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Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов

Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов - 29.08.2022 Украина.ру

Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов

Фильм "Кроткая", снятый украинским режиссером Натальей Князевой, попал в скандал из-за того, что был опубликован в номинации "Русский след" в программе Московского международного кинофестиваля-2022. Об этом 29 августа сообщает УНН

2022-08-29T15:01

2022-08-29T15:01

2022-08-29T15:01

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Уточняется, что в создании фильма участвовал кинооператор, соучредитель киностудии Cinemastudio Сергей Колбинев, который является членом Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ). Одесское отделение организации потребовало исключить его.Еще одним фактором, разозлившим одесских кинематографистов стал тот факт, что президентом кинофестиваля является режиссер Никита Михалков."Кроткая" – новая экранизация одноименного произведения русского писателя Федора Достоевского, снятая в Одессе."В экранизации фантастического рассказа Ф.М.Достоевского "Кроткая" режиссер обнаруживает проведение психологического сеанса героя с самим собой, в результате которого происходит исцеление души — выявление его внутренней правды. Как перейти от своей правды, направленной на выживание, к нетленному закону истины — любви?", сказано в релизе фильма.

https://ukraina.ru/20220823/1037973092.html

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