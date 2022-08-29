"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса - 29.08.2022 Украина.ру
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"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса
"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса - 29.08.2022 Украина.ру
"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса
В Государственное бюро расследований прокомментировали обвинение против одиозного украинского генерала Сергея Кривоноса по факту хищения имущества аэропорта "Жуляны" в Киеве в первые дни СВО. Комментарий опубликовала пресс-служба ведомства 29 августа
2022-08-29T15:39
2022-08-29T15:39
новости
кривонос
аэропорт
гбр
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В ведомстве подчеркнули, что открыто уголовное производство по факту хищения имущества киевского аэродрома.ГБР выясняет обоснование изъятия военным транспортных средств аэропорта и правомерности приказа о повреждении взлётно-посадочных полос.Кривонос известен своей критикой в адрес армейского командования ВСУ и правительства Украины.Так, в начале августа он заявил, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал армии Валерий Залужный скован в своих действиях и объяснил неудачи кадровых решений в украинской армии.
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Украина.ру
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новости, кривонос, аэропорт, гбр
Новости, Кривонос, аэропорт, ГБР

"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса

15:39 29.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Читать в
В Государственное бюро расследований прокомментировали обвинение против одиозного украинского генерала Сергея Кривоноса по факту хищения имущества аэропорта "Жуляны" в Киеве в первые дни СВО. Комментарий опубликовала пресс-служба ведомства 29 августа
Очень важно проверять факты перед тем, как распространять "зраду" (предательство – ред.) вроде "против генерала возбудили дело за защиту аэропорта". ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне.
В ведомстве подчеркнули, что открыто уголовное производство по факту хищения имущества киевского аэродрома.
ГБР выясняет обоснование изъятия военным транспортных средств аэропорта и правомерности приказа о повреждении взлётно-посадочных полос.
Кривонос известен своей критикой в адрес армейского командования ВСУ и правительства Украины.
Так, в начале августа он заявил, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал армии Валерий Залужный скован в своих действиях и объяснил неудачи кадровых решений в украинской армии.
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
10:15
Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августаВ ночь на 29 августа ВСУ обстреляли Энергодар, вызвав пожар. Ряд источников на Украине заявил об убийстве нардепа Алексея Ковалёва. Госбюро расследований начало собирать компромат на бывшего замначальника Сил специальных операций Максима Кривоноса
 
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