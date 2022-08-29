Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы
© AP / Bernat ArmangueБорис Джонсон
© AP / Bernat Armangue
Британское издание The Daily Mail предупредило жителей королевства, что миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции. Читатели отреагировали в комментариях, передает РИА Новоси 29 августа
Великобритания теперь несостоявшееся государство. Джонсон отправил страну на тележке в ад.
В то время как миллионы тратятся на преступников-нелегальных иммигрантов и выбрасываются на Украину, страдают граждане Великобритании.
Ух ты! Внезапно отопление и электричество стали роскошью, в следующие несколько месяцев горячая еда и просмотр телевизора уже не должны восприниматься как должное.
Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что проблемы в экономике и политике Соединенного Королевства не прекратятся с уходом премьер-министра Бориса Джонсона. По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.
07:36"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергииСенатор Алексей Пушков 28 августа в своем Telegram жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию