреждении взлётно-посадочных полос.Кривонос известен своей критикой в адрес армейского командования ВСУ и правительства Украины.Так, в начале августа он заявил, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал армии Валерий Залужный скован в своих действиях и объяснил неудачи кадровых решений в украинской армии.

https://ukraina.ru/20220829/1038203903.html

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новости, кривонос, аэропорт, гбр