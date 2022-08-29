Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы - 29.08.2022 Украина.ру
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Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы
Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы - 29.08.2022 Украина.ру
Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы
Британское издание The Daily Mail предупредило жителей королевства, что миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции. Читатели отреагировали в комментариях, передает РИА Новоси 29 августа
2022-08-29T11:05
2022-08-29T11:05
новости
великобритания
джонсон
электроэнергия
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Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что проблемы в экономике и политике Соединенного Королевства не прекратятся с уходом премьер-министра Бориса Джонсона. По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, великобритания, джонсон, электроэнергия
Новости, Великобритания, Джонсон, электроэнергия

Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы

11:05 29.08.2022
 
© AP / Bernat ArmangueБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Британское издание The Daily Mail предупредило жителей королевства, что миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции. Читатели отреагировали в комментариях, передает РИА Новоси 29 августа
Великобритания теперь несостоявшееся государство. Джонсон отправил страну на тележке в ад.
В то время как миллионы тратятся на преступников-нелегальных иммигрантов и выбрасываются на Украину, страдают граждане Великобритании.
Ух ты! Внезапно отопление и электричество стали роскошью, в следующие несколько месяцев горячая еда и просмотр телевизора уже не должны восприниматься как должное.
Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что проблемы в экономике и политике Соединенного Королевства не прекратятся с уходом премьер-министра Бориса Джонсона. По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
07:36
"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергииСенатор Алексей Пушков 28 августа в своем Telegram жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию
 
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