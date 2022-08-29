https://ukraina.ru/20220829/1038222595.html
Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов
Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов - 29.08.2022 Украина.ру
Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов
Фильм "Кроткая", снятый украинским режиссером Натальей Князевой, попал в скандал из-за того, что был опубликован в номинации "Русский след" в программе Московского международного кинофестиваля-2022. Об этом 29 августа сообщает УНН
2022-08-29T15:01
2022-08-29T15:01
2022-08-29T15:01
новости
кино
кинофестивали
одесса
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038222479_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_d099b29d0484db4966e2e7f39302f2c6.jpg
Уточняется, что в создании фильма участвовал кинооператор, соучредитель киностудии Cinemastudio Сергей Колбинев, который является членом Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ). Одесское отделение организации потребовало исключить его.Еще одним фактором, разозлившим одесских кинематографистов стал тот факт, что президентом кинофестиваля является режиссер Никита Михалков."Кроткая" – новая экранизация одноименного произведения русского писателя Федора Достоевского, снятая в Одессе."В экранизации фантастического рассказа Ф.М.Достоевского "Кроткая" режиссер обнаруживает проведение психологического сеанса героя с самим собой, в результате которого происходит исцеление души — выявление его внутренней правды. Как перейти от своей правды, направленной на выживание, к нетленному закону истины — любви?", сказано в релизе фильма.
https://ukraina.ru/20220823/1037973092.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038222479_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_98722a347974765aa274d929b084e78a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кино, кинофестивали, одесса, москва
Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов
Фильм "Кроткая", снятый украинским режиссером Натальей Князевой, попал в скандал из-за того, что был опубликован в номинации "Русский след" в программе Московского международного кинофестиваля-2022. Об этом 29 августа сообщает УНН
Уточняется, что в создании фильма участвовал кинооператор, соучредитель киностудии Cinemastudio Сергей Колбинев, который является членом Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ). Одесское отделение организации потребовало исключить его.
На том мы настаиваем, что одесские кинематографисты, чья славная истории и чьи лучшие экранные произведения заслуженно вошли в сокровищницу национального и зарубежного киноискусства – глубоко возмущены предательским поведением господина Сергея Колбинева и категорически настаивают на невозможности пребывать с ним, как минимум, в одном творческом пространстве.
Еще одним фактором, разозлившим одесских кинематографистов стал тот факт, что президентом кинофестиваля является режиссер Никита Михалков.
"Кроткая" – новая экранизация одноименного произведения русского писателя Федора Достоевского, снятая в Одессе.
"В экранизации фантастического рассказа Ф.М.Достоевского "Кроткая" режиссер обнаруживает проведение психологического сеанса героя с самим собой, в результате которого происходит исцеление души — выявление его внутренней правды. Как перейти от своей правды, направленной на выживание, к нетленному закону истины — любви?", сказано в релизе фильма.