https://ukraina.ru/20220829/1038211599.html

ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт

ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт

ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт

Исследователь спецслужб США Дуглас Валентайн заявил турецкому изданию Aydınlık, что украинская разведка находится под полным контролем агентства Федерального правительства Америки и в этой связи предположил, что к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны ЦРУ

2022-08-29T12:22

2022-08-29T12:22

2022-08-29T12:22

новости

дарья дугина

убийство

цру

сша

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Эксперт отметил, что Киев находится под большим влиянием США, все действия согласовываются с Вашингтоном.По его словам, несмотря на отсутствие доказательств причастности ЦРУ к убийству Дарьи Дугиной, можно сделать выводы, исходя из стиля работы агентства.Российская журналистка погибла вечером 20 августа. В ее автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов заявил, что убийство Дарьи Дугиной означает, что киевский режим и его западные покровители переходят к крайним мерам террора, потому что другие инструменты, которые они пробовали применить против России, не работают.

https://ukraina.ru/20220829/1038203126.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дарья дугина, убийство, цру, сша