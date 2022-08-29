https://ukraina.ru/20220829/1038206351.html

Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год

Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год - 29.08.2022 Украина.ру

Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год

Не исключено, что происходящее сейчас на Украине – это не предел эскалации. Дело может дойти до применения тактического ядерного оружия. И чтобы этого не случилось, есть несколько вариантов развития событий. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T10:37

2022-08-29T10:37

2022-08-29T10:37

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Либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо этот фронт в Донбассе времен Первой мировой будет стоять на месте. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой, рассуждает эксперт.Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, остается надеяться, что противник испугается раньше, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, ядерное оружие