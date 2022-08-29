https://ukraina.ru/20220829/1038207818.html

Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы

Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы - 29.08.2022 Украина.ру

Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы

Британское издание The Daily Mail предупредило жителей королевства, что миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции. Читатели отреагировали в комментариях, передает РИА Новоси 29 августа

2022-08-29T11:05

2022-08-29T11:05

2022-08-29T11:05

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Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что проблемы в экономике и политике Соединенного Королевства не прекратятся с уходом премьер-министра Бориса Джонсона. По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.

https://ukraina.ru/20220829/1038199387.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, великобритания, джонсон, электроэнергия