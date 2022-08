https://ukraina.ru/20220829/1038218372.html

Украина паникует вместе с Западом. Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС

Украина паникует вместе с Западом. Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС, часть представителей организация планирует оставить на станции на постоянной основе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с Генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», — написал дипломат в своём Telegram-канале. По его данным, делегация состоит из «примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью». В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН. Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины.Не прошло и полгода«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — объявил в Twitter генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рано утром 29 августа.По информации газеты The New York Times, на Украину отправляются 13 экспертов, американцев и британцев среди них нет, зато есть представители дружественных Киеву Польши и Литвы, а также Франции, Италии, Албании, Северной Македонии, Иордании, Мексики и близких союзников РФ в лице Китая и Сербии.Ранее издание The Wall Street Journal написало со ссылкой на участников переговоров о визите миссии МАГАТЭ, что эксперты могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование.В свою очередь источники агентства Bloomberg сообщили, что изначально в планы экспертов входила только проверка того, что «запасы обогащённого урана не пропали с Запорожской АЭС». Однако позже было принято решение включить в состав миссии не только экспертов-атомщиков, но и эксперты по безопасности, что, как утверждало агентство, позволило бы МАГАТЭ провести экспертно-медицинскую оценку обстрела станции, которая может быть использована для привлечения атаковавших к ответственности.В то же время Международное агентство по атомной энергии вряд ли будет заниматься установлением виновных в обстрелах АЭС — на это у МАГАТЭ нет ни мандата, ни желания. После того, как Запорожская станция перешла под контроль российских военных во избежание провокаций националистов — функционирование объекта как и прежде обеспечивает персонал украинского оператора «Энергоатом», — МАГАТЭ не выступало с критикой или осуждением в адрес РФ за проведение военной спецоперации. Руководство Агентства волновало главным образом прекращение дистанционной передачи данных со станции в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с 30 мая (тем не менее, Агентство в курсе обстановки на объекте — РФ регулярно направляет в Секретариат МАГАТЭ информационные бюллетени с подробным изложением текущей ситуации и всех инцидентов). Так что главная задача отправившейся на Украину миссии заключается в оценке общего состояния Запорожской АЭС, её систем и радиационной обстановки внутри и вокруг. То есть эксперты будут выполнять исключительно свои профессиональные обязанности, следовать чётко должностной инструкции.«Я думаю, главной задачей организации будет убедиться в том, что эксплуатация АЭС продолжается с применением всех имеющихся нормативов: что персонал сменяется вовремя, что ничто не указывает на планы по выводу электростанции из строя. Кроме того, МАГАТЭ может сделать вывод, что дальнейшая эксплуатация АЭС небезопасна и дать соответствующие рекомендации. Задача МАГАТЭ — обеспечить независимую, верифицированную информацию. Визит организации в Чернобыль после ухода российских вооружённых сил позволил продемонстрировать, что ничего страшного там не происходило, что не было проблем с точки зрения атомной безопасности», — объяснил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.МАГАТЭ на Украине никто не ждалНынешняя международная миссия МАГАТЭ, наверно, с полным правом может претендовать на звание самой долгожданной: план поездки Агентство и Россия согласовали ещё 3 июня, но тогда помешал Департамент безопасности Секретариата ООН. Кроме того, руководство «Энергоатома» прямым текстом заявило, что не желает видеть миссию во главе с Гросси на станции.«"Энергоатом" противится визиту делегатов из МАГАТЭ. Почему? Потому что этот визит, как утверждают украинцы, "придаст легитимности российскому присутствию". Мы видим, до какого абсурда дошла ситуация, но она становится всё более трагичной. Ядерная катастрофа в Запорожье может серьёзно угрожать значительной части Европы. Проверка МАГАТЭ сейчас, вероятно, жизненно важна, особенно если повреждена целостность самой АЭС. Но Киеву важнее не допустить "российской легитимности", что тоже абсурдно, поскольку МАГАТЭ не может никоим образом придать легитимности российской операции. Это всё равно что запрещать "Красному кресту" контактировать с противником», — отмечает хорватская газета Advance.И вот 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и МАГАТЭ получили и от Москвы, и от Киева гарантии безопасности для посещения поездки на Запорожскую АЭС.На самом деле экспертов Международного агентства по атомной энергии там ждали гораздо дольше — безопасность этой АЭС МАГАТЭ не проверяла целых 16 лет, и визит миссии запланировали ещё до начала военной спецоперации РФ на Украине, провести её собирались в срок до 5 сентября. Так что пока всё идёт по плану.Гарантии обеими сторонами предоставлены, эксперты уже в пути, однако далеко не факт, что миссия состоится — власти региона допускают, что Киев может всё сорвать.«Мы готовы к приёму миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию, чтобы они могли оценить реальную ситуацию, осмотреть места прилетов и убедиться, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, что на станции не размещено оружие, тем более, тяжёлое. Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить режим тишины на время пребывания миссии. Думаю, киевский режим сделает всё, найдёт любой предлог, чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать. Украине этот визит не выгоден — нечем будет спекулировать», — заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что украинская сторона твердит о «захвате Россией АЭС», но при этом препятствует доступу на объект международных экспертов (которые могли бы этот факт подтвердить).«У Зеленского и его команды паника. Ведь если инспекция МАГАТЭ приедет, то весь мир узнает, кто обстреливает станцию, почему там в украинский период проводились запрещённые эксперименты, и как жители Запорожской области стремятся, чтобы регион вошёл в состав России», — заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в преддверии визита экспертов интенсивность обстрелов украинскими войсками мирных кварталов города Энергодар, где проживают многие сотрудники АЭС, и территории атомной станции за неделю выросла на 70%: если в период с 15 по 21 августа зафиксировано 23 обстрела, то с 22 по 28 августа — уже 38. Таким образом, объясняет Рогов, ВСУ пытаются продемонстрировать опасность района, дескать, может, миссия МАГАТЭ откажется от поездки, не желая рисковать.В частности, в результате обстрела ВСУ 27 августа 4 снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо, а ещё несколько боеприпасов разорвалось рядом с сухим хранилищем отработанного ядерного топлива и спецкорпуса №2, где находятся узел хранения свежего ядерного топлива компании ТВЭЛ и хранилище твёрдых радиоактивных отходов. На следующий день российские военнослужащие сбили над территорией АЭС беспилотник-камикадзе ВСУ американского производства, установленной целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива, о чём говорит траектория полёта барражирующего боеприпаса.Запад тоже не рад атомным ревизорамНервничает Киев, нервничают и его западные старшие товарищи. На фоне объявления, что миссия МАГАТЭ вот-вот прибудет на Запорожскую АЭС — западные СМИ наперебой начали рассказывать, как Россия якобы создаёт угрозу ядерной катастрофы, как мешает проведению проверок на станции, как жестоко обращается с украинским персоналом и прочее, прочее.Так, телеканал «Дождь»*, после признания в РФ иноагентом перебравшийся в Латвию, утверждает, что российские военные избивают сотрудников станции и практически под дулом автомата заставляют работать в реакторной зоне. «И пытают, и избивают, люди с поломанной психикой возвращаются», — рисует страшилки руководитель «Энергоатома», компании-оператора станции, Пётр Котин.Британская газета The Daily Telegraph рассказывает, что к приезду экспертов МАГАТЭ на АЭС оставят всего нескольких сотрудников, которым велено рассказать по заученному тексту, как они рады освобождению региона от украинских властей — хотя желание о воссоединении с Россией и есть истинное настроение большинства местных жителей.Ещё на один пример публицистического мифа о ситуации вокруг Запорожской АЭС обратил внимание МИД РФ: «Статья газеты The New York Times напоминает сценарий низкопробного триллера: ночь, трассеры от "стрельбы российской техники", летящие рядом с реакторами и линиями электропередач снаряды, предупреждения громкоговорители, описания "суровых условий" жизни сотрудников станции, которые приходят на работу "под прицелами снайперов" и другие "ужасы", инкриминируемые ВС России. Представляется очевидным, что конвейерному производству пропагандистского продукта в Соединённых Штатах катастрофически не хватает ресурсов. Теперь в топку дезинформационной индустрии идут утверждения, не подкрепленные даже нелепой аргументацией: размещение тяжёлых российских вооружений на территории Запорожской АЭС, провокации, "воровство" электроэнергии, "бесчинства" ВС России». Автор статьи ссылается на рассказы неких специалистов Запорожской АЭС, чьи имена не называются, — им просто нужно верить. А в качестве иллюстрации используются фотографии этих людей со спины.Россию же, как рассказывают западные СМИ, пришлось уговаривать на проведение проверки Запорожской АЭС.«Я хочу призвать всех не реагировать на ту информацию и на те вбросы, которые идут сейчас от западников относительно того, что они якобы уломали российскую сторону на инспекцию, что они якобы употребили всё своё дипломатическое искусство, уговаривая нас на подобную инспекцию. Это неправда, это ложь», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.The Financial Times в роли главного сторонника скорейшей инспекции станции, установлении источника обстрелов и прекращении огня выдаёт власти Украины, — статья газеты так и озаглавлена «Киев призывает наблюдателей ООН на АЭС». Это при том, что: 1) проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвящённое конкретно ситуации вокруг станции, инициировала Россия, не Украина; 2) в июне организации миссии МАГАТЭ содействовала Россия, а Украина в то время всячески пыталась сорвать визит; 3) Россия регулярно призывает прекратить обстрелы района АЭС, а ВСУ только наращивает интенсивность атак, сваливая всю вину на Москву. И в этом заключается абсурдность ситуации: получается, что российские военные обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских же военных — а почему тогда они не обстреливают те атомные энергостанции, которые находятся на подконтрольной украинской стороне территории? Южно-Украинскую АЭС, кстати, Гросси посещал уже после начала военной спецоперации РФ, в конце марта, а печально известную Чернобыльскую — месяцем позже.«Зачем России нападать самой на себя? Неужели сегодня это так трудно выяснить? Мы живём в XXI веке... Всё элементарно отслеживается через спутники. Разве Россия, которая в прошлом пережила чернобыльскую катастрофу, не понимает всей серьёзности этого? Какова цель этих ребяческих обвинений? На что направлены эти атаки и провокации?», — задаётся вопросами колумнист турецкого издания dikGAZETE Фуад Сеферов.Почему же украинские власти и их западные партнёры так нервничают из-за предстоящей миссии МАГАТЭ и зачем ВСУ устраивают обстрелы станции, предположил в интервью изданию Украина.ру политический эксперт Михаил Хазин.«Скорее всего, есть серьёзные основания считать, что в хранилище Запорожской АЭС хранится нечто, что нельзя никому публично показывать. Все более-менее знают, что там хранится оружейный не то плутоний, не то обогащённый уран для Турции, а может быть, и для Украины. И, соответственно, показывать его нельзя, потому что в этом случае немедленно возникнет вопрос: а кто его туда доставил? Абсолютно очевидно, что украинские власти не заинтересованы в том, чтобы международные наблюдатели туда пришли и посмотрели, потому что пока всё можно сваливать на "злобную Россию"», — заявил Хазин.В конце мая на Давосском экономическом форум Гросси сообщил о колоссальных запасах плутония и обогащённого урана — 30 тонн и 40 тонн соответственно — на Запорожской АЭС.У Хазина складывается ощущение, что на объекте имели место нарушения договора о нераспространении ядерного оружия. Но те, кто это делал, достаточно сильны, чтобы достаточно долго тормозить процесс.На грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС, регулярно подвергающейся обстрелам ВСУ, внимание мировой общественности обратил заместитель директора Департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Игорь Вишневецкий в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.По словам Михаила Ульянова, миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС утром 29 августа и дорога займёт много времени. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эксперты прибудут с зоны, подконтрольной ВСУ, — это было ещё одним требований Кислицы на заседании Совета Безопасности ООН — за обеспечение безопасности миссии будут отвечать украинцы.The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на внутренний документ правительства Украины, что миссия МАГАТЭ продлится с 31 августа по 3 сентября.Российская сторона с нетерпением ждёт проведения международной инспекции на Запорожской АЭС, рассчитывая, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на объекте. На Украине царит совершенно иное настроение: власти, на словах обеспокоенные безопасностью на станции, на деле нервничают из-за прибытия экспертов, которые могут увидеть то, что официальному Киеву совершенно не хотелось бы делать достоянием общественности, хотя выдвинутые украинскими властями требования к миссии, выполнены.Ждём заключения экспертов МАГАТЭ и лично генерального директора аргентинца Рафаэля Гросси об истинном положении дел на Запорожской АЭС .* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

