https://ukraina.ru/20220829/1038211599.html
ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт
ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт
ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт
Исследователь спецслужб США Дуглас Валентайн заявил турецкому изданию Aydınlık, что украинская разведка находится под полным контролем агентства Федерального правительства Америки и в этой связи предположил, что к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны ЦРУ
2022-08-29T12:22
2022-08-29T12:22
2022-08-29T12:22
новости
дарья дугина
убийство
цру
сша
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Эксперт отметил, что Киев находится под большим влиянием США, все действия согласовываются с Вашингтоном.По его словам, несмотря на отсутствие доказательств причастности ЦРУ к убийству Дарьи Дугиной, можно сделать выводы, исходя из стиля работы агентства.Российская журналистка погибла вечером 20 августа. В ее автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов заявил, что убийство Дарьи Дугиной означает, что киевский режим и его западные покровители переходят к крайним мерам террора, потому что другие инструменты, которые они пробовали применить против России, не работают.
https://ukraina.ru/20220829/1038203126.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, убийство, цру, сша
Новости, Дарья Дугина, убийство, ЦРУ, США
ЦРУ может быть причастно к убийству Дугиной - эксперт
Исследователь спецслужб США Дуглас Валентайн заявил турецкому изданию Aydınlık, что украинская разведка находится под полным контролем агентства Федерального правительства Америки и в этой связи предположил, что к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны ЦРУ
Эксперт отметил, что Киев находится под большим влиянием США, все действия согласовываются с Вашингтоном.
"ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура", — отметил исследователь спецслужб США.
По его словам, несмотря на отсутствие доказательств причастности ЦРУ к убийству Дарьи Дугиной, можно сделать выводы, исходя из стиля работы агентства.
Российская журналистка погибла вечером 20 августа. В ее автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов заявил, что убийство Дарьи Дугиной означает, что киевский режим и его западные покровители переходят к крайним мерам террора, потому что другие инструменты, которые они пробовали применить против России, не работают.