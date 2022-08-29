Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год - 29.08.2022 Украина.ру
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Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год
Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год - 29.08.2022 Украина.ру
Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год
Не исключено, что происходящее сейчас на Украине – это не предел эскалации. Дело может дойти до применения тактического ядерного оружия. И чтобы этого не случилось, есть несколько вариантов развития событий. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T10:37
2022-08-29T10:37
новости
всу
донбасс
ядерное оружие
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Либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо этот фронт в Донбассе времен Первой мировой будет стоять на месте. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой, рассуждает эксперт.Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, остается надеяться, что противник испугается раньше, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, донбасс, ядерное оружие
Новости, ВСУ, Донбасс, Ядерное оружие

Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год

10:37 29.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Не исключено, что происходящее сейчас на Украине – это не предел эскалации. Дело может дойти до применения тактического ядерного оружия. И чтобы этого не случилось, есть несколько вариантов развития событий. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо этот фронт в Донбассе времен Первой мировой будет стоять на месте. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой, рассуждает эксперт.
"Правда, мы об этом узнаем несколько заранее. Не бывает так, что ты призвал людей и сразу кинул в бой. Пехотницев нужно натаскивать несколько недель, а еще лучше – несколько месяцев. Все это надо сводить в батальоны, полки, бригады, дивизии, выдавать им офицеров, проходить боевое слаживание", - указал Норин.
Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, остается надеяться, что противник испугается раньше, заключил собеседник издания.
 
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